Lakásbiztosítása van? Siessen, már nincs sok idő váltani!

Néhány nap van már csak hátra a lakásbiztosítási kampányból. Addig még mindenki megtalálhatja a neki legmegfelelőbb konstrukciót, akár alacsonyabb díjút, akár magasabb biztosítási összegűt keres. A Bank360.hu összegyűjtötte mire kell figyelni, hogy valóban jól járjunk a váltással.

Március 31-én éjfélkor lezárul az idei lakásbiztosítási kampány felmondási időszaka. Aki váltani szeretne, annak gondoskodnia kell arról, hogy eddig az időpontig beérkezzen a felmondása a jelenlegi biztosítójához, egyébként lemarad az idei tavaszi akcióról. Minden lakásbiztosítással rendelkezőnek érdemes átnéznie a meglévő szerződését, az idei biztosítási díját, és kalkulálnia, hátha van a jelenleginél ár-érték arányban kedvezőbb ajánlat a piacon – tanácsolja Herman Bernadett. A Bank360.hu szakértője szerint ha jól akar járni, ezeket a szabályokat érdemes betartania.

Kalkuláljon!

Keresse elő a meglévő szerződését és a legfrissebb indexálásról szóló értesítést, majd nézze meg, milyen fedezeteket tartalmaz a lakásbiztosítása. Érdemes ezeket a paramétereket lakásbiztosítás kalkulátorral összevetni más biztosítók ajánlataival, ugyanis könnyen lehet, hogy ugyanilyen vagy jobb fedezetekkel találhat kedvezőbbet. Tavaly a váltók fele olcsóbb lakásbiztosítást talált, a többieknél jobb lett a biztosítás ár-érték aránya. Az idén is jellemző, hogy az új ügyfelek kedvezőbb díjat kapnak, mint a régiek, érdemes ezt kihasználni.

Figyeljen a határidőkre!

A tavaszi lakásbiztosítási kampányban mindenki felmondhatja a meglévő szerződését március 31-én éjfélig. Ha elégedetlen a mostani szerződésével, nem érdemes az utolsó napra hagyni ezt, hiszen tavaly a kampány zárónapján hosszú sorok álltak sorban a biztosítók ügyfélszolgálatain. Ha váltani akar, célszerű még ezen a héten felmondani a szerződését. Ha nem szeretne egyetlen napig sem lakásbiztosítás nélkül maradni, az új szerződést április végéig megkötheti úgy, hogy azzal május 1-jétől válik biztosítottá az ingatlana. A márciusi kampányban felmondott lakásbiztosítások egységesen április végéig élnek.

Kerülje el az alulbiztosítottságot!

A legnagyobb veszély egy lakásbiztosításnál az alulbiztosítottság. Ebben az esetben a biztosítási összeg kisebb, mint az a kár, ami bekövetkezhet az ingatlanban. Gondolja át, mennyibe kerülhet újjáépíteni az ingatlanát, ha megsemmisülne, és ez alapján állapítsa meg a biztosítási összeget. Ez manapság már 1 millió forint is lehet négyzetméterenként, és ez az összeg akkor is érvényes, ha az ingatlant nem lehet 1 millió forintos négyzetméteráron eladni a piacon.

Biztosítsa a különleges, értékes tárgyakat, gépeket!

Az alap lakásbiztosítások sokszor nem tartalmazzák az olyan speciális tárgyak biztosítását, mint a drága hőszivattyúk, a napelemek, vagy a kertben lévő drága bútorok, medence, jakuzzi. Szintén nem tartalmazzák a különleges üvegeket, ilyenek például az akváriumok. Ha ilyenek vannak az ingatlanában, mindenképpen vegye be a lakásbiztosítás fedezetei közé ezeket. Szintén érdemes külön fedezetbe venni az értékes műtárgyakat, ékszereket, amelyekre az alap biztosítások jellemzően csak limitált fedezetet kínálnak.

Válasszon hasznos kiegészítőket!

A lakásbiztosítások sokszor tartalmaznak az ügyfél számára hasznos vagy teljesen haszontalan kiegészítőket. Általában mindenki számára hasznos lehet egy balesetbiztosítás, de ha egyedül él, ne fizessen azért, hogy kiterjesszék ezt a háztartásban élő többi személyre is. Az asszisztencia szolgáltatások szintén hasznosak lehetnek. Ha van ilyen a biztosításban, vészhelyzet esetén küld a biztosító zárszerelőt, duguláselhárító vízszerelőt, villanyszerelőt, ablakost. Kisállat kiegészítőt is választhat, akinek szüksége van rá, a jogvédelem biztosítás is jól jöhet, kertes házban pedig hasznos lehet darázsirtásra szóló kiegészítőt is kötni.

Ügyeljen az önrészre!

A lakásbiztosítások díját sokszor úgy csökkentik a biztosítók, hogy önrészt alkalmaznak. Ez azt jelenti, hogy a kisebb károkat hiába jelenti be az ügyfél, ezekre nem fizetnek a kártérítést, hiszen az önrészen belül van a kár. Aki úgy gondolja, pár tízezer forintos kár esetén nem szeretne a biztosítóhoz fordulni, választhat önrészes konstrukciót. A legtöbb káresemény azonban kisebb összegű, és a kárügyintézés sem bonyolult ilyen esetben, online néhány fotót csatolva is be lehet jelenteni a káreseményt, amelynél a kifizetés is sokszor automatikus. Ha inkább minden ilyen esetben szeretne kártérítést, kerülje el az önrészes biztosításokat.

Lakáshitel, hűségkedvezmény mellett is válthat

A váltásnál kiemelten oda kell figyelniük azoknak, akiknek lakáshitelük van. Ilyen esetben ugyanis a biztosítást engedményezik a hitelező bankra, így biztosítóváltásnál, ezt az engedményezést is át kell vezetni. Szintén oda kell figyelniük azoknak, akik hűségkedvezményt írtak alá, alacsonyabb biztosítási díjat fizetnek azért cserébe, mert vállalták, hogy néhány évig nem váltanak biztosítót. Ők is válthatnak persze, de ilyenkor a kedvezmény összegét visszakérhetik a biztosítók – figyelmeztet a Bank360.hu szakértője.

Mit kell fizetni? Mi jár vissza?

Azoknak is lehet fizetnivalójuk, akik nem írtak alá hűségkedvezményt. A váltóknak minden esetben meg kell fizetniük a jelenlegi biztosítójuk számára az április 30-ig esedékes díjakat. Aki viszont többet fizetett be, mert például az éves díjat egy összegben rendezi, az vissza fogja kapni a túlfizetést. Az új biztosítás díját is be kell majd fizetni a szerződés szerint.

Lemaradt? Akkor se búsuljon!

Aki lemarad a márciusi kampányról, az is válthat még az idén a biztosítási évfordulója előtt. Ebben az esetben legkésőbb az évforduló előtt 30 nappal kell felmondani a régi lakásbiztosítást ahhoz, hogy újat köthessenek. Herman Bernadett arra is felhívja a figyelmet: emellett folyamatosan megvan lehetőség, hogy a meglévő biztosítónál maradva aktualizálja valaki a szerződését, így másik biztosítóhoz ugyan nem tud átszerződni, de a fedezeteket bármikor újra lehet számolni, új tételekkel kiegészíteni, a fölösleges részeket, szolgáltatásokat pedig ki lehet venni.