Török offenzíva – Sajtó: Ankara első körben ötezer kommandóst küldött a északkelet-szíriai határra

A török hadsereg egy ötezer fős kommandós egységet küldött az északkelet-szíriai határra a küszöbönálló hadművelet előtt, amelyet Ankara a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd fegyveres koalíció ellen akar végrehajtani – értesült a török sajtó szerdán. Mevlüt Cavusoglu külügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy Törökország számára az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatai biztosítják a jogot a beavatkozásra.

Az NTV török hírtelevízió szerdai beszámolója szerint a török katonai beavatkozás első célkitűzése az, hogy ellenőrzése alá vonja a délkelet-törökországi Akcakaléval szemben található Tell-Abjad, valamint 120 kilométerrel keletebbre, a Ceylanpinarral szemben fekvő Rász-el-Ain városát.

Törökország páncélosokat is küldött a szóban forgó térségekbe, de ezek számát az NTV nem közölte.

A jelentés szerint ezen felül a határra érkezett még a törökbarát, korábban Északnyugat-Szíriában harcoló ellenzéki fegyveresek néhányezres csoportja is.

Az NTV úgy vélte, hogy a hadműveletet valószínűleg a tüzérség indítja meg.

A televízió szerint az egyelőre tisztázatlan, hogy a török légierő használni tudja-e majd az északkelet-szíriai légteret. Annyit mindenesetre tudni, hogy a hadsereg harci repülőgépekkel és helikopterekkel, valamint fegyveres drónokkal is készült az offenzívára.

Az SDF milicistáinak száma mintegy 30-50 ezerre tehető.

A hivatalos látogatáson Algériában tartózkodó Cavusoglu külügyminiszter török beszámolók szerint szerdán azt mondta, hogy Ankara a nemzetközi jog keretében minden érintett felet, köztük Damaszkuszt és az ENSZ-t is tájékoztatni fogja a hadműveletről. Sajtótájékoztatóján aláhúzta, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának vonatkozó határozatai biztosítják a jogot a beavatkozásra.

A török diplomácia vezetője hozzátette: fontos hadművelet lesz ez a térség számára, szavatolni fogja a Törökországban és a környező államokban tartózkodó menekültek hazatérését.

Kijelentette, hogy a hadművelet kizárólag a terroristák ellen irányul.



Törökország Északkelet-Szíriában, az Eufrátesz folyótól keletre akar végrehajtani hadműveletet az SDF ellen, amely mintegy 480 kilométer hosszan tartja fennhatósága alatt a határ szíriai oldalát. Az SDF gerincét az a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia alkotja, amely az Egyesült Államok legszorosabb szövetségese volt az Iszlám Állam elleni harcban. Ankara szerint azonban az YPG biztonsági fenyegetést jelent, mert ez az erő a szíriai szövetségese a Délkelet-Törökországban 1984 óta fegyveres felkelést folytató Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) szakadárjainak. A PKK-t nem csak Törökország, hanem az Egyesült Államok és az Európai Unió is terrorszervezetnek tekinti.Recep Tayyip Erdogan török elnök a közelmúltban többször jelezte: Törökország elégedetlen az Egyesült Államokkal az SDF területein közösen tervezett biztonsági övezet kialakításának előrehaladtával, ezért Ankara rövid időn belül hadműveletet indít a térségben. Az amerikai erők hétfőn megkezdték a kivonulást a térségből, megnyitva az utat a török offenzíva előtt. Az SDF szerint az Egyesült Államok ezzel “hátba szúrta” szövetségeseit.(MTI)