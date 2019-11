A Siemens sikeres nagyjavítást végzett a Dunamenti Erőműben

794 megawattos teljesítményével a százhalombattai Dunamenti Erőmű – amelynek tulajdonosa a Siemens egyik ügyfele, a MET Asset Management AG –

Magyarország legnagyobb gáztüzelésű erőműve, és a megbízható áramszolgáltatás egyik alappillére az országban. A tulajdonossal együttműködve a Siemens egy felújítási projekt keretében az erőmű SGT5-2000E gázturbinájában teljes rotorcserét hajtott végre, és új, modern SPPA-T3000 vezérlőrendszert helyezett üzembe.

A Dunamenti Erőmű SGT5-2000E rotorjának cseréje nyomán az erőmű teljesítménye 148 MW-ról 155 MW-ra nőtt, az egység hatásfoka pedig 0,8 százalékkal emelkedett. A turbina a felújítás előtt 120 000 üzemórát futott, az új rotorral pedig készen áll további 41 000 órányi üzemelésre a következő tervezett karbantartási leállás előtt.

„A csapaton belüli gyors és közvetlen kommunikáció és információáramlás, valamint a vevővel folytatott magas szintű együttműködés eredményeképp a nagyszabású projektet mindössze 51 nap alatt sikerült megvalósítanunk. Egy ekkora munka esetében ez valóban nagyon rövid idő” – nyilatkozta Vinod Philip, a Siemens Service Power Generation ügyvezető igazgatója. „Nagy örömünkre szolgál, hogy a Dunamenti Erőműbe ilyen modern technológiát telepíthettünk, hozzájárulva Magyarország hatékony és megbízható energiaellátásához.”

„Az elmúlt években számos korszerűsítési és karbantartási átalakítást végeztünk a Dunamenti Erőműben, hogy fenntarthatóvá tegyük a működésünket. Ennek részeként újult meg a SGT5-2000E jelű, Siemens gyártmányú gázturbina is. A karbantartással a SGT5-2000E turbina további 41 000 üzemórát garantál az erőmű számára, ami azt jelenti, hogy a következő évtizedben is meghatározó szereplője maradhatunk a hazai energiaellátásnak” – mondta el Horváth Péter, a Dunamenti Erőmű vezérigazgatója

Az új SGT5-2000E gázturbinaközismert megbízható teljesítményéről, amely a kérdéses felújítás szempontjából tökéletes, gazdasági szempontból is optimális választásnak bizonyult. A teljes rotorcsere után a turbinát csak rövid időszakokra kell majd leállítani, mert várhatóan sokkal ritkábban lesz szükség a rendszer javítására, és az esetlegesen előforduló hibák kevésbé lesznek súlyosak. Az új rotor a Dunamenti Erőműben a Siemens legmodernebb technológiáját képviseli, melyet optimális kialakítás és hatékonyság jellemez. A projekt a személyre szabott finanszírozási megoldás miatt is érdekes, amely révén az erőmű rugalmasan reagálhat a jövőbeli piaci követelményekre.

A rotorcserével párhuzamosan a teljes műszerezést és a vezérlőrendszert is modernizálták. A műszaki és telepítési feladatokat a Siemens Zrt. tapasztalt magyar mérnökökből álló csapata végezte, akiket duális képzésben résztvevő mérnökhallgatók segítettek a munkában, ezzel a gyakorlati tapasztalattal egészítve ki tanulmányaikat. A telepített hardver tesztje is a Siemens Zrt. központjában történt, a gyors reakcióidő és a vevővel folytatott szoros együttműködés biztosítása érdekében.

Az erőmű immár a Siemens csúcstechnológiát képviselő SPPA-T3000 R8.2 vezérlőrendszerét használja. A Dunamenti Erőmű gázturbinája világszinten is az első, amelynek felújításához ET200 SPHA hardvert építettek be: ez a rendszer megnövelt redundancia mellett jelentősen nagyobb jelsűrűséget biztosít és az érzékelők fokozott ellenőrzését is lehetővé teszi, ráadásul gyorsabb i/o csoportokat ad a legjobb jel/ár érték mellett. Az innovatív vezérlőrendszer szilárd alapokat nyújt a magas szintű kiberbiztonsághoz, a rendszerbe integrált teljes redundanciához, a kompakt kialakításhoz és az egyszerű kezelhetőséghez. A javítások és frissítések telepítése egyszerűen, online rendszeren keresztül is megoldható anélkül, hogy ez az üzemeltetésben vagy az ellenőrzési műveletekben zavart okozna.

„A projekt a Siemens anyavállalata és a magyar mérnöki csapat közös sikere. Köszönhetően nemzetközi vezetésünk támogatásának, a komplett magyar műszaki projektkivitelezéssel új szintre emeltük a saját mércénket, miközben a jövő mérnökeit a duális képzés keretein belül is sikeresen integráltuk a projektmegvalósításba” – mondta el a vezérlőrendszer modernizálása kapcsán Palkó Zsolt, a Siemens Gas and Power magyarországi kompetencia-központjának vezetője.