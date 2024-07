Csúcsot döntött a lakossági hitelezés, minden kölcsönt visznek

Búgócsigaként pörgött a hitelezés májusban, sorban álltak az emberek a lakáshitelért és a személyi kölcsönért, a babaváró támogatás népszerűsége sem csökkent. A folyószámlahitelek összege is nőtt, átlagosan 200 ezer forintos mínuszban zárja a hónapot, aki kénytelen ilyen szolgáltatást igénybe venni a bankjától – írja elemzésében a Bank360.hu.

Több rekordot is megdöntött a hitelezés májusban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint. A háztartások bő 90 milliárd forinttal több hitelt vettek fel, mint amennyit törlesztettek, így a teljes tartozásuk a hónap végére meghaladta a 10 440 milliárd forintot, ami történelmi rekord. Jól fogytak a lakás- és a személyi hitelek is, a folyószámlahitelek állománya is tovább hízott, és a babaváró támogatás iránt sem lankadt a kereslet.

A felújításokkal inkább megvárják az állami támogatást

Májusban a bankok 129,5 milliárd forint értékű lakáscélú hitelt hagytak jóvá, ami 2022 májusa, a Zöld Otthon Program legintenzívebb időszaka óta a legmagasabb érték. Ebből 102 milliárd forintot ítéltek meg használt lakás vásárlására, 11,4 milliárdot új lakás vásárlásra, 8,2 milliárdot építésre és bővítésre, 4 milliárdot felújításra, a maradékot pedig egyéb célra. A növekedéshez az is hozzájárulhatott, hogy májusban kétéves mélyponton volt a lakáshitelek kamata. Az átlagos lakáshitelé 6,53 százalékos volt, míg a használt lakásoké egy éven túli kamatfixálással 6,18 százalékosra csökkent.

A következő hónapokban viszont emelkedhetnek ezek a kamatok, mivel az önkéntes THM-plafont csak június végéig vállalták a bankok, amelyek a magas referenciakamatok miatt drágíthatják a jelzálogkölcsöneiket. Már július előtt is volt arra példa, hogy ajánlataik egy részében a 7,3 százalékos THM fölé mentek a bankok, júliustól pedig az OTP általános kamatemelést hajtott végre, amivel az eddigi plafon fölé vitte ezeket a hiteleit.

Rekordon a személyi kölcsönök, keresik a babavárót

A fogyasztási hitelek is jól fogytak májusban, a szerződéses összeg meghaladta a 111 milliárd forintot, ami másfél éves rekord. Személyi kölcsönökből majdnem 72 milliárd forintnyi értékesítettek ebben a hónapban, ami történelmi csúcsnak számít. Történt mindez annak ellenére, hogy a kamatok csak lassan mérséklődnek, egy átlagos szerződésben 17,58 százalékos ráta szerepelt. Összesen több mint 27 ezer ilyen szerződést írtak alá a bankokban, utoljára 2019 szeptemberében volt hasonlóan népszerű ez a hitel.

A folyószámlahitelek állománya is tovább nőtt 256,5 milliárd forintra. Február óta folyamatosan emelkedik ez az összeg, a második hónapban volt egy jelentősebb csökkenés, mivel akkor érkeztek meg a 13. havi nyugdíjak. Ezt a plusz pénzt azonban időközben felélte a lakosság, és már ugyanakkora mínuszban van egy átlagos folyószámla a hónap végén, mint januárban – írja elemzésében a Bank360.hu. Egy átlagos folyószámlahiteles bankszámlája május végén csaknem 200 ezer forintos mínuszban volt már.

A babaváró támogatás iránti érdeklődés is élénk maradt. Az idén havonta nagyjából 2000 házaspár igényli ezt a kamatmentes hiteltípust, májusban is 1931-en szerződtek a bankokkal. A szerződéses összeg meghaladta a 21 milliárd forintot, ami azt jelenti, hogy a legtöbben a maximális, januártól 11 millió forintra emelt összeget veszik fel.

A bankbetétek lassan gyűlnek

Az ötödik hónap végén 12 582,4 milliárd forintot tartottak a háztartások bankbetétekben, ez másfél éves rekord. 81,6 milliárd forintnyi friss pénz került betétekbe, ennek csaknem a háromnegyede devizabetétbe. Ebből arra lehet következtetni, hogy sokan tudatosan kihasználták a májusi forinterősödést. Voltak napok, amikor a mostani szintén bő tíz forinttal is olcsóbb volt az euró, 385 forint alatt kereskedtek vele.

Bár néhány bank akciózott a lekötött betétekkel, a kisbefektetők többsége továbbra is látra szóló betétben tartja a pénzét. A lekötött állomány alig haladja meg a 2100 milliárd forintot, ami a teljes betétállományhoz mérten történelmi mélypont, hiszen a betétek mindössze 17 százaléka van lekötve. A kamatokra kivetett 15 százalékos kamatadó és a 13 százalékos szocho miatt ezek a megtakarítások továbbra is nehezen tudnak versenyezni más befektetésekkel, például a lakossági állampapírokkal.