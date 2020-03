Az elmÃºlt nÃ©gy Ã©v legjobb eredmÃ©nyÃ©vel zÃ¡rt tavaly az Erste Bank

Az elmúlt egy hétben 796 ezer darab azonnali utalást bonyolított le az Erste Bank, a tranzakciók 42 százaléka 16 óra után vagy hétvégén teljesült. A pénzintézet tavaly az átlagot meghaladó mértékben tudta bővíteni hitelkihelyezését és ezzel növelte piaci részesedését. A lakossági hitelek esetében az új folyósítások összege 57 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, míg a magyarországi Erste-csoport által kezelt lakossági ügyfélvagyon 2019 végén meghaladta a 3000 milliárd forintot. A vállalati üzletágban az állomány a piaci átlag duplájával bővült tavaly.

Az elmúlt négy év legjobb eredményét könyvelhette el az Erste Bank 2019-ben. A magyar pénzintézet folyamatosan mind bevételét, mind az eredményességét jelentős mértékben tudta növelni az elmúlt évek során, és tavaly is javítani tudott a mutatókon. A bank működési bevétele 2015 óta 42 százalékkal nőtt. Az Erste 2015-ben még 22 milliárdos veszteséget könyvelt el, ám tavalyi adózás utáni eredménye már 60 milliárd forint fölé nőtt. A bevételek 2019-ben – a nemzetközi könyvviteli szabványok szerint (IFRS) készített kimutatás alapján – 7,3 százalékkal haladták meg a 2018-ban elértet, miközben a költségek ettől elmaradó mértékben, 4,1 százalékkal emelkedtek – mondta el Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója a hitelintézet sajtótájékoztatóján. A bank 2019-es működési eredménye 10,4 százalékkal volt magasabb, mint az egy évvel korábbi.

A pénzintézet annak ellenére növelte másfél milliárd forinttal adózás utáni eredményét tavaly, hogy az eredményt javító visszaírások és egyéb egyszeri tételek összege a 2018-as csaknem felére, 6 milliárd forint alá csökkent. A hitelintézet sajáttőke arányos megtérülése (ROE) kétszámjegyű volt tavaly. A pénzintézet jelentősen javította hatékonyságát, a költség/bevétel arány 2019 végére 47,4 százalékra csökkent a 2018 végi 48,8 százalékról.

A bank hitelezési aktivitását jól mutatja, hogy az ügyfélhitelek állománya egy év alatt 21 százalékkal bővült, miközben az NPL-ráta rekord alacsony szintre, 2,5 százalékra csökkent a 2018 decemberi 3,6 százalékról. Az ügyfélhitelek állománya 2015 óta több mint a másfélszeresére bővült, miközben az NPL-ráta 86 százalékkal csökkent – tette hozzá Jelasity Radován.

Az eredményesség javulását, a költségek visszafogott növekedését fokozott beruházási aktivitás kísérte: az Erste Bank az elmúlt évek egyik legnagyobb fejlesztésén van túl: az azonnali fizetési rendszer (AFR) bevezetése a pénzintézet informatikai rendszerének jelentős korszerűsítését is magával hozta. Az Erste Bank az AFR bevezetése óta eltelt egy hétben 796 ezer darab azonnali utalást bonyolított, a tranzakciók 42 százaléka 16 óra után vagy hétvégén teljesült. A bank a piacon egyelőre egyedülálló szolgáltatásként kínálja a fizetési kérelem szolgáltatást március 2-től. Az ügyfelek első lépésként Erste Bankos számlák között tudnak egymástól pénzt kérni, ám a bank tervezi ennek kibővítését, és a szolgáltatást az erstés valamint más bankok ügyfelei közötti lehetőségként nyújtani. Ehhez azonban a többi banknak is készen kell állnia fogadó/indító oldalon.

Tavaly az Ersténél a lakossági hitelezések esetében az új kihelyezések értéke 57 százalékkal nőtt egy év alatt, és ezzel a hitelállomány 18 százalékkal gyarapodott 2019-ben a nem-teljesítő hitelállomány további csökkenése mellett – ismertette Harmati László, a pénzintézet lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese. A jelzáloghiteleknél a teljesítő állomány 1 százalékkal nőtt éves összevetésben. A fogyasztási típusú kölcsönöknél a kihelyezés több mint a duplájára, 131 százalékkal bővült, ami jóval meghaladja a piaci átlagot, ennek köszönhetően a hitelállomány 78 százalékkal lett nagyobb az egy évvel ezelőttihez képest. A növekedéshez jelentős mértékben járult hozzá a Babaváró hitel, amely az új kihelyezések 38 százalékát adta.

A magyarországi Erste-csoport által kezelt lakossági ügyfélvagyon – befektetés és betét – 17 százalékkal nőtt egy év alatt és 2019 végére meghaladta a 3000 milliárd forintot, ezen belül a befektetések aránya 60 százalék volt.

Jól teljesített az Erste Bank kisvállalkozói üzletága is. Az újonnan folyósított hitelek volumene 14 százalékkal nőtt éves összevetésben, míg a szerződött hitelállomány 2019 végére a harmadával haladta meg az egy évvel korábbit.

Rendkívül intenzív volt a növekedés a vállalati üzletágban is, míg a piac átlag 14 százalékkal bővült, addig az Erste Banknál a vállalati hitelállomány több mint 25 százalékkal gyarapodott 2019-ben, és év végére elérte a 756 milliárd forintot. Az újonnan folyósított hitelek összege tavaly 18 százalékkal haladta meg a 2018-as mutatót. A vállalati hitelezésben már közepes méretű piaci szereplőnek számító pénzintézet a jövőben is az átlagot meghaladó bővülést tervez, várakozása szerint három éven belül a harmadik legnagyobb, míg öt év alatt a legnagyobb vállalati hitelezővé válik – mondta el Szabados Richárd, a bank vállalati üzletágának vezetője.

A hitelállomány növekedésében a nagyvállalati és önkormányzati hitelezés, a kereskedelmi célú ingatlanok finanszírozása és emellett a kis- és középvállalkozások (kkv) finanszírozása is mind nagyobb szerepet játszik. A nagyvállalatok és önkormányzatok esetében a hitelállomány 39 százalékkal 223 milliárd forintra nőtt, a kereskedelmi célú ingatlanoknál 25 százalékkal 292 milliárd forintra bővült, míg a kkv-szektor esetében 16 százalékkal 240 milliárd forintra gyarapodott. A vállalati hitelezés gyors bővülése mellett az állomány továbbra is rendkívül egészséges, az NPL-ráta nem éri el az 1 százalékot sem. A hitelintézet a vállalati kötvényprogramban is aktívan szerepet vállalt: négy társaság esetében szervezőként vett részt a kötvénykibocsátásban, míg öt cég esetében az Erste is vásárolt a felkínált kötvényekből.

Az Erste számára kiemelten fontos a hazai kkv-szektor. A vállalatok számára nyújtott szolgáltatások kiváló minőségét jól mutatja, hogy a legfrissebb piaci felmérés szerint az Erste kis- és középvállalatai a legelégedettebbek jelenleg a bankpiacon. A bank nagyon megbecsüli kkv-partnereit, és ennek eredménye a hitelezett ügyfelek számán és a hitelállomány alakulásán túl a számlavezető ügyfelek mennyiségén is meglátszik. Tavaly a kkv-ügyfelek több mint 800 számlát nyitottak az Ersténél, a bankot váltó ügyfelek 10 százaléka a pénzintézetet választotta. A hitelintézet pedig több olyan informatikai fejlesztésen is dolgozik, melyek majd tovább javítják a szolgáltatások minőségét. A cél, hogy három éven belül a hitelezés teljesen digitálisan menjen, és minél kevesebb dokumentációval járjon – tette hozzá Szabados Richárd.