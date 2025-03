Állampapírból lakásba: elindultak a milliárdok?

Az év elején elkezdődtek az állampapírpiaci kamatkifizetések, amitől az ingatlanpiac is sokat várt. Az OTP Ingatlanpont szakértőinek tapasztalatai azt mutatják, hogy az év első hónapjaiban már megjelentek a kifizetésekből vásárolni vágyók, azonban szembetűnő, hogy nem az egész országban érezhető egyformán az élénkülés, egyelőre jelentősek a regionális eltérések.

Budapest, 2025. március 27. – 2025-ben korábban sosem látott összeget, mintegy 1700 milliárd forintot fizet ki kamatként a magyar állam a lakossági befektetőknek. Ennek oka elsősorban az, hogy a Prémium Magyar Állampapírok most fizetik ki a 2023-as magas infláció után járó kamatot. A jelentős összeggel kapcsolatban szinte minden szektornak komoly elvárásai voltak az év elején, az ingatlanpiacon is további élénkülést vetítettek előre. Az előzetes becslések szerint több százmilliárd forint lehet az az összeg, ami az év végéig a kamatokból az ingatlanpiacra áramlik.

Az élénkülés egyelőre fokozatos, nem tapasztalnak kiugró érdeklődést a dél-alföldi régióban, de már jelen vannak az állampapír-kamatokból vásárlók. Elsősorban a kisebb települések iránt nőtt meg az érdeklődés részükről, ahol olcsóbb ingatlanok találhatók – emelte ki Piros Szilvia, az OTP Ingatlanpont dél-alföldi régióvezetője, aki példaként hozta fel Mezőhegyest, ahol sorház már 3,1 millió forintért, első emeleti panel pedig 8,5 millió forintért érhető el a kínálatban. „Az árak részben már alkalmazkodtak a kereslethez, de az év további részében is emelkedésre számítunk” – tette hozzá a régióvezető.

Az év első két hónapjában már érzékelhető volt a kifizetések hatása Komádi Csaba, az OTP Ingatlanpont észak-dunántúli régióvezetője szerint. Kiemelte, hogy a tapasztalatok alapján elsősorban a lakóhelyükhöz közeli lakások iránt érdeklődnek a vásárlók, illetve érezhetően nőtt a vevők száma Budapestről is a régió ingatlanjai iránt. Az eddigi észak-dunántúli tapasztalatok alapján az állampapír-kamatokból lakást vásárlók szinte kizárólag kiadásra keresnek ingatlant, lényeges feltétel, hogy olcsó legyen és könnyen kiadható. Komádi Csaba szerint az év további részében a kereslet növekedése várhatóan emeli majd az árakat a régió lakáspiacán.

A dél-dunántúli régióban elsősorban a magasabb értékű ingatlanok piacán látszik a kamatfizetések hatása – nyilatkozta Markó Ildikó régióvezető. Hozzátette: nem csak a Balaton környékén, hanem a vármegyeszékhelyeken is látják a kereslet növekedését, többen érdeklődnek újépítésű lakások, illetve a 30-40 millió forintos árfekvésű ingatlanok iránt, de a Balatonnál a 100 millió forint feletti lakások is elkelnek a jelenlegi környezetben.

Az év első két hónapjában Északkelet-Magyarországon sem volt egyértelműen érezhető a kamatkifizetések hatása. „Eleinte élénkülés látszott, majd kicsit lassult a korábbi láz” – emelte ki Farsang Sándor, az OTP Ingatlanpont régióvezetője. Megemlítette, hogy a sajtóhírek hatására eddig az árak emelkedése erőteljesebb, mint a tranzakciók számának növekedése. Egyelőre nem tapasztalnak kimagasló keresletet az állampapírból vásárlók esetében, illetve speciális vevői igényekről sem tudnak beszámolni a régióban. Előre tekintve ugyanakkor ő is élénkülésre számít a következő hónapokban.

Érdekesség, hogy a budapesti régióban masszív keresletnövekedést tapasztalnak az OTP Ingatlanpont szakértői, de a finanszírozás forrása egyelőre nem az első negyedévben kifizetett állampapír hozamokhoz kapcsolódik. „Az eddigi tapasztalatok alapján a vevők kis hányada tartotta eddig állampapírban a pénzét, ugyanakkor ők elsősorban befektetési céllal, kiadásra vásárolnának” – számolt be az első tapasztalatokról Kurecskó József budapesti régióvezető. Hangsúlyozta azt is, hogy nem rengette meg alapjaiban a piacot az állampapír-kamatok kiáramlása, de a következő hónapokban fokozódó érdeklődésre lehet számítani, amint a további kifizetések megtörténnek, és a befektetők elhatározzák, hogy milyen eszközökben szeretnék tartani a megtakarításaikat.

Az OTP Ingatlanpont

A 2011-ben alapított OTP Ingatlanpont Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő ingatlanközvetítő hálózata, az OTP Csoport tagja. Országszerte közel 90 irodában, több mint 800 felkészült tanácsadó segíti az ingatlanok értékesítését. A társaság egyedülállóan, egy kézben ötvözi az ingatlan- és a hitelintézeti szakértelmet, így az otthonteremtéshez és felújításhoz szükséges pénzügyi termékek és szolgáltatások is elérhetőek minden Ingatlanpont irodában. A hálózat, mint a hazai piac meghatározó szereplője, széleskörű üzleti, partneri kapcsolatokkal is rendelkezik, kínálatában az újépítésű ingatlanok gazdag választéka is elérhető. Az OTP Ingatlanpont mindemellett rendszeresen publikál szakértői elemzéseket a hazai ingatlanpiac helyzetéről, folyamatairól.