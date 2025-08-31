Otthon Start indulás – Mit tudunk eddig a banki díjakról és kedvezményekről?

Az Otthon Start program szeptember 1-én, hétfőn indul, és bár a hivatalos banki hirdetmények még nem jelentek meg a legtöbb pénzintézetnél, a nyilvánosan elérhető információk alapján már most van némi képünk arról, hogy milyen költségekre és kedvezményekre számíthatnak az igénylők.

Fontos hangsúlyozni, hogy az alábbi részletek még nem véglegesek és nem hivatalos hirdetményből származnak, hanem a bankok dedikált oldalain, valamint nyilvános terméktájékoztatókból összegyűjtött információkon alapulnak. Amint megérkeznek a pontos kondíciók, azokat új cikkben fogjuk feldolgozni.

Várható banki díjak és kedvezmények az Otthon Start Programban

A kedvező, legfeljebb 3%-os kamattal elérhető lakáshitel ajánlatra gőzerővel készülnek a bankok. Számos olyan információ birtokában vagyunk már, ami segít jobban átlátni a hiteligényléshez kapcsolódó költségeket, így az alábbiakban bankonként mutatjuk, hogy mi az, amit már most előzetes tudni lehet a várható induló díjakról és esetleges kedvezményekről.

MBH Duna Bank

Jelenleg az MBH Duna Bank az egyetlen, ahol már rendelkezésre állnak hirdetményi információk. Ezek alapján:

Folyósítási díj: A megjelent információk szerint nem számít fel a bank.

Értékbecslési és műszaki ellenőrzési díj: Átvállalják az első ingatlanra vonatkozó díjat.

Közjegyzői díj: Átvállalja a bank legfeljebb 50 000 Ft-ig, de lakásbiztosításhoz kötött.

Tulajdoni lap és térképmásolat: Átvállalja a bank maximum 2 tulajdoni lap + 1 térképmásolat erejéig.

Előtörlesztési díj: 1%.

Egyéb költségek: Bírálati díj, átutalási díj, ügyvédi díj amikkel számolniuk kell az igénylőknek.

MagNet Bank

Folyósítási díj: 0 Ft – a hitel folyósításához kapcsolódó díjat elengedik.

Értékbecslési díj: visszatérítik a teljes értékbecslés díját legfeljebb 50 000 Ft-ig a sikeres folyósítást követően.

Közjegyzői díj: jóváírják maximum 50 000 Ft-ig az ügyfélnek, ha legalább 12 M Ft hitelt igényel és lakásbiztosítással rendelkezik.

Tulajdoni lap és térképmásolat díja: díjmentes, a bank átvállalja az e-ING rendszerből történő lekérést.

K&H Bank

Folyósítási díj: nem számítják fel az Otthon Start hitelhez.

Értékbecslési díj: egy ingatlanra vonatkozóan az első alkalommal átvállalják vagy visszatérítik.

Közjegyzői díj: visszatérítés legfeljebb 40 000 Ft-ig, feltétele a prémium vagy kényelmi számlacsomag megtartása 5 évig.

Tulajdoni lap és térképmásolat díja: az ügyfelet terheli.

Erste Bank

Folyósítási díj: ~30 000 Ft tervezett, de induló kedvezmények lehetségesek.

Értékbecslési díj: Otthon Start kölcsön esetén nem számítják fel.

Közjegyzői díj: részleges visszatérítés, a pontos feltételeket későbbi hirdetmény tartalmazza.

Tulajdoni lap és térképmásolat díja: csökkentett díj vagy visszatérítés várható, részletes kondíciók még nem véglegesek.

OTP Bank

Induló banki díjak: a kölcsön igénylésével és folyósításával összefüggésben az OTP Bank legfeljebb 30 000 Ft díjat számít fel. Ez az összeg nem tartalmazza az értékbecslés vagy a helyszíni szemle díját, valamint a közjegyzői díjat.

Értékbecslés és műszaki ellenőrzés: Ezeket a díjakat az ügyfél viseli.

Közjegyzői díj: A közjegyzői okirat díját szintén az ügyfél fizeti.

Tulajdoni lap és térképmásolat: A tulajdoni lap lekérésének díja 6 000 Ft, a térképmásolat lekérésének díja 5 000 Ft.

Fedezetkezelési és egyéb hivatali díjak: A jelzálogjog bejegyzésének díja 20 000 Ft. A fedezetkezelési és változási költségek mértékét az OTP Bank aktuális Hirdetmény tartalmazza.

Gránit Bank

Folyósítási díj: 0 Ft – a hitelfolyósítás díját elengedik.

Értékbecslési díj: részben átvállalják az első ingatlanra vonatkozó értékbecslési költséget.

Közjegyzői díj: a kondíciós lista nem részletezi, kedvezményre lehet számítani, amely a bank hirdetményéből fog kiderülni.

Tulajdoni lap és térképmásolat díja: díjmentes, átvállalják, ha e-ING rendszerből történik a lekérés.

Előtörlesztési díj: maximum 1%.

Raiffeisen Bank

Folyósítási díj: Induló díjkedvezmények keretében a folyósítási díjat elengedi a bank, továbbá több kapcsolódó díj is 0 Ft:

Közjegyzői díj visszatérítése legfeljebb 50 000 Ft-ig (5 millió Ft vagy afölötti hitelösszeg esetén),

Értékbecslési díj 0 Ft,

Helyszíni szemle díja 0 Ft,

Hitelbírálati díj 0 Ft,

Fedezetellenőrzési díjak 0 Ft,

Térképmásolati díj 0 Ft,

Földhivatali bejegyzési díj 0 Ft.

UniCredit Bank

Díjkedvezmények, elengedések: Jelenlegi információk szerint az értékbecslési, közjegyzői, folyósítási díjakról részletes kondíciós adat nem publikus még, várható kedvezmények hasonlóak lehetnek a többi nagybank ajánlataihoz.

Előtörlesztés: Az előtörlesztési díj normál feltételek szerint 1% lehet.

A legtöbb kondíció a program indulásához igazodva még véglegesítés alatt áll, amelyről újabb cikkben adunk tájékoztatást ,amint elérhetővé válnak a hivatalos banki hirdetmények.

CIB Bank

A bank nem számít fel díjat az értékbecslésért, helyszíni szemléért, hitelbírálatért, fedezetellenőrzésért, térképmásolati díjért, földhivatali bejegyzési díjért. Ezek az induló költségek 0 Ft-osak.

A közjegyzői díj maximum 50 000 Ft-ig visszatérítésre kerül 5 millió Ft vagy afeletti hitelösszeg esetén a hitel kifizetését követően 30 napon belül.

További díjak: A vagyonbiztosítás díja, közjegyzői díjfizetés, és egyéb bankközi átutalási díjak a bank és az ügyfél között kerülnek rendezésre, ezek nem részei az alapdíjaknak.

Egyéb díjak és költségek

Az előtörlesztési díj jellemzően 1% az előtörlesztett összegre, amely nem téríthető vissza, és ez általánosan elfogadott szabály a bankok között.

Az induló banki bírálati díjak általában a 30 000 Ft körüli összeget érhetik el, amely nem tartalmazza az értékbecslés, helyszíni szemle vagy közjegyzői díjakat.

A hitelbiztosítéki érték-megállapítás, fedezetkezelési díjak és szerződésmódosítási költségek bankonként eltérőek, ezekben a kérdésekben még jelenleg nincs teljességgel egységes tájékoztatás.

Összegzés

Az Otthon Start program indulásakor a bankok versengenek egymással az ügyfelekért kedvező díjakkal és visszatérítésekkel, melyek nagyban csökkenthetik az induló költségeket. A legfontosabb kérdés az, hogyan változnak az előzetes információk a bankok hivatalos hirdetményeiben.

Mindezeken túl a hitelek árazása is várakozással tölt el mindenkit, hiszen könnyen lehet, hogy a banki versenyben a 3% alatti hitelkamattal elérhető ajánlatok sem lesznek ritkák. A hirdetmények megjelenését követően a Bankmonitor szakértői újra közzéteszik a legfontosabb Otthon Start igénylőket érintő kondíciókat, díjtételeket, kedvezményeket.

