Alkotmányos jog lehet a készpénzhasználat. Vajon az ingyenes készpénzfelvétel is emelkedik?

Orbán Viktor mai évértékelő beszédében bejelentette, hogy tényleg alkotmányos jog lehet a készpénzhasználat. Lázár Jánost kérte fel a miniszterelnök úr, hogy dolgozza ki a részleteket. Nagyon fontos kérdés, hogy ezzel egy időben vajon az ingyenes készpénzfelvétel összeghatárát is megemeli-e a kormány.

A készpénzhasználat legyen alkotmányos jog, ezt ma lehetett hallani Orbán Viktor évértékelő beszédében, a miniszterelnök úr Lázár Jánost kérte fel a részletek kidolgozásával kapcsolatban. De nem először merült fel ez az igény, már 2024 tavaszán lehetett olyan javaslatokat hallani, ami a készpénzhasználat lehetőségét alkotmányba foglalná.

Ez az igény vélhetően a digitális pénz, illetve más készpénzhelyettesítő eszközök térnyerése miatt merülhetett fel. Alapvetően a digitális pénz társadalmi szinten olcsóbb, hiszen nem kell a pénzt előállítani, őrizni, szállítani, kezelni. A társadalmi költséget nyilván a lakosság fizeti meg valahol, de direktben is meg lehet említeni az egyének készpénzhasználatának árát, ami a banki készpénzfelvétel költségében jelenik meg.

Ezen költségek mellett is elmondható, hogy alapvetően a magyar lakosság egy jó része – de így van ez a világon szinte mindenhol – még nem készült fel a készpénz teljes elhagyására, sőt. Így azon igénye a magyaroknak, hogy készpénzt használhassanak teljesen érthető. Az szinte biztos, hogy az alkotmány módosítása nélkül sem korlátozná ezen igény kiszolgálását a pénzpiac egyetlen szereplője sem.

Az más kérdés, hogy a készpénzhasználatnak mekkora ára van és ezen áron akar-e változtatni a kormány. Hiszen nagyjából a készpénzhasználat alkotmányba foglalásával egyidőben merült fel az ingyenes készpénzfelvételi lehetőség bővítése is.

Mennyibe kerül a készpénzfelvétel?

Jelenleg hazánkban havi két alkalommal, összesen legfeljebb 150 ezer forint összegben ingyenesen vehet fel bárki készpénzt hazai bankautomatából. Ez egy jogszabályi lehetőség, melyet minden magyar kihasználhat egy saját bankszámláján keresztül. Fontos, hogy kérni kell, kvázi nyilatkozni, hogy melyik számlánál szeretné a tulajdonos kihasználni ezt a lehetőséget.

Ezen ingyenes lehetőség mellett is komoly költsége van annak, ha valaki havonta nagy összegben szeretne készpénzt felvenni.

A példa kedvéért tételezzük fel, hogy egy átlagbérrel rendelkező magyar – a KSH adatai alapján a kedvezmények nélküli nettó átlagbér 462 200 forint volt 2024. novemberében – a teljes fizetését fel szeretné venni a bankszámlájáról. A díjmentes 150 ezer forinton felül még havi 312 200 forintot kellene felvennie a kérdéses személynek. A Bankmonitor számítása szerint havi egy darab 310 ezer forint összegű készpénzfelvételnek az éves költsége akár 77 ezer forint is lehet.

Ez a készpénzfelvételi költség önmagában az átlagos éves kereset 1,3 százalékát teheti ki, erre pedig még rájönnek az egyéb banki költségek, ilyen például a számlavezetési alapdíj. Azt azonban ki kell hangsúlyozni, hogy számos csomagnál ennél olcsóbban is fel lehet venni ekkora összeget, éppen ezért nagyon fontos a megfelelő számlacsomag felkutatása.

Indokolt lehet az ingyenes készpénzfelvételi limit megemelése?

Ezek után joggal merülhet fel a kérdés, hogy a jelenlegi havi 150 ezer forintos díjmentes készpénzfelvételi limitet érdemes lehet megemelni. Ez az ötlet már korábban is felmerült: a Fogyasztóvédelmi Albizottság már 2024. októberében elfogadta a javaslatot a díjmentes készpénzfelvételi összeghatár 250 ezer forintra emeléséről.

Ez egy durva 66,67 százalékos növekedés, de érdemes belegondolni, hogy 2014. január elseje óta 150 ezer forint az ingyenes készpénzfelvétel összeghatára. Márpedig az infláció miatt ezen 150 ezer forint vásárlóértéke érdemben csökkent az elmúlt években. Valójában nagyságrendileg 250 ezer forintnak akkora a vásárlóértéke, mint 2014. év elején a 150 ezer forintnak volt. (Legalábbis a KSH által publikált infláció alapján nagyságrendileg ekkora összegből lehet megvenni ugyanazt a kosarat, mint 2014. januárjában.)

A nyugdíjasok szemszögéből is indokolt lehet az emelés: míg 2014-ben még az öregségi átlagnyugdíj összegét 115 786 forintot teljesen ingyen fel lehetett venni bankszámláról, addig a tavalyi öregségi átlagnyugdíjnak már csak a 64,95 százalékához lehet ingyen készpénzben felvenni. (Ez természetesen felfogható pozitívumként is, hiszen a nyugdíjak emelkedését is jól mutatja.)

Mennyit lehetne spórolni a plusz 100 ezer forint ingyenes készpénzfelvétellel?

A jogszabályi ingyenes lehetőségen felül további havi 100 ezer forint készpénzfelvételért – nem saját banki automata választása esetén – éves szinten akár 29 ezer forintot fizethet egy számlatulajdonos. Természetesen lehetnek olyan számlák, bankok, ahol ennél kedvezőbb a készpénzfelvétel.

Vagyis éves szinten akár 29 ezer forintot spórolhatnának a magyarok, ha az ingyenes készpénzfelvételt megemelnék 150 ezer forintról 250 ezer forintra.

Összegzés

Gyakorlatilag tényként lehet kezelni, hogy hazánkban a készpénzhasználat alkotmányos joggá válik. Orbán Viktor ugyanis mai évértékelő beszédében ezt bejelentette, a részletek kidolgozásával kapcsolatban Lázár János lett megbízva.

Jelenleg hazánkban egyáltalán nem reális az, hogy a digitális pénz, más készpénzhelyettesítő eszközök teljesen kiszorítsák a készpénzt. Ettől függetlenül a készpénzhasználók szempontjából az egyik nagyon fontos szempont az, hogy ennek mi a költsége. Márpedig a magyarok számára közvetlenül a készpénzfelvétel díja jelenti ezt a költséget.

Magyarországon jelenleg havonta legfeljebb két tranzakció keretében összesen 150 ezer forintot lehet ingyen felvenni bármely bankautomatából (ingyenes készpénzfelvétel). A jövedelmek és az árak emelkedése miatt azonban ezen ingyenes limit egyre kevesebb áru, szolgáltatás megfizetésére elegendő. Nagy kérdés, hogy hozzányúlnak-e ezen díjmentes limithez is, hiszen erre remek alkalom nyílik azzal, hogy a készpénzhasználat jogát alkotmányba foglalják.

