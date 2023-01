Matolcsy: az infláció tartós letörése nyithat utat a kamatok csökkentéséhez

Az infláció mielőbbi és tartós letörése nyithat utat ahhoz, hogy a kamatok mérséklődjenek, és az alacsonyabb kamatkörnyezet támogassa az intenzív, zöld növekedési fordulatot, elősegítve ezzel az ország fenntartható felzárkózását – hangsúlyozta a jegybankelnök a GVH-elnökkel folytatott csütörtöki megbeszélésén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közleménye szerint.

Matolcsy György a megbeszélésen hangsúlyozta, hogy az MNB minden eszközzel fellép az árstabilitás helyreállítása és megőrzése érdekében, és üdvözölte, hogy a GVH a jegybank szövetségese az infláció elleni küzdelemben. A GVH a versenyfelügyelet eszközeivel támogathatja az árstabilitás gyorsabb helyreállítását és a pénzügyi stabilitás megőrzését. A MNB teljes elemzési és kutatási hátterével támogatja a versenyhivatal munkáját – áll a közleményben.

Matolcsy György az infláció gyors csökkenését nemzetstratégiai érdeknek nevezte, mert a jelenlegi magas infláció jelentősen csökkenti a jövedelmek vásárlóértékét, elértékteleníti a megtakarításokat és megnehezíti a beruházásokkal kapcsolatos kalkulációkat, így általánosan negatív hatással van Magyarország növekedési pályájára.

A jegybank elemzései szerint tavaly az emelkedő költségeket a vállalatok gyorsan áthárították a fogyasztókra. A jövőbeli inflációs pálya szempontjából kiemelt jelentőségű annak biztosítása, hogy a nyersanyagárak jelenlegi, csökkenő trendje is hasonlóan gyorsan megjelenjen a fogyasztói árakban. Számos ágazatban kimutatható, hogy a vállalatok a költségek emelkedésén felül árazták át termékeiket és szolgáltatásaikat az elmúlt években. Ezekben az ágazatokban a piaci verseny erősítésével a GVH jelentősen hozzájárulhat az infláció csökkenéséhez – jelezte az MNB.

Matolcsy György jegybankelnök és Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke az MNB tájékoztatása szerint megerősítette, hogy a két intézmény folytatja és elmélyíti az eddig is meglévő együttműködését, és egyetértettek abban is, hogy az infláció csökkenése kiemelt fontosságú, aminek érdekében a gazdaságpolitikai ágak összehangolt lépéseire van szükség. Ebben a folyamatban a jegybank mellett a versenyfelügyelet eszközeivel a versenyhivatal is fontos szerepet vállal.(MTI)