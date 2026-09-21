Hello robot! – Kutatók Éjszakája a Gábor Dénes Egyetemen

Minden eddiginél színesebb és interaktívabb programokkal várja a Gábor Dénes Egyetem a Kutatók Éjszakája programsorozat látogatóit szeptember 25-én 17-22 óra között. Az izgalmas előadások mellett lesznek drón, ipari és LEGO robot bemutatók, 3D nyomtatás, fényfestés, a virtuális világba kalauzoló programok és természetesen az elmaradhatatlan, gyerekeknek szóló játékos programelemek. Az interaktív állomásokon pecsétek gyűjthetők, és az óránkénti sorsoláson a szerencsések GDE-s ajándékcsomagot nyerhetnek.

Az est egyik sztárja minden bizonnyal az idén elsőéves humanoid robot, aki nyáron érkezett az egyetemre, és az évnyitón az elsőévesekkel együtt tette le az egyetemi esküt.

A 17 órától 22 óráig folyamatosan zajló előadások egyik kiemelt témája a mesterséges intelligencia. Az érdeklődők megtudhatják, hogyan kell jól promtolni, mit jelent az MI világában az etikus használat, valamint tesztelhetik, hogy meg tudják-e különböztetni a valódi és MI tartalmakat.

A kibervédelemről szóló előadások is izgalmas témákat járnak körbe: hogyan védjük meg magánéletünket a kibertámadásoktól, és egyáltalán hogyan és honnan támadnak a kiberbűnözők.

A résztvevők a teleportációról szóló, science fictionnak tűnő előadáson is részt vehetnek, amely bemutatja, hogyan jutottunk el a fantasztikus irodalom és filmek világától a kvantumfizika legújabb eredményeihez. A légi és műholdfelvételek technológiai fejlődését pedig a távérzékelés kalandos történetén keresztül követhetjük végig.

Az előadások mellett változatos interaktív programok jelentik a garanciát arra, hogy mindenki talál izgalmat az estére. Mit tud egy drón a repülésen túl, és hogyan mozog egy zárt, akadályokkal teli, beltéri pályán. Hogyan lát egy hőkamera? Mire képes egy robotkar? Mi történik, ha a valódi világot összekötjük a virtuálissal? Hogyan lehet egy épületnek, egy embernek vagy akár egy teljes környezetnek digitális ikre? És vajon milyen lesz a tanulás, amikor már nemcsak nézzük a tananyagot, hanem belépünk a virtuális térbe? A médialaborba azokat várjuk, akik kedvet éreznek kipróbálni a valódi „lámpalázat”, azaz milyen érzés kamerák és mikrofonok össztüzében, hangszigetelt stúdióban nyilatkozni.

Azon sem kell meglepődni, ha a látogatók mellett időnként elsétál vagy táncra perdül a GDE elsőéves humanoid robotja, vagy éppen pacsira nyújtja a lábát a négylábú robotkutya.

„Nagyon örülünk, hogy a Kutatók Éjszakáján lehetőségünk van bemutatni a nagyközönségnek is azt az izgalmas munkát és eszközparkot, amellyel a kutatóink, oktatóink és hallgatóink nap mint nap találkoznak, és amely nemcsak tudást ad, hanem felkészít a jövőre” – mondta el Dr. Kozma-Bognár Veronika, a GDE tudományos rektorhelyettese.

Részletes program: https://app.kutatokejszakaja.hu/intezmenyek/gabor-denes-egyetem-1