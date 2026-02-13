Mennyit ér a modern gépészet az ingatlanpiacon?



Az ingatlanárak az Európai Unióban 2015 óta átlagosan másfélszeresükre emelkedtek, Magyarországon pedig ennél is jóval nagyobb volt a drágulás, a lakásárak közel négyszeresükre nőttek. A trend 2025-ben is folytatódott: uniós szinten az árak 5,7%-kal, a bérleti díjak 3,2%-kal emelkedtek, miközben a hazai piac ismét az élmezőnyben volt.

Egy ingatlan értékét számos tényező befolyásolja, például az elhelyezkedés, a tájolás vagy a környék adottságai. Ezeken általában nem lehet változtatni. Vannak azonban olyan elemek, mint a gépészet állapota és korszerűsége, amelyek tudatos beruházással javíthatók és komoly hatással lehetnek az értékre. Vajon a modern gépészetbe történő beruházás mennyiben térül meg az ingatlanpiacon?

Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a gépészet korszerűsítésének megtérülésekor?

Akár lakóingatlanról, akár befektetési célú ingatlanról van szó, a gépészet korszerűsítése alapvetően pénzügyi döntés. A kérdés minden esetben az, hogy a beruházás hogyan aránylik a várható előnyökhöz. Ilyenkor érdemes ugyanazzal a szemlélettel gondolkodni, mint bármely más befektetésnél. Nemcsak a költségek számítanak, hanem az is, milyen hasznot hozhat a ráfordítás rövid és hosszú távon. Ennek megítéléséhez több tényezőt külön-külön érdemes végiggondolni.

A beruházás költsége

Első lépésként a gépészeti korszerűsítés teljes költségét érdemes felmérni. Az épületgépészet nem csak a fűtésről szól, de jó kiindulópont lehet például egy fűtési rendszer korszerűsítése, egy kazán cseréje vagy új épület esetén a teljes rendszer kiépítése. A költségek között szerepel az eszközök beszerzési ára és a kivitelezés díja is. Kevésbé magától értetődő, de fontos tényező az alternatív költség, vagyis az, hogy mire lehetne még felhasználni a beruházásra szánt összeget. Ha egy modernebb fűtési megoldás ötmillió forinttal kerül többe, ez az összeg más befektetésben is hasznot generálhat. Évi 5%-os hozammal számolva tíz év alatt ez az ötmillió forint nominálisan nyolcmillió forint fölé nőhet.

A várható megtakarítás

A költségek után érdemes a hasznokat számszerűsíteni, ezen belül is az üzemeltetési megtakarítást. A modern gépészeti rendszerek általában hatékonyabban működnek, így csökkenhet az energiafelhasználás. Egy korszerű kazán vagy hőszivattyú kevesebb energiából biztosítja ugyanazt a komfortszintet, mint egy régi berendezés. Ez a rezsiköltségekben is megjelenik, különösen hosszabb időtávon. A megtakarítás mértéke függ az ingatlan méretétől és használatától, de sok esetben jól tervezhető.

Az ingatlan értékének növekedése

A gépészeti korszerűsítés nemcsak a rezsiköltségekre van hatással, hanem az ingatlan piaci értékét is befolyásolhatja. Egy 2021-ben megjelent kutatás a KSH, a NAV és a Lechner Tudásközpont adatait elemezve vizsgálta a magyarországi családi házak piacát. A több ezer ingatlan adatai alapján jól látszik, hogy az energetikai besorolás önmagában is számít az árképzésnél. A jobb besorolású házak akkor is magasabb áron kelhetnek el, ha az elhelyezkedés és az egyéb adottságok hasonlóak. A kutatás eredményei alapján az energiahatékonysági felújítás az ingatlan értékének növekedéséhez is hozzájárulhat.

Megéri vagy sem?

A fenti szempontok együtt adnak reális képet a korszerűsítés várható hatásairól. Minden ingatlan és minden helyzet más, ezért a döntést érdemes saját számításokra alapozni. A tapasztalatok szerint a modern gépészet hat az üzemeltetési költségekre és az ingatlan piaci megítélésére is. Ha a beruházás az energetikai besorolás javulásával jár, ez több területen is megjelenhet. Ilyen esetekben a korszerűsítés gazdasági oldalról megalapozott és ésszerű döntés.