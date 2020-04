Tőzsdezárás – Esett a magyar piac, csak az OTP tudott erősödni

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 326,03 pontos, 1 százalékos csökkenéssel, 32 265,92 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 14 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, hogy a budapesti tőzsde csökkenéssel fejezte be a hetet, egyedül az OTP teljesített jól, a Mol óriásit, 5,75 százalékot esett, és a Richter árfolyama is csökkent. Hozzátette, a BUX csökkenése megfelel az európai trendeknek, a német DAX index is enyhe mínuszban volt, ahogy a francia index is jelentős csökkenést mutatott a BÉT zárása előtt.

Az Egyesült Államokból nagyon rossz adat érkezett, a vártnál is magasabb, 4,4 százalék lett a munkanélküliségi ráta, ami egyértelműen elrontotta a piaci hangulatot – mondta a vezető elemző. Kiemelte továbbá, hogy az olaj ára tovább emelkedett, délután már azonban a csúcsokhoz képest lefelé fordult.



Donald Trump amerikai elnök csütörtökön árrobbanást váltott ki az olajpiacon azzal a kijelentéssel, hogy nyélbe ütött egy kitermelés-csökkentési megállapodást Szaúd-Arábia és Oroszország között. Trump 10-15 millió hordós csökkentésről beszélt, ami a globális kínálat 10-15 százalékának felel meg. Jelezte azt is, hogy ő nem ajánlotta fel az amerikai olajkitermelés csökkentését. A szaúd-arábiai vezetés csütörtökön összehívta a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és a vele szövetséges nagy olajexportáló országok rendkívüli ülését, hogy megvitassák az olajpiacon kialakult zavarokat, hétfőre tervezik a videokonferencia keretében tartandó értekezletet. Az olajárak azután omlottak össze, hogy Oroszország és Szaúd-Arábia nem volt képes megegyezni a nagy olajexportáló országok kitermelését korlátozó megállapodás meghosszabbításának feltételeitől, miközben a világméretűvé szélesedett koronavírus-járvány miatt erősen visszaesett az olajkereslet.A forint tovább gyengült pénteken, a BÉT zárása előtt 366,11 forinton jegyezték az euróval szemben.A Mol árfolyama 115 forinttal, 5,75 százalékkal 1885 forintra csökkent, 2,3 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények 285 forinttal, 3,23 százalékkal 9100 forintra erősödtek, forgalmuk 8,3 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama nem változott, 355 forintot ért, forgalma 270,5 millió forint volt.A Richter-papírok ára 125 forinttal, 2,01 százalékkal 6085 forintra esett, forgalmuk 2,3 milliárd forintot ért el.A BUMIX 2922,78 ponton zárt pénteken, ez 46,43 pontos, 1,61 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.(MTI)