Bankszabályozás és fintech innovációk Magyarországon: Miért járnak jól jogi tanácsadással a startupok?

A fintech szektor az utóbbi évtizedekben forradalmasította a pénzügyi szolgáltatásokat. Világszerte, és persze Magyarországon is, olyan digitális pénzügyi megoldásokat, azonnali fizetési lehetőségeket kínálnak, amelyek sok esetben mesterséges intelligencián alapulnak. Mindezek egyre inkább részei a hazai gazdaságnak. A lehetőségek mellett persze komoly szabályozási kihívások állnak a startupok előtt. A bankszektor ugyanis egy igencsak szabályozott környezet, ahol elég egyetlen rossz döntés, ami aztán az üzleti modell összeomlását okozza. Ezen a területen tehát nem csak ajánlott a jogi tanácsadás, hanem kötelező is.

A szabályozási útvesztő

Magyarországon a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok nagy része az Európai Unió irányelveiből ered. Persze a Nemzeti Bank (MNB) saját irányelvekkel és rendeletekkel dolgozik, azokkal szabályozza tovább a piacot. A fintech startupoknak sokszor fogalmuk sincsen, hogy egyes ötletek akár még engedélykötelesek is lehetnek. Például a Jalsovszky ügyvédi iroda jogi tanácsadása ilyen kérdésekre is kitér. Ők azok, akik a digitális pénztárca szolgáltatások, a pénzküldési és számlavezetési szolgáltatások kapcsán is otthon vannak, pontosan tudják, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyek engedélykötelesnek számítanak.

Sokszor nem is az a gond, hogy erről nem tudnak, hanem az, hogy ez egy igen időigényes folyamat. Az összetett, szigorú feltételekhez kötött tényezők, mint a tőkemegfelelés, az ügyvezetői tapasztalat, valamint az IT-biztonsági megfelelés és a pénzmosás elleni szabályozás betartása mind kulcsfontosságú tényezőnek számít. Egy kezdő vállalkozó számára ezek a dolgok hatalmas kihívást jelenthetnek, és pontosan itt válik fontossá egy jogi tanácsadó szerepe.

Kiadás vs. befektetés

Sok startup az indulás során inkább a technológiai fejlesztésekre, a dizájnra, valamint a marketingre fordít időt, energiát és pénzt. A jogi kérdések gyakran a háttérbe szorulnak. Ez azonban könnyedén visszaüthet. Egy rosszul megfogalmazott Általános Szerződési Feltételek, egy hiányos adatvédelmi szabályzat, egy szabályozási kötelezettség figyelmen kívül hagyása azonnal bírságokat vonhat maga után, gyakran még hatósági ellenőrzéseket is, sőt, rosszabb esetben nem kizárt a tevékenység felfüggesztése sem.

Ezzel szemben azonban egy jó jogi tanácsadó már ekkor segíthet kiválasztani a megfelelő működési modellt, azt, hogy a vállalkozásnak valóban szüksége van-e pénzügyi engedélyre, esetleg elég lehet-e az is, hogy partnerségre lép egy engedéllyel rendelkező intézménnyel. De itt még nem áll meg a feladatainak köre. Segíthet eligazodni a GDPR, a PSD2, illetve a pénzmosás elleni törvény és a kiberbiztonsági előírások kapcsán is. A megfelelő támogatás pedig lehetőséget ad a cég számára, hogy az üzleti modellt úgy alakítsák, hogy az hosszabb távon fenntartható és szabályszerű legyen. Ez biztosítja a hatósági elvárásoknak való megfelelést, valamint bizalmat épít a partnerek és a befektetők körében.

A jogi megfelelés tényleg versenyelőny?

A fintech cégeknek a legfontosabb a befektetői bizalom, enélkül nem jutnak egyről a kettőre. Egy befektető számára nem csak az a fontos, hogy a termék jó ötlet, esetleg a piac növekvő-e vagy sem. Legalább ennyit számít a kockázatok kezelhetősége is. Ha egy startupnak átlátható a jogi struktúrája, akkor az jóval vonzóbb lesz másoknak, mint egy olyan vállalkozás, amely nincs tisztában ezekkel a szabályozásokkal.

A megfelelően dokumentált és jogilag megtámogatott üzleti modell, a szabályos működési keretek, valamint az adatvédelmi és fogyasztóvédelmi megfelelés olyan dolgok, amik szinte mindig pozitív tényezőként jelennek meg egy due diligence során. Egyes nagyobb befektetők ráadásul manapság már előzetes jogi átvilágítást is kérnek azelőtt, mielőtt tőkét adnának be egy fintech startup számára.

Ebben a világban tehát a technológiai innováció csak a siker egy kis eleme. A másik ilyen fontos tényező a jogi környezethez való alkalmazkodás, a szabályoknak való megfelelés, a hosszú távú működés. A startupoknak a jogi tanácsadás nem puszta védekezési mechanizmus, sokkal inkább egy olyan stratégiai eszköz, ami nélkül szinte lehetetlen a növekedés a piaci bevezetést követően.