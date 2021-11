Tőzsde – Csütörtökön az amerikai tőzsdék zárva tartanak

Az amerikai értékpapírpiacok csütörtökön zárva tartanak nemzeti ünnep, a hálaadás napja miatt.

Szerdán a DJIA-30 index csekély negatív változással fejezte be a kereskedést, az S&P-500 index 0,2 százalékkal, a Nasdaq Composite index 0,4 százalékkal emelkedett.

A határidős indexek eközben árfolyamemelkedést jeleznek előre a péntekre, amikor korán zárnak majd be a piacok szintén a hálaadás napi ünnep miatt.

Az árfolyamok alakulásában a határidős jegyzések alapján észlelhető pozitív tendencia jelzi, hogy a befektetők bíznak az amerikai gazdasági fellendülés folytatódásában, de legalábbis olyan hátrányos tényezők, mint az inflációval szembeni ellenállóképességében.

A szerdán publikált makrogazdasági mutatók is ezt a bizalmat támasztották alá. A harmadik negyedévi amerikai GDP-növekedés második olvasatban kissé magasabbnak bizonyult az első becslésnél, az első alkalommal munkanélküli segélyért folyamodók heti száma pedig 1969 óta a legalacsonyabbra csökkent.

A Fed legutóbbi kamatdöntő ülésének szerdán publikált jegyzőkönyvéből egyértelműen kiolvasható a monetáris politikai testület határozott szándéka a gazdaságösztönző eszközök fokozatos kivezetésének megkezdésére. A dollárkamat megemelésére ezért már a korábban jelzettnél hamarabb is sor kerülhet.



Az arany ára csütörtökön felfelé korrigált kissé a nemzetközi kereskedelemben a szerdán elért háromheti mélypontról, azt követően, hogy az előző öt kereskedési nap folyamán jelentős veszteségeket szenvedett el a dollár erősödését tükrözve. Az arany ára azonban az emelkedéssel együtt is alatta van még a 1800 dolláros küszöbnek. A dollár árfolyamának emelkedése pedig “megpihent” csütörtökön, az ünnep miatt zárva tartó amerikai piacok miatt.A dollárindex szerdán 96,7 pont felett új 16 havi csúcsot érintett. Csütörtökön kora délután a dollárindex 96,73 ponton állt 0,15 százalékos csökkenéssel. Az arany spot ára 1790,90 dolláron állt 0,13 százalékos emelkedéssel.Az eurót 0,20 százalékkal jegyzik erősebben, 1,1220 dolláron. Az euró 1,12 közeli jegyzése 2020 júliusa óta a legalacsonyabb.Az olajár csökkent csütörtökön, miután az OPEC a piaci többlet növekedésére figyelmeztetett több állam stratégiai készleteinek koordinált felszabadítása miatt. A szervezet gazdasági bizottsága január-februárra napi 1,1 millió hordó kínálati többlet megjelenését jelezte előre a nemzetközi piacokon arra az esetre, ha a nagy olajfelhasználók felszabadítják az ígért 66 millió hordós tételt az említett két hónapban.Az OPEC és a szervezeten kívüli nagy olajtermelők informális szövetsége, az OPEC+ december elején ül össze kvótapolitikájának megvitatására.Csütörtökön kora délután a Brent nyersolaj ára 82,22 dolláron állt hordónként 0,04 százalékos napi csökkenéssel, a WTI ára pedig 0,26 százalékkal csökkent 78,19 dollárra.(MTI)