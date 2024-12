Sokan már az ünnepek előtt megvették a pezsgőt, most a virsli van soron

Az egész éves virsliforgalom közel 30%-a decemberben realizálódik, pedig az év során is minden héten van akciós termék – mondják az Auchan szakértői. Az is látszik, hogy a fogyasztók ragaszkodnak a megszokott fajtához és márkához, nem nagyon váltanak, még szilveszterkor sem. Az alkoholos italoknál viszont érzékelhető a megnövekedett kereslet a prémium minőség és a díszdobozos kiszerelés iránt, hiszen ilyenkor ajándékba vagy vendégségbe is sokan visznek italt.

A kiskereskedelmet érintő volumencsökkenés a virslipiacra is hatással volt, de csak minimális mértékben. Az elmúlt egy-két évben nagyjából stagnál az eladási volumen. A decemberi forgalom viszont meghatározó, mert ilyenkor vásároljuk meg az éves virslimennyiség 30%-át. Az abszolút nyerő a sertésvirsli, ami az eladások 70%-át adja. Az ünnepi időszak legkeresettebb termékei a 2*200 grammos bécsi virsli, a 700 grammos vagy 800 grammos roppanós és bécsi virsli, illetve a 240 g-350 grammos baromfi virsli.

„Jellemzően megszokásból választanak a vásárlók, nem nagyon váltanak egyik termékről a másikra. Számít az ár és a megszokott ízpreferencia, ezektől az ünnepek miatt sem térnek el. Ami az árakat illeti, idén nem lesz drágább a virsli, mint tavaly, sőt sok esetben jobb áron is kínáljuk majd” – mondta Nagy Attila, az Auchan értékesítési igazgatója.

A szilveszter másik nagy termékköre az alkoholos italok, hiszen ilyenkor mulatunk, vendégségbe megyünk, de legalábbis koccintunk az újévre. Sokan italt visznek ajándékba, ezért nem csak a prémium szegmens iránti kereslet nő meg, hanem kifejezetten keresik a vásárlók a díszdobozos kiszereléseket. Az Auchanban ezért minden italfajtából árulnak díszcsomagolásút is, legjobban a borok, sörök és pezsgők fogynak. A prémium italok forgalma évről évre erősödik a karácsonyi szezonban, itt egyértelműen a kevesebb, néha több alapelv érvényesül. Érdekes, hogy karácsony előtt több pezsgő fogy, mint a két ünnep között, és a drágábbakat keresik jobban a vásárlók.

A virslivel ellentétben nassolnivalókból viszont szívesen próbálunk ki különleges, akár csak limitált ideig kapható ízeket és nő az egészségesebb snackek iránti kereslet is. A top eladásokat továbbra is a hozzáadott cukor nélküli és a gluténmentes snackek és szeletek produkálják, de népszerűek az Auchan választékába nyáron bekerült egészséges vegán snackek is, amelyek a fitness kategória trendi termékeinek számítanak, lehetővé téve a testsúly megtartása melletti snack fogyasztást. Bio termékek frontján megmaradt az extrudált ropogtatnivalók töretlen népszerűsége, amelyekből évről évre egyre többet értékesítenek.

„Ami ilyenkor egyértelműen a szezonalitáshoz kapcsolódik, azok az ár-érték arányban igen kedvező nagy kiszerelések, hiszen általában többen jönnek össze, hogy megünnepeljék az újévet” – tette hozzá az értékesítési igazgató.