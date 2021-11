Shopping kampány létrehozása sikeresen

A Google Ads kampánykezelés a webshopok számára speciális módon is megoldható. Számukra született meg a shopping kampány futtatásának lehetősége a hirdetéskezelőn belül, amely tulajdonképpen egy képes hirdetés a termék(ek)ről. A shopping kampányoknak standard és smart típusa létezik. A cikkből kiderül, mikor melyiket érdemes választani.

Shopping kampány létrehozása során termékeket kell feltöltened, így a hirdetés terméktípusonként jelenik meg a szöveges hirdetésekkel megegyező oldalon. Egy ilyen hirdetés tartalmazza a képet, a termék nevét, a webshop adatait és az árát is.

Így futtathatsz shopping kampányt

Nyilvánvalóan rendelkezned kell egy webshoppal. Ha ez megvan, létre kell hoznod egy termékfeedet (vagyis egy termék adathalmazt) a Google által kért adatokkal. Ne ijedj meg, ezt legtöbbször a fejlesztők készítik el, de vannak webshop motorok is, melyek készen kínálják a termékfeedet. A feedek automatikusan frissítődnek, a valóságnak nem megfelelő adatokkal rendelkező termékeket azonban a Google letiltja a frissítés elkészültéig.

A következő lépés a Merchant Centerbe történő regisztráció és ott a szükséges beállítások elvégzése. Végül pedig meg kell ejteni a Google Merchant Center és a Google Ads összekötését.

Standard kampány kezdők számára

A standard, vagyis normál kampányok jellemzője, hogy számos beállítás elvégezhető manuálisan már az ajánlattétel során is például a kézi CPC lehetőség kiválasztásával, így az irányítás a Te kezedben van. Az ajánlatok a termékekhez kapcsolódnak, kulcsszavak megadására csak a kizáró kulcsszavak tekintetében van lehetőség.

A kattintások maximalizálása mellett akkor érdemes letenni a voksot, ha nem áll rendelkezésre elegendő konverziós adat és fontosabb, hogy a termék megjelenjen a találatok között, mint az, hogy meg is vásárolják.

A ROAS (vagyis a Return On Advertising Spend) a hirdetéssel kapcsolatos kiadások megtérülését célozza meg. Akkor hasznos ezt az ajánlattételi módot választani, ha pontos adataid vannak a konverzióról (45 napon belül 20-at ajánl a Google). Vagyis, ha a webshopban be van állítva az e-commerce mérés, hiszen így tud számolni az adatokkal a rendszer. Haladószint, de a termékkategóriánkénti profit ismeretében a cél-ROAS külön is beállítható a termékeken lévő árrés szerint. Így a Google automatikusan módosítja az ajánlatokat a cél-ROAS értékének megtartása érdekében.

Összegezve tehát, abban az esetben megfelelő a Standard kampány, ha először hozol létre shopping kampányt, ha kevés termékkel, szűkös pénzügyi kerettel rendelkezel és szeretnél teljes kontrollt gyakorolni az ajánlatok és a kizáró kulcsszavak felett. Vagy ha szeretnéd, hogy hirdetésed hamar eredményt hozzon és fontos számodra, hogy termékszinten tudj módosítani az ajánlatokon.

Smart shopping kampány profiknak

Az okos, intelligens shopping kampány a teljes automatizáción alapszik. Így a kizáró kulcsszavak megválasztására és termékszintű ajánlattételre nincs lehetőséged, de az ajánlattétel megválasztására igen. Ennek lehetőségei a már említett cél-ROAS és a konverziós érték maximalizálása. Utóbbit akkor érdemes választani, ha az elmúlt 30 napban kevesebb, mint 15 konverzióval rendelkezel.

Ha különböző céljaid vannak az egyes termékcsoportokkal, hozz létre hozzá hozzájuk különböző kampányokat a Google Ads kampánykezelés során. Cselekedj ugyanígy az akciós termékekkel kapcsolatban is. A magasabb árréssel rendelkező termékek esetén alacsonyabb ROAS megadása javasolt ahogy azoknál a termékeknél is, melyeknek több megjelenést szeretnél biztosítani.

Smart kampányt érdemes tehát futtatni, ha rengeteg, manuálisan kezelhetetlen terméked van és szűkös időkereted az optimalizálásra, ám pénzügyi határaid tágak. Továbbá, ha rendelkezel elegendő számú konverziós adattal, ha már van tapasztalatod shopping kampány futtatásában és nem szeretnél a beállításokon egyhamar módosítani (akkor ugyanis újra kell tanulnia azokat a hirdetéskezelőnek) és ha ugyanazon termékeket nem hirdeted normál shoppingban vagy dinamikus remarketingben.

Ha megismered a fent részletezett shopping kampányokat, könnyebben tudsz majd dönteni amellett, milyen típusú kampány futtatásába fogj és az eredmények is hamarabb érkeznek majd.

Ha segítségre van szükséged Google Ads hirdetéskezelés során, akkor fordulj bátran a Selector Digitális Marketing Ügynökséghez.