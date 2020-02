Tőzsdenyitás előtt – Indexemelkedés várható az európai tőzsdéken kedden

Pozitív kezdéssel folytathatják az előző napi erősödést a keddi kereskedésben az európai értékpapírpiacok.

A határidős indexjegyzések és a tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a főbb piacok, a londoni, a frankfurti és a párizsi index 0,5-0,6 százalék emelkedéssel kezdheti a keddi kereskedést.

A hétfői kereskedést nyereséggel fejezték be az európai tőzsdék és indexemelkedéssel zártak az amerikai piacok is, köszönhetően a kínai vírusjárvánnyal szembeni aggodalmak enyhülésének. A keddi kereskedés Ázsiában is indexerősödéssel indult, másfél és három százalék közötti emelkedést értek el még a kínai tőzsdeindexek is. Kínában hosszas szünet után hétfőn indult újra a tőzsdei kereskedés nagy, 7-8 százalékos veszteséggel.



Az európai piacokon elsősorban a vállalati eredménybeszámolókra szegeződik kedden a befektetői figyelem. A nagyobb cégek közül a Carlsberg, az Intesa Sanpaolo, a Glencore és a BP teszi közzé negyedéves mérlegjelentését.Az olajár a nemzetközi tőzsdéken javuló befektetői hangulatot követve emelkedett kedden, az európai kereskedés kezdete előtt másfél órával a Brent nyersolaj hordónként 54,95 dolláron 0,92 százalékkal állt magasabban, a WTI pedig 1,18 százalékkal 50,70 dollárra emelkedett.A vírusjárvány miatt bevezetett korlátozások negatív gazdasági következményeitől tartva mind a Brent, mind a WTI olaj ára húsz százalékkal csökkent már a január nyolcadikán elért idei legmagasabb szintjéhez képest. Az emelkedéshez nagyban hozzájárult az OPEC és a szervezeten kívüli nagy olajtermelők terve, amely szerint megtoldanák napi 500 ezer hordóval a napi 1,2 millió hordós termeléscsökkentési keretüket.Az eurót 0,04 százalékkal jegyzik erősebben 1,1063 dolláron, az arany spot ára 0,23 százalékkal unciánként 1572,39 dollárra csökkent.(MTI)