Miért ezek a legdrágább utcák Magyarországon? – A zenga szakértője válaszol

Megjelent a KSH Ingatlanadattár legfrissebb kiadása, amely vármegyénként, megyei jogú városonként és utcánként mutatja be a 2024-ben értékesített családi házak, társasházi lakások és panellakások átlagos négyzetméterárait.
Futó Péter, a zenga.hu ingatlankereső portál elemzési vezetőjének kommentárja a közzétett adatokhoz:
A legdrágább utcák sorrendjében tavaly óta több fontos változás is történt. A legdrágább utcák jellemzően minden évben a legdrágább települések és budapesti kerületekből kerülnek ki, melyek között Budapest I., II., V. és XII. kerületét, valamint a Balaton északi partját – Balatonfüred, Tihany és környéke – lehet említeni. A zenga.hu-n kínált lakóingatlanok hirdetési négyzetméterárai az V. és a XII. kerületben, valamint Tihanyban már elérik a 2 millió forintot.
Az elhelyezkedés mellett viszont az ott értékesített ingatlanok állapota – például új építésű lakások- is képes befolyásolni egy adott utca négyzetméterárait. Ha egy utcában több luxuslakást is értékesítenek egy adott évben, könnyen az élbolyba kerülhet akkor is, ha egyébként nem feltétlenül a legdrágább kerületben vagy településen található.
A legolcsóbb utcák ezzel szemben főként az ország periférikus elhelyezkedésű kistelepülésein vannak: több Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található falu mellett, ezúttal néhány észak-dunántúli utca is felkerült a legolcsóbbak közé, például Pápán és Celldömölkön. A legolcsóbb utcákban hirdetett lakóingatlanok négyzetméterárai jellemzően az 50 ezer forintot sem érik el, miután az alacsonyabb jövedelmek és munkalehetőségek hiánya miatt itt erős kínálati piac alakul ki.
A KSH adatai szerint 2024-ben az alábbi utcák voltak a legdrágábbak:
|
|
Az ország legdrágább utcái 2024-ben (lakások)
|
ezer Ft/m2
|
1.
|
Budapest 02. kerület, Levél utca
|
2 585
|
2.
|
Budapest 01. kerület, Országház utca
|
2 336
|
3.
|
Budapest 02. kerület, Tulipán utca
|
2 306
|
4.
|
Balatonfüred, Deák Ferenc utca
|
2 303
|
5.
|
Budapest 05. kerület, Aulich utca
|
2 270
|
6.
|
Budapest 02. kerület, Lepke utca
|
2 223
|
7.
|
Budapest 06. kerület, Dalszínház utca
|
2 191
|
8.
|
Budapest 02. kerület, Borbolya utca
|
2 142
|
9.
|
Budapest 12. kerület, Szarvas Gábor út
|
2 141
|
10.
|
Budapest 05. kerület, Zrínyi utca
|
2 049
|
Forrás: KSH
|
|
|
|
|
A KSH adatai szerint 2024-ben az alábbi utcák voltak a legolcsóbbak:
|
|
Az ország legolcsóbb utcái 2024-ben (lakások)
|
ezer Ft/m2
|
1.
|
Borsodnádasd, Kölcsey Ferenc utca
|
23
|
2.
|
Miskolc, Nap utca
|
25
|
3.
|
Kunszentmárton, Bethlen Gábor utca
|
27
|
4.
|
Borsodnádasd, Kossuth Lajos utca
|
31
|
5.
|
Pápa, Mező utca
|
31
|
6.
|
Celldömölk, Nagyvárad utca
|
32
|
7.
|
Dombóvár, Erzsébet utca
|
34
|
8.
|
Kőszeg, Sziget utca
|
42
|
9.
|
Bácsalmás, Kossuth Lajos utca
|
45
|
10.
|
Mezőhegyes, Táncsics utca
|
45
|
Forrás: KSH