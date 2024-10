Piacra lép Magyarországon a Freedom24, egy innovatív tőzsdei bróker platform

A Freedom Holding Corp., a NASDAQ-on jegyzett, 5,9 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkező nemzetközi befektetési csoport, hivatalosan is elindította globális tőzsdei kereskedési platformját, a Freedom24-et Magyarországon.

Mostantól a magyar befektetők számára is elérhető mobilalkalmazáson és interneten keresztül, a Freedom24, amely közvetlen hozzáférést biztosít 15 nagy amerikai, európai és ázsiai tőzsdéhez, köztük a NASDAQ, NYSE, CME, HKEX, Euronext, LSE és Deutsche Börse piacaihoz. A befektetők több mint 1 millió pénzügyi eszközzel, például részvényekkel, opciókkal és ETF-ekkel kereskedhetnek.

A Freedom Holding Corp európai ágazataként alapított Freedom24, amely jelenleg 300 000 ügyfelet szolgál ki Európában, az egyik legalacsonyabb kereskedési díjat kínálja: részvényenként/ETF-enként mindössze 0,02 eurótól és megbízásonként 2 eurótól, az amerikai részvényopciók pedig szerződésenként 0,65 dollárért érhetők el. További előnyök közé tartozik az átfogó ügyfélszolgálat, a Bloomberg-díjas elemzők ingyenes heti befektetési tanácsai, valamint a személyes számlavezetőhöz való hozzáférés.

„Nagy örömmel bővítjük a Freedom24 európai jelenlétét a magyarországi indulással, amely a helyi befektetőknek egy megbízható, biztonságos és költséghatékony platformot kínál a globális kereskedéshez. A magyarok egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a nemzetközi tőzsdéken jegyzett innovatív globális vállalatokba való befektetés iránt, és mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a sikeres befektetésekhez szükséges összes eszközt biztosítsuk számukra – közvetlen hozzáférést a világ legnagyobb tőkepiacaihoz, professzionális elemzéseket, intuitív kereskedési alkalmazásokat és rugalmas ügyfélszolgálatot.” – mondta Olga Milko, a Freedom24 üzletfejlesztési igazgatója.

Az értékpapír-kereskedés mellett a Freedom24 a felhasználók számára a rendelkezésre álló készpénzük jövedelmező befektetését is kínálja. A D-takarékszámlával és a hosszú távú befektetési tervekkel a platform felhasználói akár évi 7,95%-ot is kereshetnek az USD egyenlegeken és évi 5,62%-ot az EUR egyenlegeken, a kamatlábak az aktuális SOFR és EURIBOR referenciaértékekhez kapcsolódnak.

A platform élvonalbeli technológiája és a magas színvonalú szolgáltatások iránti elkötelezettsége rangos iparági díjakat hozott a vállalatnak. 2024-ben a Freedom24 a Rankia Awards „Legjobb többtermékes bróker” címét nyerte el Olaszországban és a „Legjobb ETF bróker” címet Portugáliában. Emellett a platform két egymást követő évben – 2022-ben és 2023-ban – is elnyerte Németország legmagasabb szakmai elismerését, a Die Welt című német lap által odaítélt Service Champion aranyérmet.

A Freedom24 kereskedési számla megnyitása egyszerű és ingyenes. Az intuitív, felhasználóbarát platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy valós időben tekintsék meg a részvényárfolyamokat, adjanak kereskedelmi megbízásokat értékpapírok vételére és eladására, és nyomon kövessék portfóliójuk állapotát. A Freedom24 asztali és mobil (iOS, Android, Huawei) eszközökön is elérhető.

A Freedom24:

A Freedom24 a NASDAQ-on jegyzett Freedom Holding Corp. európai leányvállalata, egy nemzetközi befektetési csoport, amely az Egyesült Államokban, Európában és Közép-Ázsiában rendelkezik szakértelemmel. A csoport világszerte 450 000 ügyfelet szolgál ki, piaci tőkeértéke pedig megközelítőleg 6 milliárd dollár. A Freedom24 uniós székhelyű lakossági tőzsdei brókerként több mint 40 000 részvényhez, 1500 ETF-hez és 800 000 amerikai részvényopcióhoz kínál hozzáférést az USA, Európa és Ázsia főbb tőzsdéin.

A Freedom24 a MiFID II szabályozási keretek között működik, biztosítva a legmagasabb szintű befektetővédelmet. A bróker CySEC-engedéllyel rendelkezik, és minden EU-tagállamban tanúsítvánnyal rendelkezik. A NASDAQ-on jegyzett Freedom Holding Corp. részeként a SEC szabályozási előírásait is betartja. A Deloitte, a Big Four egyike auditálja, amely rendszeres ellenőrzéseket és átvilágításokat végez. A Freedom24 emellett közvetlen tagja az Euroclear Bank felvételi bizottságának és az Association for Financial Markets in Europe (AFME) szervezetnek, ami aláhúzza átláthatóságát és megbízhatóságát.

Jogi nyilatkozat:

Az értékpapírokba és egyéb pénzügyi eszközökbe történő befektetések mindig magukban hordozzák a tőke elvesztésének kockázatát. Az előrejelzés vagy a múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli eredményekre. Lényeges, hogy bármilyen befektetés előtt saját elemzést végezzen.