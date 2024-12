Gyermek megtakarítás és CSOK: Hogyan építsd gyermeked jövőjét biztonságos alapokra?

Szülőként az egyik leghatékonyabb pénzügyi eszköz a kezedben a gyermek megtakarítás, hiszen ha időben kezded el a takarékoskodást, az a későbbiekben hatalmas segítséget jelenthet.

Kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond, tartja a mondás, s mint a legtöbb bölcsességnek, ennek is bőven van alapja. Persze a háztartás költségei már újszülött kortól jelentősen megemelkednek, az igazán nagy kiadások majd csak később jelentkeznek. Az érettségit követő továbbtanulás, a jogosítvány, nyelvvizsga megszerzése, aztán a lakásvásárlás, továbbképzések mind-mind komoly anyagi ráfordítást igényelnek. Ezért aztán döntő befolyással bír, mikor kezdesz el megtakarítani és ehhez milyen eszközöket alkalmazol. A Grantis befektetési tanácsadó külön kiemeli ennek a jelentőségét. Örömteli hír, miszerint a lehetőségeid tárháza igen széles, hiszen az egyre növekvő igényekre válaszul ma már jó néhány különféle gyermek megtakarítás érhető el a piacon. Ugyanakkor ezek kondíciói jelentősen eltérnek, így alaposan mérlegelned kell a pontos céljaidat, természetesen a lehetőségeid tükrében.

A Babakötvény és további gyermek megtakarítás alternatívák

Immáron 18 éve, azaz 2006 óta automatikusan jár minden újszülöttnek az úgynevezett életkezdési támogatás, amelynek összege 42.500 forint. Ezt egy Start-számlán helyezik el, ami csak minimális kamatot ad, ráadásul itt ez az összeg nem is gyarapítható. Ha ez a célod, úgy szerencsére egyszerű a dolgod, hiszen csupán egy Start-értékpapírszámlát kell nyitnod, ahová már könnyedén tudsz befizetni. Az ide beérkező pénzből a Magyar Államkincstár automatikusan egy speciális állampapírt, Babakötvényt vásárol. Ez a módozat több szempontból jóval előnyösebb, mint más értékpapírok. Egyfelől infláció feletti hozamot garantál – egész pontosan infláció mértékét, plusz 3 százalékot -, mindemellett pedig állami támogatás is jár rá, ez a befizetéseid 10 százalékát jelenti, de éves szinten maximum 12 ezer forint lehet. Ráadásul a felhalmozott összeg szabadon felhasználható, igaz hozzáférhetősége igen korlátozott, tudniillik az csak gyermeked számára lehetséges, és kizárólag a nagykorúvá válását követően. Havi 10 ezer forintig azonban ez egy kiváló gyermek megtakarítás. Amennyiben egyben kötnél le egy nagyobb összeget, úgy a Tartós Befektetési Számla lehet a megoldás, de mindenképpen érdemes megvizsgálnod a banki, illetve biztosítói gyermek megtakarítási programokban rejlő lehetőségeket is. Tekintettel arra, hogy a választott portfólió sikeressége nagyban befolyásolhatja gyermeked későbbi anyagi helyzetét, mindenképpen konzultálj egy független pénzügyi tanácsadóval, mielőtt még döntenél.

Mit kell tudnod a CSOK Plusz felhasználhatóságáról?

Az elmúlt évtizedek egyik legnépszerűbb családtámogatásának kétségkívül a CSOK volt tekinthető. A jól ismert forma azonban 2023 végével megszűnt és a továbbiakban már nem igényelhető, helyét egy kamattámogatott hitel vette át. Ennél a konstrukciónál a kamat maximális mértéke 3 százalék lehet, a pontos hitelösszeg pedig a már meglévő, illetve a vállalt gyermekek számától függ. Természetesen az elbírálásnál mérvadó a háztartásotok teljes jövedelme is. Tekintettel arra, hogy a THM bankonként némileg eltérhet és a maximális hitelösszeg – 3 gyermek esetében – akár 50 millió forint is lehet, jól látszik, hogy egyáltalán nem mindegy, melyik ajánlat mellett teszed le a voksodat. A BiztosDöntés kalkulátorával könnyen tájékozódhatsz az aktuális lehetőségekről. Villámgyorsan összehasonlíthatod az egyes pénzintézetek CSOK Plusz ajánlatait és kiválaszthatod a számodra legelőnyösebbet. Ugyanakkor feltétlenül tartsd szem előtt, hogy mint minden hitel esetében, úgy a CSOK kapcsán is oda kell figyelni a legapróbb részletekre is. Ezért aztán ha nem vagy tökéletesen biztos a dolgodban, úgy feltétlenül kérd ki egy szakember útmutatását.