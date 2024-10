Így áll Budapest új Duna-parti városnegyede – elkapkodják a lakásokat

A várakozásokat felülmúló vevői érdeklődésre reagálva a tervezettnél előbb indította el nagyszabású és hosszú távú városnegyed-rehabilitációs fejlesztésének, az észak-pesti Duna-parton 14 hektáron felépülő Marina City második, 184 lakásos ütemét a Cordia. Ezzel párhuzamosan már a 3. ütem indításán, a munkálatok előkészítésén is gőzerővel dolgoznak.

A vártnál is nagyobb vevői érdeklődés övezi Budapest új, nagyszabású és hosszú távú városnegyed-rehabilitációs fejlesztését, a 14 hektáros, közvetlen Duna-parti rozsdaövezeti területen megvalósuló Marina Cityt. A Futureal-csoporthoz tartozó Cordia által jegyzett, egyedülálló városépítészeti koncepció alapján épülő negyed első két ütemében 363 lakás épül fel 2027-ig, ezek közel 60 százaléka az elmúlt alig fél év alatt már vevőre is talált. A kivitelezési munkálatok gőzerővel zajlanak, a társaság pedig – a várakozásokat felülmúló keresletre válaszul – az eredeti tervekhez képest korábban indította el a fejlesztés második ütemét, sőt, ezzel párhuzamosan már a harmadik ütem munkálatainak előkészítésén is dolgoznak. Az első fázishoz hasonló második épületben 184, többségében a Dunára és a budai hegyekre panorámás otthont alakítanak ki, amelyek átadása 2026 végére várható.

A tervek szerint a területen a következő években összesen több mint 2500 lakás épül majd fel a fővárosban eddig nem látott formavilágot képviselő házakban, ahol a felfelé szélesedő, kehelyszerű tömegformálásnak köszönhetően a felsőbb emeleteken egyre tágasabb otthonok kapnak helyet, a zárószinten pedig luxusszínvonalú penthouse-lakásokat alakítanak ki.

Mivel rozsdaövezeti beruházásról van szó, a vételár 5 százalékos áfatartalma az adásvétel után teljes mértékben visszaigényelhető.

Római-part hosszúságú sétányt kapnak a budapestiek

Budapest egyik legnagyobb értéke, hogy a Duna kettészeli a várost, ugyanakkor hátrány, hogy csak viszonylag kevés helyen közelíthető meg bárki számára zavartalanul folyó. A Marina City ezen változtatva az ott lakók mellett a város egész közösségét is szolgálja majd. Ennek egyik fő eleme, hogy a fejlesztés során 1,2 kilométerrel hosszabbítják meg az észak-pesti Duna-parti sétányt: ez a Római-part hosszának felel meg. A másik fő elemet az jelenti, hogy a szellősen elhelyezett lakóépületeket 90 ezer négyzetméteres, egybefüggő, autómentes, mindenki által látogatható zöldterület öleli körbe. A terület teljes autómentessége azt takarja, hogy nem csak a parkolókat, hanem a kiszolgáló funkciókat ellátó járművek útvonalát (hulladékszállítás, költöztető, ételfutár) is a felszín alá viszik le.

„A Marina City fejlesztési koncepciójának fontos része volt a folyó megközelíthetősége, egy aktív Duna-kapcsolat megteremtése. Ezen a szakaszon a fővárosban egyedülálló módon a vízközelség a mindennapok része lesz, és a lakókat fizikailag nem választja el semmi tőle. A folyó közelsége ugyanakkor nem jelent kockázatot: a közelmúltban számos helyen komoly gondokat okozó árvíz nem befolyásolta az építkezést. A beruházás részeként környezetbe illeszkedő, tájépítészeti elemekkel kiegészített magaspart is kiépül, a lakóépületek kivitelezésével párhuzamosan” – mondta Görög Áron, a Cordia értékesítési igazgatója.

Medencékkel és wellness központtal épül meg Budapest legnagyobb közösségi, lakók számára fenntartott Klubháza

A Marina City a 15 perces város koncepciójába illeszkedik, vagyis számos szolgáltatás és bevásárlási lehetőség helyben elérhető, miközben a közösségi közlekedési kapcsolatok is kiválóak. Utóbbira jó példa, hogy a hasonló volumenű, Duna-parti fejlesztések közül csak ez rendelkezik közvetlen metrókapcsolattal, ami garantálja a belváros gyors megközelíthetőségét. A területen új óvoda és önkormányzati iroda is épül, a negyed lakóit és dolgozóit pedig saját Klubház várja, amely a főváros legnagyobb ilyen, közösségi funkciókat ellátó létesítménye lesz a család minden tagja számára, fitness- és wellnessközponttal, kül- és beltéri medencékkel, coworking-térrel, közösségi konyhával, a gyermekek számára pedig beltéri játszósarokkal.

Az ezerforintos rezsi kora

A Marina City fejlesztési koncepciójának meghatározó pillére a fenntarthatóság és a kiemelkedő energiahatékonyság. Az építkezés során felhasznált hálózati villamos energiát zöld forrásból vételezi a beruházó, az épületek hőenergia-szükségletét pedig levegő-víz és talajszondás víz-víz hőszivattyúk fedezik, így nincs szükség sem földgáz, sem távhő használatára. A lakóházak tetejére napelemrendszert telepítenek, ezáltal az energiatermelő berendezések üzemeltetéséhez szükséges hálózati villamos energiát zöld forrásból egészítik ki. Az elektromos autózás rohamos terjedésére válaszul egy saját fejlesztésű rugalmas töltésmenedzsment-rendszert is kiépítenek, amely képes kiszolgálni a járművek teljes töltési igényét. Mindezen rendszerek optimális üzemelését, a fogyasztók működését, a hőigényeket és az ehhez szükséges elektromos teljesítményt okos energiamenedzsment-rendszer szabályozza.

Az A+ 2023 energetikai besorolásnak megfelelő épületek A+ és A++ osztályba tartozó lakásainak fűtési, hűtési és melegvíz-előállítási energiaköltségei – jelenlegi árakon – várhatóan nem haladják majd meg az évi 1000 forintot négyzetméterenként. Mindegyik lakás okosotthon lesz, mely alapfelszerelésként tartalmazza a mobiltelefonos applikáción keresztül irányítható hűtés-fűtés okosvezérlését, a külső és belső páraérzékelésen alapuló automatikus szellőztetést, párátlanítást és az okos redőnymozgatást is. Az A+ 2023 energetikai besorolásnak megfelelő épületek A+ és A++ energiahatékonysági osztályba tartozó lakásainak fűtési, hűtési és melegvíz-előállítási energiaköltségei – jelenlegi árakon – várhatóan nem haladják majd meg az évi 1000 forintot négyzetméterenként.

A Cordiáról

A Cordia az egyik legnagyobb lakóingatlan-fejlesztő és -befektető vállalatcsoport Európában, amely erős, jól ismert márkával és jelenléttel rendelkezik Magyarország, Lengyelország, Románia és az Egyesült Királyság újlakás-kínálati piacainak közép- és felső közép szegmensében, továbbá pilotprojektekkel Spanyolországban is jelen van.

A Cordia-csoport két évtizedes múltra tekint vissza és számos nemzetközi díj, köztük az ULI által odaítélt „ULI Global Awards for Excellence” (ULI Globális Kiválósági Díj), az International Property Awards, a Bloomberg TV és a The New York Times által odaítélt „Best Mixed Use Project in Europe” (Európa Legjobb Vegyes Használatú Fejlesztése), valamint a Nemzetközi Ingatlanszövetség (FIABCI) által odaítélt „Best Purpose Built Project Worldwide” (Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj, speciális kategória) büszke birtokosa.