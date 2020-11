4.347 huncut boltot és weboldalt listázott a fogyasztóvédelem

Black Friday, karácsony: megnézheted, hol legyél még óvatosabb a vásárlással. Árfeltüntetés, egységár, jótállási jegy hiánya, találnak hibát a fogyasztóvédők. És listázzák továbbra is a vétkező szolgáltatókat.

A fogyasztóvédelmi hatóság nem csak ellenőriz, nem csak elmarasztal, hanem a nagyobb visszatartó erő érdekében meghatározott esetekben nyilvánosságra is hozza a vétkes boltosok, webáruházak nevét. A listák persze azt is tartalmazzák, mit vétett a boltos a vásárlóval szemben és ezért milyen büntetést is kapott. Mindezt a kormányzat honlapján.

A vásárlók többségének persze nem az az első dolga bevásárlás előtt, hogy minden alkalommal végigbogarássza ezeket a listákat, de ha nagyon gyanús neki egy bolt, vagy honlap, megteheti hogy vet erre is egy pillantást.

Sőt, ha valaki nagyon kíváncsi, vagy éppen tudatos vásárló, még a jegyzőkönyvekbe is belelapozhat.

Súlyosan vétő webáruházak

A Black Friday hullámai vadul csapkodnak egész novemberben és van webáruház, aki most húz bele. Így ezzekkel célszerű kezdeni a szemlélődést.

Jelenleg 557 webáruház van a súlyosan vétők listáján. Itt az a szabály, hogy amelyik webáruház súlyosan hibázik, azt két évig szerepeltetik a listán. És hogy melyek a súlyos hibák, mely miatt ide lehet jutni:

Elérhetőséggel kapcsolatos tájékoztatási hiányosságok

Elérhetőséggel kapcsolatos tájékoztatási hiányosságnak minősül, ha például a webáruház elérhetetlen, vagy nem válaszol, a vállalkozás neve vagy címe nincs feltüntetve a honlapon, a webáruház a békéltető testületi eljárás lehetőségeiről nem ad tájékoztatást.

Szállítással, elállással és jótállással kapcsolatos problémák

Szállítással, elállással és jótállással kapcsolatos problémának minősül, ha például a webáruház nem ad meg szállítási határidőt, nem vagy nem megfelelő tájékoztatást ad az elállási jogról, szavatosságról, jótállásról.

“Csodát ígérő termékek”

Olyan termékek árusítása során követett el jogsértést a webáruház, megtévesztve a vásárlót, amelyek rövid idő alatt jelentős javulást ígérnek (például fogyasztószerek, izomnövelők, gyors nyelvtanulást ígérő termékek), de hát az eredmény csak lassabban, vagy egyáltalán nem jön, mondja a fogyasztóvédelem.

A vétkek, hibák száma sokkal több, 1.009, közel kétszer annyi, mint az elmarasztalt webáruházak száma, egyszerűen azért, mert akad, akit egy ellenőrzés során több mulasztás miatt csípnek fülön. Bírság is akad, az pedig alapvető, hogy a hibákat ki kell javítani, így azt is tudni lehet, hányan javítanak gyorsan. Itt azért szembetűnő az elmaradás, hiszen az 557 webáruházból 436 volt az, aki gyorsan ki is javította a hibáját:

elmarasztalt webáruház 557 vétkek alapján: elérhetőség 440 szállítás, elállás, jótállás 542 csodavárás 27 bírságol 55 kijavította a hibát 436 Forrás: fogyasztedelem.kormany.hu, 2020. november 19.

A legfontosabb: ha gyanús egy webáruház honlapja, név szerint is lehet keresni, szerepel-e a listán.

És ha boltba mennél

Nem árt figyelni, főleg karácsony előtt, amikor az ünnepi asztalra valók és az ajándékvásárlás miatt megugrik a boltos jövés-menés.

A fogyasztóvédelmi jog ebben a körben is előírja, hogy nyilvánosságra kell hozni a jogerős határozatokat, de nincs válogatás, mindegyiket. Igaz, csak rövidebb ideig, fél évig kell ezeket feltüntetni a fogyasztóvédelem honlapján.

Boltól persze sokkal több van, mint webáruházból, pénzünk nagyobb részét is a hagyományos boltban költjük el, így érthető, ha ezeket többet is ellenőrzik és több a vétkes szolgáltató (a fogyasztóvédelem a különböző szolgáltatókat is ellenőrzi, például a vendéglátóhelyeket is).

Nos, szemlélődésünk időpontjában 2.224 bolt, szolgáltató szerepelt a vétkezők listáján. Nem csak a cég neve, hanem maga a teljes határozat is olvasható, tehát ha valakinek van rá ideje, tanulság is akad bőven.

Belelapoztunk a listába, az elején

Nem mindegyik határozatot sikerült ugyan megnyitni, de azért próbálkoztunk, és véletlenül akadt járványos ellenőrzés is. Ilyen egy fogyasztóvédelmi ellenőrzés jegyzőkönyvének az eleje (most a cégneveket kihagytuk):

– a weboldalon forgalmazott 3 rétegű szájmaszk gumis fülpánttal, cikkszám: MASK01, ára: 299,- Ft/db termék forgalmazását az alábbi feltételekhez kötöm: a terméken vagy a csomagolásán gondoskodjon a termék azonosító jelölésének, a gyártó nevének és székhelyének, valamint az importőr nevének és székhelyének feltüntetéséről,

kötelezem továbbá az SZLT TRADE Kft-t arra, hogy a továbbiakban az általa a weboldalon forgalmazott Snonas kézfertőtlenítő gél citrom illattal 150 ml, cikkszám: snonas, ára: 1.790,- Ft/db termék esetében a weboldalon a termék leírásánál ne adjon megtévesztő tájékoztatást a fogyasztók részére a termék baktericid (baktériumölő), fungicid (gombaölő) hatásáról.

– kötelezem arra, hogy a fogyasztók számára mindig a kért mennyiségű italt szolgálja fel,

– kötelezem arra, hogy a vásárlók részére tömeg, térfogat, vagy egyéb mérték szerint forgalmazott terméket csak hatóságilag hitelesített mérőeszközzel történő lemérés után szolgáljon ki, továbbá arra, hogy az üzemeltetett egységben a kínált termékek árjegyzékét az üzlet bejáratán kívül is tüntesse fel. Kötelezem továbbá, hogy az üzemeltetett egységben a kereskedelmi hatóság által hitelesített vásárlók könyvét jól látható, könnyen hozzáférhető helyen helyezzen el,

– kötelezem arra, hogy az üzemeltetett személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsi jobb oldali hátsó ablak alsó részén jól látható helyen is helyezzen el viteldíj táblázatot,

– kötelezem arra, hogy a termékek egységáráról írásban tájékoztassa a fogyasztókat,

– kötelezem arra, hogy – maradandó formában – bocsássa rendelkezésre a Nikon márkanevű, Z50 típusú digitális fényképezőgép rendeltetésszerű használatát biztosító, az idegen nyelvű használati-kezelési útmutatóval azonos tartalmú magyar nyelvű használati-kezelési útmutatót,

– 80.000,- Ft, azaz Nyolcvanezer Forint fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki, ezen túlmenően kötelezem, hogy a továbbiakban tartózkodjanak a megtévesztő kereskedelmi gyakorlat alkalmazásától az áru ára vonatkozásában.

– elrendelem a jogsértő állapot megszüntetését, mivel a vállalkozás – mindenkor köteles egyértelműen, könnyen azonosítható és tisztán olvasható módon feltüntetni a fogyasztóknak megvételre kínált termékek – az egységár feltüntetési kötelezettség alá eső termékek esetén – egységárát, továbbá – köteles a panaszügyintézés helyéről, módjáról, ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével, a székhelyéről, elérhetőségeiről a vásárlókat tájékoztatni,

– megtiltom a jogsértő magatartás folytatását, mivel a kötelező jótállás alá tartozó fogyasztási cikkekhez mindenkor megfelelő tartalmú jótállási jegyet köteles átadni, fenti kötelezettségének a vállalkozás e határozat véglegessé válásának napjától köteles eleget tenni, ezen túlmenően a hatóság 200.000 Ft, azaz Kétszázezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki a vállalkozás terhére.

(blokkk.com)