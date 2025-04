Eladnád az ingatlanodat? Ezekre érdemes figyelni 2025-ben

Az ingatlanpiac 2025-ben is változásokkal teli. Az eladók számára nemcsak az ármeghatározás, hanem a megfelelő értékesítési stratégia kialakítása is kihívás lehet. Aki gyorsan, biztonságosan és lehetőleg a legjobb áron szeretné értékesíteni a lakását vagy házát, annak több tényezőre is figyelnie kell – a hirdetési platform kiválasztásától kezdve egészen az adásvételi szerződés részleteiig. Nézzük, mire érdemes fókuszálnod, ha most tervezed eladni az ingatlanod!

Készülj fel tudatosan az értékesítésre

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy minden előkészítés nélkül feltöltik az ingatlanjukat a hirdetési oldalakra, majd csodálkoznak, ha hetekig sincs egy érdemi érdeklődő sem. A sikeres értékesítés első lépése mindig az, hogy felkészíted az ingatlant az eladásra – vizuálisan, műszakilag és árképzés szempontjából is.

Mi az, amit érdemes végiggondolni eladás előtt?

Takarítás és rendrakás : alap, de nélkülözhetetlen. A fotókon és a megtekintéseken is nagy különbséget jelent.

Kisebb hibák javítása : csepegő csap, nyikorgó ajtó, rossz villanykapcsoló – ezek javítása minimális költség, mégis hatalmas hatással van a benyomásra.

Szakszerű fotók készítése : rossz képekkel még egy tökéletes állapotú lakás is eladhatatlanná válhat.

Alaprajz feltöltése: segít a vevőknek átlátni a térszerkezetet, már a hirdetés előtt.

Home staging – az ingatlaneladás titkos fegyvere

Egyre többen ismerik fel a home staging (azaz ingatlan felkészítés) előnyeit: ez a módszer nemcsak esztétikailag frissíti fel az ingatlant, de segít abban is, hogy a vevő el tudja képzelni benne a saját jövőjét. A cél nem az átalakítás, hanem a hangulat és az arányok optimalizálása – gyakran minimális költséggel.

Egy jól előkészített lakás gyorsabban és magasabb áron kelhet el, mint egy rendezetlen, személyes tárgyakkal túlzsúfolt otthon. Ebben a részletes home staging útmutatóban gyakorlati példákat és tippeket is találsz a kezdéshez.

A hirdetési portál kiválasztása – nem mindegy, hol indulsz

Sokan esnek abba a hibába, hogy egy általános apróhirdetési oldalon próbálják eladni az ingatlanukat, ugyanott, ahol kutyát, babakocsit vagy használt autót is árulnak. Bár elsőre kézenfekvőnek tűnhet, hogy minél több helyen jelenj meg, a tematikus ingatlanportálok célzottabb közönséget vonzanak. Egy jól megválasztott hirdetési oldal nagyban befolyásolhatja, hogy hány érdeklődő jelentkezik és milyen gyorsan sikerül eladni a lakást.

A hirdetési oldalakról szóló cikkben részletesen bemutatásra kerülnek a különböző típusú hirdetési oldalak, azok előnyei és hátrányai – különösen az ingatlaneladók szemszögéből.

Ingyenes vagy fizetős? A hirdetés feladásának valódi költsége

Sokan úgy gondolják, hogy az ingatlan.com-on való hirdetés feladása ingyenes – egészen addig, amíg bele nem mélyednek a részletekbe. A valóságban a hatékony, kiemelt és jól látható hirdetés komoly költségekkel járhat , különösen a nagyobb városokban vagy versenyes kategóriákban.

Érdemes előre tájékozódni arról, hogy pontosan mennyibe kerül egy hirdetés feladása, milyen csomagok léteznek, és milyen megjelenést garantálnak. Azt is jó, ha tudod, hogy a megveszLAK.hu ingatlan hirdetési oldalon (6. leglátogatottabb ingatlan hirdetési oldal Magyarországon, közel 100000 hirdetéssel) ingyen is hirdethetsz akár 20 fotóval is.

A sikeres értékesítés végpontja: az adásvételi szerződés

Ha minden jól megy, a hirdetés után jön az érdeklődők kezelése, az áralku, majd végül a vevő kiválasztása. Ekkor azonban jön a legfontosabb lépés: az adásvételi szerződés megkötése . Ez nem puszta formalitás – ez az a jogi dokumentum, amely biztosítja, hogy a tulajdonjog valóban átkerül, és mindkét fél érdekei védve legyenek.

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy milyen hibák, buktatók, költségek és kötelezettségek kapcsolódnak ehhez a folyamathoz. Ha szeretnél biztonságban maradni, ez az összefoglaló cikk az ingatlan adásvételi szerződésről segít átlátni, mit érdemes tudni még az aláírás előtt.