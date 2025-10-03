Szárnyalnak a lakásárak: nagy átrendeződéseket látunk

Kétszer annyi ingatlanérdeklődés volt 2025 harmadik negyedévében, mint az egy évvel ezelőtti hasonló időszakban, ám az idei év második negyedévével összevetve is közel 40 százalékos volt az emelkedés – derül ki a zenga.hu teljes aktív hirdetésállományának adataiból. Az élénkülő kereslet pedig az árakban is meglátszott, a július és szeptember közötti időszakban tovább gyorsult az éves árnövekedés mértéke, ami a települések ár szerinti sorrendjében is hozott változásokat.

Sokáig úgy tűnt, nehéz lesz fokozni az év első három hónapjában tapasztalt ingatlanpiaci boomot, ám 2025 harmadik negyedéve emelte a tétet. A nyáron bejelentett Otthon Start program – amelynek lényege, hogy 3 százalékos hitel vehető fel a legfeljebb 100 millió forintos lakás és 150 millió forintos ház megvásárlására, ha a négyzetméterár sem több 1,5 millió forintál – teljesen felforgatta a korábbi várakozásokat.

A program hatására az ingatlanérdeklődések száma nagyot emelkedett a júliustól szeptember végéig terjedő időszakban, a zenga.hu ingatlanhirdetési oldal több mint kétszer annyi ingatlanérdeklődést mért az egy évvel ezelőtti hasonló időszakhoz képest, míg az idei év második negyedévével összevetve is közel 40 százalékos volt az emelkedés.

Tovább gyorsult az áremelkedés

“A fokozódó kereslet az árakban is egyértelműen megjelent, hiszen az éves drágulás üteme tovább gyorsult. Míg az idei első negyedévben 7, a másodikban 13 százalékos volt az országos, éves áremelkedés, a harmadik negyedévben ugyanez már 18 százalékra emelkedett, Budapesten pedig ennél is nagyobb volt a növekedés. A fővárosban 24 százalékkal magasabbak most az árak, mint a tavalyi azonos negyedévben” – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

A zenga.hu adatbázisa szerint extrém kiugrás jellemzi Baranya vármegyét, aminek Futó Péter szerint oka a korábbi alacsonyabb bázisérték és az összetételhatás is. A második helyen álló Budapestet szorosan követi Veszprém vármegye, ahol szintén 20 százalék feletti a drágulás mértéke, de ott inkább a kisebb településeken emelkedtek nagyot az árak, mivel a vármegyeszékhelyen, Veszprémben csak 9 százalék volt az éves áremelkedés.

Hol, mennyibe kerül most egy négyzetméter?

Budapesten a júliust, augusztust és szeptembert is magában foglaló időszakban átlagosan 1,43 millió forintos négyzetméteráron kínálták az eladók az ingatlanokat, emellett a második helyen álló Somogy vármegye és a harmadik helyen álló Veszprém vármegye lépte még át kicsivel az 1 millió forintos négyzetméterárat. Utóbbi kettőben a Balaton-part kiemelkedően magas árazása játszotta a főszerepet, Somogy vármegye székhelyén, Kaposváron például csak 500 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár. A két sereghajtó ezúttal is Békés és Nógrád lett, 310-320 ezer forintos átlagos hirdetési négyzetméterárakkal.

Kilőttek az erzsébetvárosi árak

Budapestet kerületekre bontva azonnal látszik, hogy a VII. kerületben kiugró ütemben, egy év alatt több mint 35 százalékkal mentek feljebb az árak. “Ez részben köszönhető annak, hogy Erzsébetváros a befektetők és a saját célra vásárlók körében is népszerű, de nem kizárt, hogy a VI. kerületben a rövidtávú, turisztikai célú lakáskiadás teljes betiltásának tavalyi belengetése – még a két évre szóló fővárosi moratórium kezdete előtt – is a VII. kerületbe terelte a befektetési céllal vásárlókat. A szomszédos VI. kerületben egyébként a budapesti átlagnál kisebb mértékű, 19 százalékos volt az éves drágulás” – mondta Futó Péter.

2025 harmadik negyedévére két olyan budapesti kerület van, ahol az átlagos hirdetési négyzetméterár meghaladja a 2 millió forintot: az V.-ben 2,19 millió, a XII.-ben 2,12 millió az átlag, az I.-ben pedig egy hajszállal marad el a 2 millió forinttól az átlagos négyzetméterár. A legolcsóbb budapesti kerület továbbra is Soroksár, ahol 866 ezer forint egy átlagos lakás négyzetmétere.

“Egyelőre tehát nem látszik az olcsóbb területek felzárkózása, ami nem meglepő, hiszen az elmúlt egy év drágulásában nagy szerepe volt az erősebb befektetői érdeklődésnek, ami főleg Budapest belső, drágább kerületeit érintette” – mondta Futó Péter.

Mennyiért vásárolhatunk a vármegyeszékhelyeken?

A legdrágább vármegyeszékhely – öt budapesti kerületet megelőzve – Debrecen lett, ahol nemrég hivatalosan is megnyitott az évek óta épülő BMW-gyár. Az ország második legnépesebb városában 996 ezer forint az átlagos hirdetési négyzetméterár.

Hajdú-Bihar vármegyeszékhelyét kicsivel lemaradva Szeged, Győr és Veszprém követi, 900-930 ezer forint közötti átlagokkal. “Úgy tűnik, az autógyárak építésének híre már a bejelentést követően hatással van a helyi ingatlanárakra. Szegeden ugyanis a kínai BYD-gyár bejelentésének hatására kiugróan nagyot emelkedtek a lakásárak, és ez az elmúlt egy évben is kitartott, így mostanra Szeged az összes dunántúli vármegyeszékhelyet maga mögé utasította a lakásárak szerinti rangsorban” – emelte ki a zenga.hu elemzési vezetője.

