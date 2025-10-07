Aranyat ér egy parkolóhely a belvárosban: mutatjuk, mennyiért hirdetik őket

A lakóingatlanokkal együtt a garázsok ára is folyamatosan emelkedik – derül ki a zenga.hu ingatlanhirdetési portál adataiból. Ahol kevés a fedett garázs, például Budapest belvárosában és a budai oldalon, ott az átlagár többszöröséért hirdetik meg az eladó vagy kiadó garázsokat.

A hideg és nyirkos idő megjelenésével egyre többen keresnek eladó vagy kiadó garázst, ami találkozik is a kínálattal, ugyanis egy év alatt 8 százalékkal növekedett azok száma, akik kocsibeállót hirdetnek – derül ki a zenga.hu ingatlankereső portál adataiból.

“A garázsok és a lakóingatlanok iránti kereslet hasonló mozgást mutat, ami arra utal, hogy a garázsokat a lakás vásárlásával együtt, ahhoz kapcsolódva keresi a többség. Ugyanakkor sokan vannak, akik az autóbeállót nem vásárolják meg, csak bérlik, így egy garázs akár befektetési termék is lehet” – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Ökölszabályként elmondható, hogy a garázsok négyzetméterára jellemzően a házban lévő lakások négyzetméterárának a felével egyezik meg, így az ingatlanpiaci boom hatással volt a garázsok árára is, bár az elmúlt egy évben ott valamivel kisebb volt az áremelkedés. Egy év alatt 8 százalékkal drágultak a zenga.hu kínálatában szereplő kocsibeállók, melyek átlagára az idei harmadik negyedévben 8,2 millió forint volt, négyzetméterára pedig 530 ezer forint.

Egy budai garázs négyzetméterára a pesti lakásokéval vetekszik

A fővárosban és a vármegyeszékhelyeken nincs jelentős különbség az árakban, ám Budapest belső kerületiben és Budán, ahol szűk a kínálat igencsak eltérnek a meghirdetett összegek. Budapesten a külső kerületekben jellemzően 5-6 millió forinttól indulnak a fedett autóbeállók, és a belváros felé haladva egyre jobban emelkednek az árak. A VIII. és a IX. kerületben már 8 millió forint feletti árszintekkel találkozhatunk, a VII. kerületben pedig a 11 millió forintot is meghaladja az átlag. Nagyjából ez az árszint jellemző a budai kerületekben is, a III. és a XI. kerületben is 10-11 millió forinttal kell számolni.

A legdrágább kerületekben, az I. és az V. kerületben nagyon kevés az eladásra és kiadásra meghirdetett fedett garázs, ezért az áruk is nagyon magas. Mint Futó Péter kiemelte, ha elvétve bekerül egy-egy garázs a kínálatba, azt gyakran 20 millió forintnál is drágábban hirdetik.

Jó befektetés a garázskiadás is

A garázskiadás az elmúlt években jó befektetésnek bizonyult országszerte, mivel a magas eladási ár miatt sokan választják inkább a bérlést. “Egy 8 millió forintos fedett garázst jellemzően havi 30 ezer forintért adnak bérbe a tulajdonosok, ami nagyjából a lakáspiachoz hasonló, 4-4,5 százalék közötti bruttó, éves hozamszintet jelent” – mutatott rá a zenga.hu elemzési vezetője hozzátéve, hogy “a belvárosban természetesen a bérleti díjak is magasabbak, az I. vagy a VI. kerületben elérik az 50-60 ezer forintot, de a magasabb vételi árak miatt a bérbeadással itt is hasonló hozamszintek érhetők el”.

A főváros és a vidéki városok kínálata között leginkább a garázsméretben figyelhető meg különbség. Nem meglepő, hogy a legkisebb garázsokat Budapesten kínálják, a fővárosban egy átlagos autóbeálló mindössze 13 négyzetméter, a legnagyobb garázsok pedig Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna vármegyében vannak, ahol 19 négyzetméter az átlag.

