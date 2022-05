Online is lehet csapatot építeni?!

A pandémia hatására az elmúlt két évben nagy változások történtek a munkaerőpiacon: rengetegen váltottak munkahelyet, aki csak tudott, otthon maradt home office-ban, és jobban előtérbe kerültek a munkavállalók egészségének megőrzésére törekvő vállalati egészségprogramok.

Az „ép testben ép lélek” örökérvényű kifejezés, ami a munkakörnyezetre is egyaránt vonatkozik.

Fontos az egészségközpontú megközelítés

A Humánpolitika készített egy reprezentatív kutatást, amely szerint az alkalmazottak több mint 50%-a nyitott arra, hogy munkahelyet váltson, amennyiben a következő munkáltatója jobb egészségügyi juttatásokkal csábítja. Ide tartoznak a vállalati egészségbiztosítást, az egészséges, stresszmentes munkakörnyezetet, de még a több mozgási lehetőséget ajánló cégek is.

Ezzel nem csak csökkenthető a betegszabadsággal töltött napok száma, de fejlődik a vállalat reputációja is. Sőt, a Z- és alfa generációk is szívesebben dolgoznak egészségtudatos cégeknél; hiszen e generációk identitásának részét képezi a fenntarthatóság, az egészségtudatosság, a mozgás és a sport.

Csapatépítő programok a pandémia után

A budapesti csapatépítő programok a pandémia végeztével ismét egyre népszerűbbek, de azok a cégek, amelyek meglépték, hogy alkalmazottaiknak hibrid vagy otthoni munkavégzést biztosítottak, a mai napig küzdenek azzal, hogy csapatépítőt szervezzenek a kollégáknak, hiszen mindenki az ország másik pontján van.

Egy jó csapatépítő program ma már:

figyel az alkalmazottak egészségére,

bevonja a home office-ban, hibrid munkában dolgozó kollégákat,

gamifikált.

Ebben segít a TeamPuli! A lépéskihívás rengetegféleképpen játszható – önállóan és akár csapatszinten is. A lényeg, hogy a TeamPuli app méri, ki hány lépést tett meg adott napon, héten, vagy a hónapban. Ezután nincs más hátra, mint csapatokat alkotni, és megnézni, kik lépnek a legtöbbet – ők jutalomban részesülnek. Marketing vs. HR? IT vs. pénzügy? Csak kreatívan, jöhet az osztályok csatája!

Gamifikáció, applikáció, motiváció: mi az összefüggés?

Egy app használatához csak egy mobil kell – és már indulhat is a csapatépítés online! Fontos viszont, hogy egy applikáció sem képes csodát tenni: a csapatépítők kommunikációja és a kollégák bevonása céges feladat. Nemcsak a főnöké, a HR osztályé vagy a marketingé: mindenkit érdekeltté kell tenni abban, hogy egy jobb csapat kovácsolódjon össze.

A TeamPuli applikációja a motivációban segít: ha már elindult a csapatépítés, utána játékosított elemekkel, motiváló üzenetekkel, pontokkal és jutalmakkal éri el azt, hogy a kollégák még jobban a részei legyenek a csapatépítésnek.

Így járul hozzá a TeamPuli app a csapatépítéshez: