A Mars felkerült a TIME magazin 2025-ös világ legjobb vállalatai listájára

A Mars Incorporated – amely az édességek, snackek, élelmiszerek és az állatgondozási termékek és szolgáltatások területén a világ egyik vezető vállalata – bekerült a World’s Best Companies 2025 első kiadásába. Ezt a rangos díjat a TIME és a Statista Inc., a világ vezető statisztikai portálja és iparági rangsor-szolgáltatója adja át. A díjazottak listáját szeptember 10-én hirdették ki, amely megtekinthető a time.com oldalon.

„Az, hogy a világ legjobb vállalatai közé soroltak bennünket, annak az üzleti szemléletnek az elismerése, amely a Mars működését jellemzi. Több mint egy évszázada ötvözzük a növekedést a felelős működés iránti hosszú távú elkötelezettséggel” – mondta Poul Weihrauch, a Mars globális vezérigazgatója. „Ez az elismerés 150 000 Munkatársunk tehetségét, kreativitását és képességeit tükrözi, akik segítenek bennünket abban, hogy erős és fenntartható vállalkozást építsünk, amely értéket teremt az embereknek, a kisállatoknak és a bolygónak.

A World’s Best Companies 2025 rangsor azokat a globális vállalatokat ismeri el, amelyek kiemelkedő példát mutatnak a mai üzleti környezetben. A cégeket három fő adatforrás alapján értékelték: munkavállalói elégedettség, bevételnövekedés és fenntarthatósági átláthatóság. A több százezer vizsgált adatpont közül az 1 000 legjobb vállalatot ismerték el a kulcsterületeken nyújtott kiemelkedő teljesítményükért.

A Mars egy körülbelül 55 milliárd dollár értékű, családi tulajdonban lévő vállalat, amely ikonikus globális márkák portfólióját állítja elő, köztük a ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, ORBIT®, M&M’S®, SNICKERS® és BEN’S ORIGINAL™ márkákat. Az év elején a Mars bekerült az AAF Reklám Hírességek Csarnoka 2025-ös Vállalati Beiktatottjai közé, elismerve legendás és kulturálisan meghatározó kampányait, valamint hosszú távú márkaidentitását. A Mars 11 díjat nyert a 2025-ös Cannes Lions Kreativitási Fesztiválon, köztük első Titanium-díját, amely kreatív kiválóságát és kulturális hatását ünnepli.

A Mars világszerte 150 000 munkatársat foglalkoztat, és elkötelezett amellett, hogy támogassa és fejlessze egészségük és jóllétük minden aspektusát – többek között a Be Well Together keretrendszeren keresztül, amely programokat, juttatásokat, erőforrásokat és eszközöket kínál a mentális- és testi- egészség, energia, táplálkozás, biztonság és még sok más terület támogatására.

„Ez az elismerés Munkatársaink érdeme. Nap mint nap életre keltik célunkat és alapelveinket, olyan módon, hogy a Mars nagyszerű munkahellyé váljon, ahol mindenki kibontakozhat” – mondta Rebecca Snow, a Mars globális Emberi erőforrások részlegének alelnöke. „A munkatársi élmény nem válik el az üzleti teljesítménytől – éppen, hogy hajtja azt. Ez a díj is azt hangsúlyozza, hogy amikor az embereinkbe fektetünk, erősítjük a kultúránkat és az eredményeinket is.”

A Munkatársak elégedettségének biztosítása mellett a Mars arra is törekszik, hogy egy egészségesebb bolygó létrejöttéhez járuljon hozzá, ahol minden ember és állat jólétben élhet. A Mars nemrégiben közzétette éves Fenntarthatóság Egy Generáció Alatt jelentését, amelyben bejelentette, hogy továbbra is sikeresen választja el növekedését a szén-dioxid-kibocsátástól – a vállalat több mint 69%-kal növekedett, és éves nettó árbevétele elérte az 55 milliárd dollárt, miközben 16,4%-kal csökkentette karbonlábnyomát a 2015-ös bázisévhez képest. Ezen erőfeszítések részeként a Mars partnerségeket épít az innovatív mezőgazdasági gyakorlatok és az erdőirtás-mentes ellátási láncok fejlesztése érdekében, többek között az Unreasonable Food™ kezdeményezéssel – egy hároméves együttműködéssel az Unreasonable Grouppal, amelynek célja a fenntartható élelmiszer-rendszereket támogató vállalkozói innovációk felgyorsítása.