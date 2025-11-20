Miért ezek a legdrágább utcák Magyarországon? – A zenga szakértője válaszol

Megjelent a KSH Ingatlanadattár legfrissebb kiadása, amely vármegyénként, megyei jogú városonként és utcánként mutatja be a 2024-ben értékesített családi házak, társasházi lakások és panellakások átlagos négyzetméterárait.

Futó Péter, a zenga.hu ingatlankereső portál elemzési vezetőjének kommentárja a közzétett adatokhoz:

A legdrágább utcák sorrendjében tavaly óta több fontos változás is történt. A legdrágább utcák jellemzően minden évben a legdrágább települések és budapesti kerületekből kerülnek ki, melyek között Budapest I., II., V. és XII. kerületét, valamint a Balaton északi partját – Balatonfüred, Tihany és környéke – lehet említeni. A zenga.hu-n kínált lakóingatlanok hirdetési négyzetméterárai az V. és a XII. kerületben, valamint Tihanyban már elérik a 2 millió forintot.

Az elhelyezkedés mellett viszont az ott értékesített ingatlanok állapota – például új építésű lakások- is képes befolyásolni egy adott utca négyzetméterárait. Ha egy utcában több luxuslakást is értékesítenek egy adott évben, könnyen az élbolyba kerülhet akkor is, ha egyébként nem feltétlenül a legdrágább kerületben vagy településen található.

A legolcsóbb utcák ezzel szemben főként az ország periférikus elhelyezkedésű kistelepülésein vannak: több Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található falu mellett, ezúttal néhány észak-dunántúli utca is felkerült a legolcsóbbak közé, például Pápán és Celldömölkön. A legolcsóbb utcákban hirdetett lakóingatlanok négyzetméterárai jellemzően az 50 ezer forintot sem érik el, miután az alacsonyabb jövedelmek és munkalehetőségek hiánya miatt itt erős kínálati piac alakul ki.

A KSH adatai szerint 2024-ben az alábbi utcák voltak a legdrágábbak:

Az ország legdrágább utcái 2024-ben (lakások) ezer Ft/m2 1. Budapest 02. kerület, Levél utca 2 585 2. Budapest 01. kerület, Országház utca 2 336 3. Budapest 02. kerület, Tulipán utca 2 306 4. Balatonfüred, Deák Ferenc utca 2 303 5. Budapest 05. kerület, Aulich utca 2 270 6. Budapest 02. kerület, Lepke utca 2 223 7. Budapest 06. kerület, Dalszínház utca 2 191 8. Budapest 02. kerület, Borbolya utca 2 142 9. Budapest 12. kerület, Szarvas Gábor út 2 141 10. Budapest 05. kerület, Zrínyi utca 2 049 Forrás: KSH

A KSH adatai szerint 2024-ben az alábbi utcák voltak a legolcsóbbak: