Berobbant az Otthon Start, októberben minden rekord megdőlt

Új korszakot nyitott a hitelezésben az Otthon Start Program: soha annyi lakáshitelt nem vettek még fel a magyar háztartások, mint idén októberben, a szerződött összeg meghaladta a 250 milliárd forintot. Rekord született az egy szerződésre jutó hitelösszeget illetően is. A személyi kölcsön népszerűsége töretlen és a babaváró hitelből is most fogyott idén a legtöbb – írja közleményében a Bank360.

Minden rekordot megdöntött az Otthon Start lakáshitel, eközben lassan a földbe állnak a piaci kamatozású lakáshitelek. A Magyar Nemzeti Bank szerda reggel közzétett adatai szerint megdőlt a lakáscélú jelzáloghitelek szerződéses összege, összesen 257,57 milliárd forintra kötöttek szerződést a magyar háztartások. Ez 128 százalékkal haladta meg az előző havi, és 118 százalékkal a tavaly októberi eredményt. A teljes volumen közel 80 százaléka támogatott lakáshitel volt októberben. Piaci hitelre mindössze 52,32 milliárd forintnyi szerződés született, ami kevesebb, mint a fele a júliusi, 111 milliárd forintos eredménynek – ekkor jelentették be az Otthon Start Programot. Az Otthon Start hitelből a jegybank tájékoztatója szerint októberben 183 milliárd forint fogyott, ami a teljes lakáshitel volumen 71 százaléka.

A szerződések számát tekintve is jelentős emelkedés történt, októberben összesen 9676 lakáscélú hitelszerződést írtak alá. Szeptemberhez képest ez 70 százalékos ugrás, tavaly októberhez képest 55 százalékos volt az emelkedés mértéke. A kamattámogatott hitel miatt jelentősen emelkedni tudott az egy szerződésre jutó hitelösszeg is, átlagosan 26,6 millió forintot vettek fel az igénylők. A korábbi 18-20 millió forintos átlag részben azért tudott ekkorát emelkedni, mivel ugyanakkora nettó jövedelemmel az Otthon Start lakáshitelből többet lehet felvenni, mint bármelyik piaci kölcsönből.

A személyi kölcsönök továbbra is népszerűek

A személyi kölcsönök népszerűsége továbbra is töretlen, októberben 99,33 milliárd forintra szerződtek a magyar háztartások. Ez ugyan 7 százalékkal kevesebb, mint szeptemberben, a tavaly októberi eredményt azonban 23 százalékkal meghaladja. Összesen 30 194 darab személyi kölcsön szerződést kötöttek meg a hitelintézetek az igénylőkkel. Az átlagos hitelösszeg 3,29 millió forint volt.

Az akár önerőként is felhasználható babaváró hitel iránt is megnőtt valamelyest a kereslet, októberben annyi fogyott belőle, mint ebben az évben még nem, összesen 22,80 milliárd forint. A fiatalokat célzó munkáshitelből mindössze 9,68 milliárd forintot vettek fel, ami a bevezetés hónapját (január) leszámítva a legalacsonyabb érték 2025-ben.