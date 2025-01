Nemzetközi terjeszkedést tervez a robotperifériák hazai szakértője

Nagy Norbert, a Robot System Kft. alapítója értékelte a robotikai vállalat tavalyi évét, valamint betekintést adott a robotkiegészítők és automatizált megoldások piacának alakulásába. Interjú.

– A Robot System tapasztalatai alapján hogyan alakult 2024-ben az automatizációs piac Magyarországon?

– Sok más iparághoz hasonlóan, a robotika és az automatizált megoldások világát sem kerülték el a kihívások a tavalyi évben. A magyar gazdaság legfőbb húzóágazataként számon tartott járműipar teljesítménye begyűrűzik számos piacra, így többek között az általunk képviselt területre is. Az autóipar jelenleg is nehézségek sorával küzd: az elektromos átállás miatt az európai gyártókkal szemben egyre nagyobb teret nyertek a kínai autógyártók. Ennek következtében a hagyományos, főleg német OEM-ek eladásai visszaestek, ami a beszállítóik életét is megnehezítette. A magyar járműipar ebből fakadó gyengébb teljesítménye pedig sajnos negatív hatással bírt az automatizáció piacára is.

Ez a visszaesés a hazánkban tevékenykedő robotikai vállalatok értékesítési volumenében is egyértelműen nyomon követhető, akik a korábbi évek eredményeihez mérten mérsékelt visszaesést tapasztaltak megrendeléseikben. A robotok terén továbbra is az ABB, a Fanuc és a KUKA termékei a legkeresettebbek Magyarországon. A felhasználást tekintve elsősorban a közepes méretű gépkiszolgáló robotokat, valamint kollaboratív robotokat keresik a piaci szereplők.

– Kifejezetten a robotkiegészítők és -perifériák piacára fókuszálva, milyen tendencia érvényesült 2024-ben Magyarországon? Mely termékek iránt érdeklődnek a leginkább a felhasználók?

– A robotperifériák értékesítése értelemszerűen követi az általános piaci trendeket, így ezen a területen is az eladások növekedési ütemének lassulását tapasztaltuk az előző évekhez képest. Ennek ellenére a Robot System Kft.-nek sikerült szép eredményeket produkálnia a tavalyi évben is. A legnagyobb érdeklődés az IPR robotmegfogók és szerszámcserélők, valamint a Sumcab robotos energialánc-elvezetések iránt mutatkozott, mely termékek mindegyike nagyfokú segítséget jelent az automatizált gyártósorok biztonságos és hatékony működtetésében.

– Hogyan változott a Robot System által forgalmazott termékek köre?

– Megbízható beszállítói vagyunk megrendelőinknek, mindemellett az általunk képviselt IPR és Sumcab márkák is elégedettek az eddigi eredményeinkkel, így szerencsére egyre bővülő termékportfólióval tudjuk kiszolgálni partnereinket.

Az utóbbi években az akkumulátorgyártás egyre hangsúlyosabb iparággá nőtte ki magát Magyarországon. A járműipar gyengébb teljesítménye mellett különösen fontos, hogy a piaci igényekhez igazodva, erre a szegmensre fókuszáltan vezettünk be új, népszerű termékeket. Mindez komoly előnyt jelentett az IPR és a Robot System számára is a válságokkal terhelt 2024-es év átvészelésében.

Az új termékek közül kiemelném az IPR által forgalmazott DoD (Drop-on-Demand) rendszert, ami különösen nagy sikernek örvendett. A megoldást elsősorban az akkuiparban alkalmazzák, főleg akkumulátorcellák és -pakkok bevonatolásakor. Ez egy olyan technológia, mely során csak a kívánt felületre viszik fel az anyagot, a cseppek kizárólag szükség esetén távoznak a fúvókából.

– A vállalat által képviselt márkák termékei közül melyek a legnépszerűbbek?

– Vállalatunk az IPR-Intelligente Peripherien für Roboter GmbH és a Sumcab Specialcable GmbH kizárólagos hivatalos magyarországi képviseleteként működik. Az IPR esetében a két sikerterméknek a TK szerszámcserélők és megfogók számítottak 2024-ben, míg a Sumcabnél az energialánc elvezetés bizonyult a legkeresettebb terméknek. Mindemellett kiemelném még az újonnan piacra dobott MTPReel kábelvisszahúzó rendszert is, ami rendkívüli népszerűségnek örvendett már azonnal a bevezetését követően, olyannyira, hogy egy viszonylag friss megállapodásnak köszönhetően már bekerülhetett a Siemens által ajánlott termékek körébe.

– A Robot System Kft. ügyfélkörét tekintve erősen kötődik a járműiparhoz. A szektor nehézségei miatt változott a partnereik iparági összetétele?

– Nagy örömünkre szolgál, hogy nem csak az általunk forgalmazott termékek, de ügyfeleink köre is egyre bővül. Jelenleg is partnereink többsége a járműiparban aktív vállalat, hatalmas büszkeséggel tölt el, hogy fiatal kkv-ként köztük tudhatjuk a legnagyobb hazai OEM-eket és a Tier-1-es beszállítókat egyaránt. Természetesen nem csak az autóipari szereplőket szeretnénk kiszolgálni robotkiegészítőkkel és -perifériákkal. Szerencsére egyre több ügyfelünk érkezik más iparágakból, egy-két példát kiemelve említeném az egészségügyi termékek egyik vezető gyártóját, a Coloplast Hungary Kft.-t vagy az árnyékolástechnológia terén éllovas Velux Magyarország Kft.-t.

– Miért érdemes a cég által képviselt robotkiegészítőket választani?

– Számos érv szól a Robot System által forgalmazott termékek mellett, de ha két szóval kellene jellemeznem a megoldásainkat, akkor a minőséget és a megbízhatóságot emelném ki. Mindenféle elfogultság nélkül állíthatom, hogy az IPR és a Sumcab márkák kifogástalan kvalitású eszközöket gyártanak, melyek biztonságosan és stabilan működnek, így garantálva a gyártósorok hatékony termelését. Mindemellett előnyt jelenthet még vevőink számára a magyarországi jelenlét, továbbá, hogy bármikor elérhetőek vagyunk. Ezenfelül pedig nagyobb rugalmasságot jelent ügyfeleinknek, hogy lehetőséget biztosítunk a termékek az általunk képviselt gyártók németországi telephelyén történő tesztelésre is.

– Milyen tervekkel indultak neki a 2025-ös évnek?

– Bár tapasztaltuk mi is a kissé negatív hangulatot a piacon, ennek ellenére nagy reményekkel és komoly ambíciókkal vágtunk neki az idei évnek! Céljaink között szerepel, hogy nagyobb hangsúlyt fektessünk a személyes kapcsolatokra, több megbeszélést szervezünk ügyfeleinkkel, hogy jobban megértsük elképzeléseiket és még magasabb szinten elégíthessük ki igényeiket. A sales oldalt tekintve szeretnénk a nemzetközi piacokon is erősebb jelenlétet kialakítani: Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia felé terjeszkednénk.

A földrajzi bővülés mellett tovább színesítenénk partnereink körét, a járműipar mellett más iparágakban is erősítenénk pozíciónkat, valamint létszámbővítésre is szeretnénk sort keríteni. A felsoroltakon felül további komoly tervekkel rendelkezünk, azonban ezekről egyelőre még nem beszélhetek bővebben.

__________________________________________________________

A Robot System Kft-ről

A Robot System Kft. az IPR-Intelligente Peripherien für Roboter GmbH és a Sumcab Specialcable GmbH kizárólagos hivatalos magyarországi képviselete. A vállalat célja segíteni azon ipari szereplőket, akik automatizálásba, robotizálásba kezdenek. A robotos cellák felépítéséhez szükséges eszközök beszerzése gyakran ütközik nehézségekbe, így jól jön egy partner, aki segít megtalálni a megfelelő robot perifériákat, egyéb kiegészítőket. Legyen szó egyedi megoldásokról, mérnöki tanácsadásról vagy akár helyszíni felmérésről, forduljon a Robot System Kft. szakértőihez!

Látogasson el a Robot System Kft. hivatalos weboldalára: https://www.robsys.hu/