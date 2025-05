(Hordozható pénztárgépek: előnyök szolgáltatóknak és mozgóboltoknak)

Tedd mobilissá vállalkozásodat hordozható pénztárgéppel! Mutatjuk, hogy milyen előnyökkel jár a hordozható pénztárgép!

Terjeszkedj, erősödj, fejlődj!

Itt a nyár, kinyitottak a teraszok, beindultak a fesztiválok, a nagy tömegeket megmozgató városi ünnepségek. Útnak indultak az utazó food trackkek, a jégkrémes kocsik, a mobil kávézók és még sorolhatnánk, hogy mennyi szolgáltatás és mozgóbolt várja a turistákat és a belföldi vásárlókat hazánkban.

Ha olyan szolgáltatást vagy terméket kínálsz, amely a passzásforgalom körében is népszerű lenne, de te csak egy behemót asztali számítógép mögül figyeled az utcán járókelőket, akkor érdemes elgondolkoznod, hogy beszerzel egy hordozható pénztárgépet és megsokszorozod vállalkozásod forgalmát.

Kitelepülés, helyszínen végzett szolgáltatás

Ha egy vállalkozó ki szeretne lépni a szolgáltatás állandó telephelyéről, és egy adott helyszínre szeretné elvinni a termékeit vagy a szolgáltatását, felmerülhet benne a kérdés, hogy köteles-e számlát adni, és ha igen, miképpen tud a törvényi kötelezettségnek megfelelni. A Nemzetgazdasági Minisztérium 48/2013. (XI.15.) törvénye kimondja, hogy a nem üzletben folytatott tevékenység, azaz a helyszínen végzett szolgáltatás, kitelepülés esetében is gépi nyugtaadás terheli az adóalanyt, abban az esetben, ha tevékenységi köre beleesik a számlaadásra kötelezett TEÁOR számok közé. A törvény azt is körüljárja, hogy mi számít mozgóboltnak: a kereskedelméről szóló 2005. évi CLXIV. törvény kimondja, hogy mozgóbolt a kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz. Tehát nemcsak egy fagyis kocsi számít mozgóboltnak, hanem egy mobil autómentés is például.

Kicsi, mobil és könnyű? Mi az?

Bárhová is szeretnéd vinni vállalkozásodat, biztos, hogy olyan pénztárgépre lesz szükséged, amely megfelel a NAV által támasztott technikai és adatszolgáltatási követelményeknek, hosszú üzemidővel rendelkezik és bírja a strappát, hiszen az alkalmi kitelepülések során tapasztalható forgalom nagyobb számlakibocsátási aktivitást igényel. Éppen ezért a hordozható pénztárgépeket úgy tervezték, hogy könnyen olvasható, nagy képernyővel rendelkezzenek, modulárisan bővíthetők legyenek, az igényeknek megfelelően vonalkódolvasót, kasszafiókot, vagy mérleget, illetve külső vevőkijelzőt lehessen hozzájuk csatlakoztatni. A tulajdonos vagy bérlő könnyen papírt tudjon benne cserélni és kisméretük ellenére kényelmes legyen a használatuk.

Vegyél vagy bérelj?

A hordozható pénztárgépek esetén jellemző, hogy szezonális jelleggel van szükség rájuk. Éppen ezért fontos, hogy nem csak vehetsz, hanem bérelhetsz is egy hordozható eszközt. Nem kell azonnal nagyobb összeget kiadnod, hanem a mobil értékesítés idejére csak béreled és ha a továbbiakban is szükség van rá, akkor meg is veheted. Ilyen szempontból is előnyös egy hordozható pénztárgép.

A választás nehéz lesz!

A modern hordozható pénztárgépek olyan rengeteg kényelmi funkcióval rendelkeznek, hogy alaposan át kell böngészni a kínálatot. Az ergonomikus kialakítás, vagy az érintő kijelző, a kezelést segítő piktogramok mind-mind a könnyen kezelhetőség érdekében kerültek bevezetésre. Válaszd ki a hozzád illőt és irány a szabadtéri értékesítés!

