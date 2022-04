Heti tőzsdei összefoglaló – Emelkedő forgalomban nőtt a BUX a héten

Emelkedő forgalom mellett nőtt a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a négynapos héten, a BUX 43 176,64 ponton zárt pénteken, 177,25 ponttal, 0,41 százalékkal magasabban, mint egy hete.

A négynapos kereskedési héten a forgalom 55,71 milliárd forint volt az előző heti 52,32 milliárd forint után, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában közölte, különösebb izgalmakat nem tartogatott az ünnepek utáni csonkahét a Budapesti Értéktőzsdén.

Kedd és szerda is csendes volt a magyar tőzsdén, a vezető részvények közül a Mol kiemelkedően teljesített mindkét nap: előbb 2,40 százalékkal, majd 2,73 százalékkal erősödött 5,9, illetve 5,6 milliárd forintos forgalomban. Az Equilor szerint jót tett a Mol árfolyamának, hogy tovább nőtt a Brent és az orosz Ural olaj közötti árkülönbség, ami kedvező az orosz olajat finomító magyar vállalatnak.

Csütörtökön a kedvező nemzetközi hangulat hatására emelkedett 0,13 százalékkal a BUX. A nemzetközi trendekkel mozgott a magyar piac vezető részvényei közül az OTP és a Magyar Telekom is, míg a Mol árfolyama 5,9 milliárd forintos forgalomban, 1,65 százalékkal esett. Az olajtársaság részvényének gyengülése részben azzal magyarázható, hogy a Mol árfolyamában az elmúlt napokban tapasztalt lendületes emelkedést követően megjelentek a profitrealizálók.

Pénteken a BUX-index 0,21 százalékkal gyengült, azonban még így is jobban teljesített mint a nyugat-európai piacok. A Molnál folytatódott a csütörtökön elindult negatív korrekció, az OTP azonban továbbra is jól tartotta magát.



A héten 2 százalékkal a Mol érte el a legnagyobb erősödést 21,99 milliárd forintos forgalom mellett, a papír 3060 forinton fejezte be a kereskedést pénteken.Az OTP 1,78 százalékkal emelkedett 23,45 milliárd forintos forgalomban, a részvény pénteken 10 890 forinton zárt.A Magyar Telekom árfolyama 0,52 százalékkal nőtt, 389 forinton zárta a hetet, forgalma 463,08 millió forint volt.A Richter jegyzése a héten 3,17 százalékkal csökkent, a részvény 6875 forinton zárt pénteken, heti forgalma meghaladta a 8,8 milliárd forintot.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 4091,50 ponton zárt a héten, ami 47,38 ponttal, 1,14 százalékkal alacsonyabb az előző hetinél.(MTI)