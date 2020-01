Webshippy – egy feltörekvő magyar startup, ami meghódítja a világot

Pár év alatt a semmiből nőtt ki a Webshippy, egy logisztikai szolgáltató és szoftvercég, ami hasonló szolgáltatást nyújt webshopoknak, mint az Amazon, és amelyet már külföldön is a legsikeresebb magyar startupok közt emlegetnek.

A neten vásárolni lassan ugyanolyan természetes, mint leugrani a sarki boltba. A webshopok gombamód szaporodnak, és a hagyományos üzletek is sorra nyitják saját webáruházaikat. De mi van akkor, ha annyi a megrendelés, hogy a cég nem győzi a csomagolást és a szállítást munkaerővel, a tárolást raktárkapacitással? Ilyenkor jön a képbe például az Amazon, ami biztosítja a szükséges raktározást, csomagösszeállítást és megoldja a kiszállítást is.

És mi a helyzet az olyan, globális szempontból kisebb piacokon, mint például Magyarország? Ide – egyelőre – még nem tette be a lábát a világ egyik legnagyobb logisztikai szolgáltatója, sem pedig globális konkurensei. Márpedig a magyar cégeknek is sokszor gondot jelent az online vásárlók saját erőből történő kiszolgálása. Ezt a piaci rést találta meg és használta ki mesteri módon egy rendkívül sikeres magyar startup, a Webshippy.





A cég alapítói, Perényi András és Vorobcsuk Zoltán közül előbbi kezdetben saját webshoppal kísérletezett. “Amíg kevés csomagunk volt, addig minden rendben ment. Aztán amikor a nap fele azzal telt, hogy csomagolunk, akkor rájöttünk, hogy ez így nem mehet tovább. Lennie kell egy jobb megoldásnak. Körülnéztünk, de nem volt.” – mondta a Webshippy társalapítója.

Perényi András, a Webshippy társalapítója és CEO-ja – forrás: Webshippy

Ezen a ponton került elő a híres magyar szürkeállomány, találékonyság és kreativitás. Létrehoztak a magyar piacon eddig ismeretlen, új és kiemelkedően hatékony rendszert, ami szinkronizálta a webáruházak, a számlázók és a logisztikai rendszerek közti adatokat és automatizálta a folyamatok nagy részét. Az új eljárás annyira jól működött, hogy a híre terjedni kezdett, és az ügyfelek egymás után keresték meg Andrásékat: segítsenek az internetes kereskedelemhez kapcsolódó logisztikai problémáikon.

Kezdetben aprócska webáruházak közül kerültek ki a klienseik, de az üzlet rövidesen rakétasebességgel indult be. Mivel több futárcéggel is dolgoznak és nap mint nap csomagok sokaságát mozgatják meg, a piaci árnál jóval kedvezőbb áron tudnak szállítani. Így mára a 2016-ban alapított Webshippynél a kezdeti 5 fő helyett 35-en dolgoznak, az ügyfelek száma pedig közelíti a kétszázat. De továbbra sincs megállás: ugyanis már nem csak a magyar piacra hanem Romániába, Szlovákiába, Csehországba, sőt még az Egyesült Államokba is szállítanak.

Ráadásul most már olyan nagy és neves cégek is igénybe veszik a magyar startup szolgáltatásait, mint például a Butlers, a Nanushka, a Zepter, a Trilak, vagy éppen a Helia-D. Ennek nem csak az az oka, hogy nemzetközi mércével is kimagasló színvonalú, amit a hazai kiszervezett logisztikai szolgáltató nyújtani tud. Legalább ilyen fontos, hogy havi 500, 1000, 2000 vagy annál is több csomag esetén már kimondottan megéri kiszervezni a logisztikát. Főleg egy olyan partnerhez, aki a raktározást, a csomagolást, a számlázást és a kiszállítást is példátlan hatékonysággal oldja meg.

“Amikor 4 évvel ezelőtt elkezdtem a saját webshop ötletével foglalkozni, nagyon örültem volna, hogyha létezik olyan cég, aki átveszi a raktározás és logisztika minden terhét. De nem volt. Ezért megcsináltuk” – teszi hozzá Perényi András.

Méghozzá nem is akárhogy: a Webshippyt nemrégiben az egyik mértékadó angol nyelvű hírportál, a The Next Web az 5 legígéretesebb magyar startup között említette. András pedig március végén ünnepélyes keretek között a Parlamentben vehette át Startup Innovációs Díjat, amit a Webshippy nyert el.

A Webshippy rendszerét üzemeltető szoftver hamarosan hozzáférhető lesz olyan online értékesítést végző vállalkozások számára is, akik nem tudják kiszervezni a logisztikát, de szeretnének bevezetni egy modern rendszert, amivel forradalmasíthatják a webáruházuk rendelés-kezelési folyamatait.