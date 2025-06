Érezd a felfedezés ízét! – Stühmer Pillanat Korfu a világűrben és a Földön is

Várhatóan a hétvégén, június 8-án új fejezet nyílik a magyar űrkutatás történetében: Kapu Tibor, a következő magyar űrhajós a HUNOR program keretében útnak indul a Nemzetközi Űrállomásra. Az utazás nemcsak tudományos mérföldkő, hanem egy különleges gasztronómiai küldetés is, hiszen Tibor magával visz egy ikonikus magyar édességet, a Stühmer Pillanat Korfu űrcsokit – amelyet mostantól bárki megkóstolhat.

Ízérzékelés az űrben

Az űrben minden megváltozik – nem csak a gravitáció, de az érzékszervek működése is. A NASA Taste in Space című kiadványa részletesen foglalkozik azzal, hogy az ételek íze megváltozik az űrben. Ennek egyik fő oka, hogy a mikrogravitáció hatására a testben átrendeződnek a folyadékok, az orr- és arcüregek telítődnek, csökkentve a szaglást, ezáltal pedig az ízérzékelést is. Sokan ezt az állapotot „űrnáthaként” írják le. Egy másik tanulmány megállapította, hogy a mikrogravitációs környezetben az ételek aromája, például a kávé, fokhagymás, ánizsos, korianderes és köményes ízek intenzitása csökkenhet, a megszokott ízek tompábbá válnak, ezért az űrhajósok gyakran intenzívebb, fűszeresebb, erőteljesebb ízeket kívánnak.

Űrcsoki mindenkinek: egy falat, amivel egy pillanatra bárki űrhajós lehet

A Stühmer Pillanat Korfu űrcsoki fejlesztése során figyelembe vették ezeket a tudományos megfigyeléseket. A cél egy olyan csokoládé megalkotása volt, amely nemcsak megfelel a NASA szigorú előírásainak, de az űrbéli körülmények között is élvezetes, az otthon ízeit idéző ízélményt nyújt. A receptúra alapját a legendás Stühmer Korfu szelet adta, és a végeredmény egy különleges csokoládé, amely ellenáll a hőingadozásnak, a nyomásváltozásnak és a súlytalanságnak, és az űrben is igazi kulináris élvezetet kínál.

Ez az ízvilág most bárki számára elérhető: a Stühmer Pillanat Korfu űrcsoki Földön is elérhető változata mostantól kapható a boltokban és online. Egy falat, amellyel mindenki részese lehet a felfedezésnek, és egy pillanatra Kapu Tibor helyében érezheti magát.

Egy felfedezés azonban nemcsak laboratóriumokban vagy az űrben kezdődhet. Gyakran egy csendes pillanatban születik meg, amikor végre kiszakadunk a mindennapok rohanásából. A Stühmer legújabb csokoládéválogatása, a Stühmer Pillanat ezt az élményt kínálja: egy lehetőséget arra, hogy megálljunk, magunkra figyeljünk, és megéljük a jelent. Mert amikor kikapcsoljuk a külvilág zaját, akkor kapcsol be igazán az alkotó, felfedező énünk.

Stühmer – ahol a hagyomány és a jövő találkozik

A Stühmer mindig is a magyar csokoládékultúra zászlóvivője volt, ahol a több mint százéves múlt találkozik a modern innovációval. A Stühmer Pillanat Korfu űrcsoki ennek az örökségnek méltó folytatása: egyszerre tisztelgés a múlt előtt és bátor lépés a jövő felé, az eredeti és legelső klasszikus Stühmer recept újragondolva és a világűrre tervezve – mostantól bárki számára elérhető formában.

