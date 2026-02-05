Ráugrottak a fiatalok az Otthon Startra

Az Ersténél az Otthon Start hitelt felvevők 64 százaléka 35 évesnél fiatalabb, az átlagos hitelösszeg több mint 35 millió forint. Tízből kilencen használt lakást vásárolnak a támogatott konstrukció segítségével, az átlagos futamidő 270 hónap.

Nagy arányban élnek az Otthon Start programban rejlő lehetőségekkel a fiatalok. Az Ersténél az első négy hónapban, 2025 szeptemberétől december végéig befogadott új, támogatott lakáshitelek esetében az ügyfelek 64 százaléka 35 évesnél fiatalabb. A bank ügyfelei 90 százalékban használt lakást vásárolnak az Otthon Start hitelből, a fennmaradó 10 százalék az új lakás vásárlása, illetve építése között oszlik meg.

Az adatok szerint az átlagos hitelösszeg meghaladja a 35 millió forintot. Az ügyletek 56 százalékánál nem vontak be adóstársat, a fiatalabb, 30 év alatti ügyfelek esetében ez az arány még magasabb, 71 százalék. A már folyósított otthon startos hitelek átlagos futamideje 270 hónap. Az ügyfelek 72 százaléka 20 évet meghaladó futamidőre veszi fel a kölcsönt.

„A program bevezetésének köszönhetően 2025-ben még gyorsabban bővült a lakáshitelezés, az új jelzáloghitelek 70 százaléka már otthon startos. A hitelek 17 százalékánál a kölcsön mellé CSOK Pluszt vagy piaci alapú hitelt is felvettek az ügyfelek. Az első négy hónapban az ügyletek 25 százalékában éltek a 10 százalékos önerő lehetőségével ügyfeleink” – mondta el Harmati László, az Erste lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese.

Az Ersténél 2025. szeptember 1-től érhető el az Otthon Start Lakáshitel, a minimum hitelösszeg 4 millió forint, a maximum 50 millió forint, a futamidő 5-25 év lehet. A kamat fix 3 százalék a futamidő végéig, az igénylőnek legalább 10 százalék önerővel kell rendelkeznie. A bank most több százezer forinttal járul hozzá az első otthon megszerzésének költségeihez. Aki az Ersténél vesz fel Otthon Start Lakáshitelt – és megfelel az egyéb feltételeknek – 200 ezer forint egyszeri jóváírást kap a hitelhez kapcsolódó törlesztési számlájára. Továbbá, aki ugyanekkor lakásbiztosítást is köt az Ersténél, 40 ezer forint jóváírást is kap, valamint további 40 ezer forint jár, ha törlesztési biztosítást is igényel. Mindezeken túl, aki ugyanekkor új ügyfélként folyószámlát nyit az Ersténél, újabb 40 ezer forint jóváírásra jogosult – egy Otthon Start Lakáshitelt igénylő pár esetén ez összesen 80 ezer forint is lehet. Amennyiben a munkabérét is az új számlára érkezteti, további 40 ezer forintot kap. Tehát egy új, a banknál egyúttal folyószámlát is nyitó ügyfél esetében ez összesen 320-400 ezer forint induló összeget jelent.

A bank továbbá visszatérít egy sor úgynevezett indulási költséget is: ezek a hitel igénylése során felmerülő díjak, például a közjegyző és az ingatlanszakértő díja, vagy a folyósítási jutalék. Ez további, akár 150 ezer forint megtakarítást jelent azoknak, akik az Ersténél igénylik az Otthon Start Lakáshitelt.