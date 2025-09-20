Ezen a hétvégén literenként akár húsz forinttal is olcsóbban lehet tankolni az Auchan kutakon

Egyelőre stabilak az üzemanyagárak, csak az Auchan kutakon lesz 20 forinttal olcsóbb a benzin

Ezen a héten nem történt jelentős változás a hazai üzemanyagárakban, a 95-ös benzin és a gázolaj átlagára jelenleg körülbelül 585 forint körül mozog. Ezen a hétvégén viszont érdemes kihasználni az Auchan benzinkutak kedvezményét, mert mától vasárnapig 20 forintot spórolhatunk literenként, ha legalább 20 liter 95-ös, vagy PRO 100-as benzint vásárolunk.

Az autósoknak kisebb könnyebbséget hozhat, hogy ezen a hétvégén (szeptember 19–21. között) az Auchan benzinkutaknál megint kedvezménnyel lehet tankolni. Az Auchan amúgy is versenyképes áraiból most 20 forint lejön literenként, ha valaki legalább 20 liter 95-ös, vagy PRO 100-as benzint vásárol. Ez tehát egy átlagos tankolás esetében, ami kb. 30 liter szokott lenni, 600 forinttal kevesebb végösszeget jelent. Érdemes a hétvégén élni ezzel a lehetőséggel! A pontos árakról és az akcióban részt vevő kutakról az auchan.hu/petrol oldalon lehet tájékozódni.