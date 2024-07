BÉT – Csökkenő forgalom mellett emelkedett a BUX a héten

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 233,21 pontos, vagyis 0,32 százalékos emelkedéssel 73 174,10 ponton fejezte be a hetet.

Az összforgalom 53,031 milliárd forintról 51,038 milliárd forintra csökkent, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.

A BÉT jól kezdte a hetet, a tőzsdeindex hétfőn és kedden is történelmi csúcsot döntött, szerdán viszont megtört a lendület a kedvezőtlen nemzetközi hangulat hatására. A befektetők bizalma először az amerikai részvénypiacokon ingott meg, majd csütörtökön ennek hatásai Európában is érződtek, de a BUX sokkal kevésbé esett vissza, mint a térség más tőzsdéinek részvényindexei. Jelentős kibocsátói hírek híján a hét utolsó kereskedési napját is a nemzetközi hangulat alakulása határozta meg, és ezzel ismét lendületet kapott a kereskedés, még ha nem is jött újabb történelmi csúcs. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az előző napok korrekciójaként értékelte a BUX pénteki emelkedését.

A hét során a legnagyobb mértékben, 1,95 százalékkal, 190 forinttal a Richter erősödött. Árfolyama 9955 forinton állt meg, összforgalma elérte a 7,674 milliárd forintot.

A Magyar Telekom 1,67 százalékkal, 18 forinttal emelkedve ezúttal 1096 forintig jutott 1,572 milliárd forintos heti forgalom mellett.

Az OTP-részvények 0,11 százalékot, vagyis 20 forintot vesztettek az értékükből, záró árfolyamuk 18 600 forint, összforgalmuk 34,707 milliárd forint volt.

A Mol árfolyama 1,19 százalékot, 34 forintot vesztve 2812 forintra csökkent 5,246 milliárd forintos összforgalomban.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 1,43 százalékot, 95,12 pontot emelkedve 6750,41 pontra nőtt a héten.(MTI)