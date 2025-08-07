Mozgásban a budapesti albérletpiac – Elindult a roham a belvárosi lakásokért a felvételi eredmények után

Néhány napja hirdették ki a felsőoktatási felvételi eredményeket, amivel nemcsak a leendő egyetemisták életében kezdődik új fejezet, hanem a budapesti albérletpiacon is érezhető fordulat állhat be. Az ilyenkor szokásos keresleti hullám idén sem marad el – sőt, a jelenlegi piaci helyzet alapján a szakértők még élénkebb mozgásra számítanak.

„A nyári hónapok hagyományosan aktív időszakot jelentenek az albérletpiacon, de a felvételi eredmények kihirdetése minden évben egy újabb lökést ad a keresletnek. Ez különösen igaz a belvárosi és belvároshoz közeli kerületekre, ahol a hallgatók próbálnak minél közelebb kerülni az egyetemi élethez” – mondja Ben Ezra Orran, a Central Home szakértője, a belvárosi ingatlanok specialistája.

Az árak azonban az elmúlt évhez képest tovább emelkedtek. A kisebb, egy hálószobás lakások – amelyek hagyományosan a diákok és fiatal párok kedvencei – jelenleg átlagosan 180 ezer forint körüli havi bérleti díjjal érhetők el, míg a kétszobás lakások esetében ez az összeg már körülbelül 280 ezer forint. A növekvő árak ellenére az érdeklődés továbbra is élénk.

„A most felvételt nyert diákoknak érdemes minél hamarabb megkezdeniük a keresést, mert a legjobb adottságú és ár-érték arányú ingatlanok gyorsan elkelnek. Különösen a kék metró vonalán fekvő városrészek – mint például a VIII., IX. vagy XIII. kerület egyes részei – lehetnek népszerűek, mivel ezek jó közlekedéssel, de még valamivel megfizethetőbb árakkal bírnak a klasszikus belvárosi részekhez képest” – tette hozzá a szakértő.

Bár az árak emelkedése nem könnyíti meg a fiatalok dolgát, a közös albérletek iránti kereslet is újra nőhet: sokan választják azt a megoldást, hogy többen költöznek egy nagyobb lakásba, ezzel osztva meg a költségeket. Az is gyakori, hogy a szülők nemcsak támogatják, hanem befektetésként saját lakást is vásárolnak a gyermekük számára, amit később bérbe adhatnak.

„Egyelőre még korai lenne pontos számokkal előállni arra vonatkozóan, hogyan alakulnak majd a következő hetek, de biztos, hogy a mostani beáramló kereslet érezhető hatással lesz a piacra. Aki gyorsan és tudatosan keres, még találhat jó lehetőségeket, de a kivárás jelen környezetben kockázatos lehet” – figyelmeztet a Central Home szakértője.

Összességében tehát az idei felvételi szezon is élénkíti a budapesti albérletpiacot, különösen a belvárosban és annak környékén. Az árak emelkedése és a korlátozott kínálat miatt azonban a bérlőknek idén is gyors döntésekre és kompromisszumokra kell felkészülniük.