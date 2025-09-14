Az arany ára az elmúlt hetekben ismét a figyelem középpontjába került, ahogy új történelmi csúcsra emelkedett. 2025 szeptemberében az arany unciánkénti ára elérte a 3 660 dollárt, ezzel több mint 39%-os növekedést produkált az év eleje óta – ami a legnagyobb éves átlagos emelkedés 1990 óta. Azt, hogy milyen hatások állhatnak a tendencia hátterében, a Magyarországon is jelen lévő globális befektetési alkalmazás, az XTB szakértői járták körbe.

A nemesfém szárnyalása több tényező együttes hatásának eredménye. A háttérben elsősorban az amerikai kamatcsökkentésekkel kapcsolatos várakozások állnak, valamint az alacsonyabb reálhozamok, a dollár gyengülése, a geopolitikai és gazdasági bizonytalanság, valamint a jegybanki és befektetői aranyvásárlások játszanak kulcsszerepet.

A Fed lazítása és a dollár gyengülése hajtja a rallyt

A legfrissebb amerikai munkaerőpiaci adatok – köztük a mindössze 22 ezer fős új foglalkoztatás és a 4,3%-ra emelkedő munkanélküliség – egyértelműen gyengébb gazdasági aktivitásra utalnak. A bérnövekedés lassulása tovább erősíti a várakozásokat, mi szerint a Federal Reserve (Fed) hamarosan kamatot csökkent.

A piac jelenleg három kamatvágást áraz 2025 hátralévő részére, és további három csökkentést 2026-ra, összesen mintegy 150 bázispontos enyhítést feltételezve. Ez drámaian csökkenti a dollár reálhozamát, ezzel megnövelve az arany vonzerejét, különösen olyan környezetben, ahol az infláció még mindig tartósan magas lehet.

Ezzel párhuzamosan az amerikai dollár másfél havi mélyponton van, ami tovább élénkíti az arany iránti keresletet – főként a nem amerikai befektetők körében.

A piac jelenleg agresszív kamatcsökkentéseket vár a Fed részéről a következő hónapokban. Forrás: Bloomberg Finance LP

Bizonytalanság, költségvetési hiányok és menekülés a „biztonságos menedékekbe”

Az arany iránti keresletet nem csak a monetáris politika táplálja. Politikai és fiskális bizonytalanságok – nemcsak az Egyesült Államokban, hanem Európa-szerte (Egyesült Királyság, Franciaország, Lengyelország) – is arra késztetik a befektetőket, hogy védelmet keressenek.

A globális kötvénypiacokon látható eladási hullám és a részvénypiacok megnövekedett volatilitása szintén az arany, mint biztonságos eszköz irányába terelik a tőkét.

Emellett a tartalékdevizák szerkezetében is elmozdulás tapasztalható: egyre több jegybank diverzifikálja tartalékait az amerikai dollártól, és vásárol inkább aranyat.

Jegybanki vásárlások és ETF-beáramlások mint stabil támasz

A jegybanki aranyvásárlások 2024-ben is jelentősek voltak, és 2025-ben is meghatározó szerepet játszanak. A Lengyel Nemzeti Bank például jelezte, hogy aranytartalékait akár a devizatartalékok 30%-ára is növelheti – és 2024-ben a világ legnagyobb jegybanki vásárlójának számított.

Habár júliusban a globális központi banki aranyvásárlás üteme lassult (nettó mindössze 10 tonna), a piaci konszenzus szerint a jegybankok a jövőben is „buy-the-dip” (vásárolj a visszaesésben) stratégiát követnek majd. Ezt erősíti az is, hogy Salvador 1990 óta először vásárolt aranyat (14 ezer unciát), diverzifikálva bitcoinról.

Feltörekvő piacok jegybankjai – különösen Kína – továbbra is aktív szereplői az aranypiacnak, történelmi léptékű felhalmozást folytatva.

Technikai kilátások és jövőbeni célárak

Az arany ára már meghaladta a 3 600 dolláros szintet, és közelíti a nagybankok által jósolt célárakat:

JP Morgan: 3 675 USD (2025 Q4)

Goldman Sachs: 3 700 USD (év vége)

Mindkét bank szerint 4 000 dollár 2026 közepére reális cél lehet

A szeptemberi több mint 5%-os emelkedés még lenyűgözőbbé válna, ha nem lett volna kisebb visszahúzódás szeptember 4-én – így az arany kilenc egymást követő pozitív kereskedési napot tudhat maga mögött, ami szokatlanul hosszú sorozat a nemesfém piacán.

A szezonális trendek is az arany mellett szólnak: az év utolsó három hónapja történelmileg a legerősebb időszak a sárga fém számára.

Összefoglalás: mi várható az aranypiacon?

Az arany árfolyam-emelkedése nem csupán rövid távú reakció: struktúrális tényezők és geopolitikai bizonytalanságok is hosszabb távon fennmaradhatnak. Amennyiben a kamatcsökkentések valóban megtörténnek, a dollár gyenge marad, a költségvetési hiányok nem mérséklődnek, és a befektetők továbbra is keresik a biztonságot, az arany továbbra is az egyik legvonzóbb eszköz maradhat a piacon.

Rövid távon a 4 000 dolláros szint elérése reális forgatókönyv, különösen, ha a jegybanki kereslet és a befektetői áramlások erőteljesek maradnak.

Az arany idén ismét egy lenyűgöző hónapot zárt. Előttünk áll az utolsó három hónap, amelyek történelmileg a legkedvezőbbek az arany számára.

