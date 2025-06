(Nem változtak júniusban a lakáshitel kamatok, de magasabb lett az induló költség néhány banknál)

Nem változtattak lakáshiteleik kamatán a magyar bankok júniusban, ám az induló költségek két hitelintézetnél is drágultak júniustól. Változatlan kamatszintek mellett érdemes az igénylőknek az induló költségeket is figyelembe venni a lakáshitel kiválasztásakor, mert az értékbecslési, a közjegyzői és a folyósítási díj esetleges elengedése akár 100 ezer forintot meghaladó összegű kedvezményt is jelenthet – figyelmeztet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu szakportál pénzügyi szakértője.