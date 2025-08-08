Az ISO 56001 innovációmenedzsment szabvány emberi oldala

Az innováció nem kizárólag a felsővezetés vagy a K+F osztály kiváltsága. A legjobb ötletek gyakran a szervezet „frontvonalán” születnek – ott, ahol a munkatársak nap mint nap találkoznak a működés, a folyamatok, az ügyfelek valós kihívásaival. Az ISO 56001 szabvány egyik legnagyobb erőssége, hogy nem csupán technikai rendszerként tekint az innovációra, hanem hangsúlyt fektet a szervezeti kultúra alakítására is.

Az innováció nem kizárólag a felsővezetés vagy a K+F osztály kiváltsága. A legjobb ötletek gyakran a szervezet „frontvonalán” születnek – ott, ahol a munkatársak nap mint nap találkoznak a működés, a folyamatok, az ügyfelek valós kihívásaival. Az ISO 56001 innovációmenedzsment szabvány egyik legnagyobb erőssége, hogy nem csupán technikai rendszerként tekint az innovációra, hanem hangsúlyt fektet a szervezeti kultúra alakítására is.

A kultúra mint innovációs motor

A szervezeti kultúra határozza meg, hogy a munkatársak mennyire érzik magukat felhatalmazva az ötletelésre, mennyire bíznak abban, hogy hallják a hangjukat, és hogy kezdeményezhetnek-e változást. Egy nyitott, támogató közegben sokkal könnyebben formálódnak innovatív kezdeményezések, mint egy hierarchikus, büntető szemléletű szervezetben.

Az ISO 56001 szabvány egyik alapelve éppen ezért az, hogy a munkatársakat aktív szereplőként vonja be az innovációs rendszerbe. Nem csupán véleménykérésről van szó: a szabvány irányelvei alapján a cégek felépíthetik azt az ösztönző, jutalmazó, értékelő struktúrát, amelyben a kreativitás nem mellékes szempont, hanem az üzleti fejlődés hajtóereje.

Hogyan teszi ezt lehetővé a szabvány?

Az ISO 56001-ben szereplő követelmények segítségével a cégek:

kialakíthatják az ötletgyűjtés és értékelés belső folyamatait,

tudatosan építhetnek motivációs rendszert az innovatív javaslatok jutalmazására,

fejleszthetik a kommunikációs csatornákat az innovációs párbeszédhez,

edukálhatják a munkatársakat az innováció jelentőségéről és szerepéről,

vezetői tréningekkel elősegíthetik a támogató vezetői attitűd kialakulását.

Az így kialakuló innovációs kultúra hosszú távon önjáróvá válik: a kollégák proaktívan keresik a fejlődési lehetőségeket, és az ötletek nem rekednek meg az irodák falai között.

Példa a gyakorlatból

Egy hazai gyártó cég – a Glósz és Társa System szakmai támogatásával – ISO 56001-alapú rendszerbe kezdett. Kezdetben a munkatársak távolságtartóak voltak: „Ezek úgysem figyelnek ránk.” Az első lépés az volt, hogy kialakítottak egy átlátható és követhető ötletbeadási és értékelési folyamatot. A beérkező javaslatokat nyomon lehetett követni, az elbírálás szakmai szempontok alapján történt, és a legjobb ötletet minden hónapban elismerték – nem csak anyagilag, hanem nyilvánosan is. Fél év után a szervezetben megtöbbszöröződött az újítási javaslatok száma, és nőtt a munkatársak elköteleződése is.

A Glósz és Társa System szerepe a kultúra formálásban

A Glósz és Társa System nemcsak rendszert épít, ISO 56001 rendszer kialakítást végez, hanem emberekkel dolgozik. Tanácsadóink pontosan tudják, hogy egy szabvány nem papírmunka, hanem vállalati viselkedésformáló eszköz is lehet. Ezért szolgáltatásaink része:

az innovációs kultúra állapotfelmérése,

szervezetfejlesztési javaslatok kidolgozása,

vezetői és munkatársi workshopok szervezése,

ösztönzési rendszer kialakításának támogatása.

Nem kívülről próbáljuk „ráerőltetni” az ISO 56001-et a cégekre, hanem belülről indítjuk be az innovációs folyamatokat.

Az ISO 56001 valódi értéke akkor válik láthatóvá, amikor a cégen belül felszabadul az alkotás öröme, és a munkatársak nemcsak végrehajtói, hanem formálói lesznek a fejlődésnek. Ez a szervezeti kultúra az, ami hosszú távon fenntartható innovációt hoz – és ebben rejlik a vállalati siker új alapja.