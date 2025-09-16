A magyarok harmada nem tud megbízható szakembert hívni otthoni vészhelyzet esetén

A magyarok harmada nem tud bejáratott, megbízható szakemberhez fordulni otthoni műszaki probléma vagy egyéb váratlan javítást, szerelést igénylő helyzet esetén. Míg honfitársaink közel fele (46%) csupán néhány szakterület kapcsán tud megfelelő mesterembert hívni. A 18-69 év közöttiek több mint kétötöde (44%) a zárlattól és elektromos problémáktól tart leginkább és szinte mindenki egyetért abban, hogy tűzkár, beázás, csőtörés és viharkár esetére érdemes lakásbiztosítást kötni – derül ki az Europ Assistance reprezentatív kutatásából.

A felmérés rámutat arra is, hogy főként a javítások magas díja, az esetleges sürgősségi felárak és a kiérkezés lassúsága jelent nehézséget, de a hozzá nem értő, kontár munkavégzéstől is sokan tartanak.

Az Europ Assistance közelmúltban készített, átfogó kutatása egyebek mellett a magyar lakosság otthoni asszisztencia-szolgáltatásokkal kapcsolatos hozzáállását, preferenciáit, fogyasztói viselkedését is vizsgálta.

A zárlat és az elektromos problémák miatt aggódnak leginkább a magyarok

A kutatás szerint a 18-69 éves magyarok közel fele (44%) a zárlattal és a vészhelyzettel járó elektromos problémáktól tart leginkább. Emellett a lakosság harmada aggódik az azonnali javítást igénylő gázvezeték probléma, az elektronikai berendezések garanciaidőn túli meghibásodása, vagy a szennyvízkiömléssel járó dugulás okozta kellemetlenségek miatt. A bejárati zár meghibásodása és a napelempanel törése már jóval kevesebb fejtörést okoz, előbbit minden negyedik, utóbbit minden hetedik válaszadó jelölte meg potenciális kockázatként.

A magyarok többsége azt gondolja, hogy tűzkárra (92%), beázásra, csőtörésre (90%) és viharkárra (88%) érdemes lakásbiztosítást kötni. Tízből nyolc ember üvegkárra, míg közel négyötödük másnak okozott kár elhárítására is kötne felelősségbiztosítást. A dugulásból adódó szennyvízkiömlésre vonatkozó fedezetet a magyarok háromnegyede, a háztartási berendezések garanciaidőn túli meghibásodását viszont már csak 60 százalékuk vonná be a lakásbiztosításába.

A lakosság harmadának nincs bejáratott szakembere otthoni műszaki probléma elhárítására

A kutatás ugyanakkor arra is rámutat, hogy a lakosság felével nem fordult még elő olyan azonnali segítségnyújtást igénylő otthoni káresemény, ahol szakemberre lett volna szükség. Amikor viszont mégis megtörténik a baj, sokan nehézségekbe ütköznek. A magyarok csupán ötödének van ugyanis minden otthoni szerelésre, műszaki probléma elhárítására bejáratott, megbízható mesterembere, 46 százalékuk pedig a lehetséges meghibásodások egy bizonyos körére tud szakembert hívni. Minden harmadik magyarnak viszont egyáltalán nincs állandó segítsége és minden otthonában adódó hibaelhárítás esetén keresnie kell a megfelelő iparost.

A szolgáltatás ára, a kiérkezés gyorsasága és a munka minősége is gondot okoz

Több esetben ütköztek akadályba azok, akiknél már előfordult valamilyen segítségnyújtási igény az otthonukban. Tízből öt magyar nehézségként jelölte meg a szolgáltatások áraival, esetleges sürgősségi felárakkal és a tényleges kiérkezés gyorsaságával kapcsolatos problémákat.

Az érintettek közel felének (47%) gondot okoz emellett a megfelelő szakember megtalálása, a válaszadók 45 százalékának nehézséget jelent a minőségi szolgáltatók felkutatása és a „kontár munka” elkerülése, 40 százalékuk pedig arról számolt be, hogy problémás a szakember elérése telefonon vagy üzenetben.

Sok esetben a rossz minőségben elvégzett munka is gondot okoz. Az otthonukban segítségre szorulók közül tízből öt magyar tapasztalt a szakipari mesterek részéről legalább néhányszor gyenge minőségű munkát. Az érintettek 8 százalékával rendszeresen előfordul, hogy a kihívott szakember nem megfelelő munkát végez.

Kárelhárítás gyorsan, megbízható szakemberekkel

„A lakosság közel 56 százaléka kockázatosnak tartja, ha valaki lakásbiztosítás nélkül él, és a többség (87%) hasznosnak ítéli meg az otthoni asszisztencia szolgáltatásokat. Ennek ellenére a válaszadók mindössze 22 százaléka rendelkezik jelenleg ilyen jellegű védelemmel. A kutatás ugyanakkor rávilágít, hogy a megkérdezettek szerint a legvonzóbb otthoni asszisztencia szolgáltatás a társaságunknál is elérhető 0-24 órában hívható segítség, a garantált, ellenőrzött szakemberek gyors kiküldése és a villanyszerelési vészelhárítás. A háztartási vészhelyzetek mellett továbbá az otthoni elektromos és szórakoztatóeszközök, vagy akár a hordozható számítástechnikai eszközök garanciaidőn túli meghibásodása esetén is segítséget nyújtunk” – mondta Timár Gábor Szabolcs, az Europ Assistance operációs vezetője.