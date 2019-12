RTK pontos terÃ¼letmÃ©rÅ‘ kÃ©szÃ¼lÃ©k 1 milliÃ³ Ft alatt?

Miért jó egy RTK pontosságú GPS-es területmérő készülék?

LD-Agro márkanéven már korábban is többféle pontossággal rendelkező, különböző feladatokra alkalmas GPS-es területmérőket használhattak a gazdálkodók. Azonban mindig felmerült az igény a valós időben is néhány cm-es pontosságú területmérő eszközre. Leggyakrabban a táblák töréspontjainak kimérésekor szükséges a nagy pontosságú GPS-es területmérő. Ugye Önnek sem mindegy, hogy egy hosszú táblán esetleg a szomszéd 80-100 cm-rel műveli a földet a saját határain túl?

A legkorszerűbb egységekből álló területmérő GPS az Ön szolgálatában!

A legújabb területmérő szoftverünk immár korszerű, android-alapú okostelefonon elérhető, természetesen magyar nyelven. Az új LC:AREA területmérő szoftver fejlesztésénél továbbra is a legfontosabb célunk, hogy egyszerűen használható, bárki számára könnyen kezelhető maradjon. A területmérő GPS sokkal gyorsabb megjelenítést tesz lehetővé, internetkapcsolat esetén pedig akár műholdkép vagy térkép is látható a mérések megkönnyítése érdekében. A Precision Mapper valóban terepi adatgyűjtő eszköz, hiszen a területmérő GPS egy IP68-as (por- és cseppálló) ipari okostelefonnal rendelkezik.

A Precision Mapper RTK-s területmérő csomag másik fontos eleme a GNSS vevő. A Stonex S500 teljesen új fejlesztés, mely kompakt méretével, IP67-es védettségével, hosszú működési idejével (egy töltéssel akár 8 óra!) tökéletes kiegészítője a területmérőnek. A 432 csatornás RTK képes vevő támogatja GPS, GLONASS, GALILEO, sőt a kínai BEIDOU műholdak vételét is, így korszerű területmérő eszköz birtokában felkészülten várhatja az új, európai műholdrendszert is!

RTK-s területmérő GPS csomagban, szoftverrel nettó 1 millió Ft alatt!

A GPS-es területmérő a korrekciós jel használata nélkül is 50 cm alatti pontosságot ér el pontok kimérésekor. Korrekciós jel használatakor az okostelefonon keresztül egy SIM-kártya segítségével kapja meg a területmérő GPS az RTK korrekciót, így azonnal megvalósulhat a néhány cm-es pontosságú pontkitűzés! Ez a korrekciós jel megvásárolható, érkezhet egy hálózati RTK szolgáltatótól is (akár percalapú számlázással), vagy érkezhet saját bázisállomásról is, ebben az esetben nem kell a korrekciós jelért díjat fizetni. Ugye Önnek sem mindegy, milyen területért és mennyit fizet?

Milyen esetekben segít egy pontos GPS-es területmérő?

Ha sok, apró földje van, vagy másoknak szolgáltatásként végez területmérést, az LD-Agro Precision Mapper ideális választás! Egyszerűbb méréseknél, pl. földalapú támogatásokhoz, bérmunkák elszámolásához, pontok kitűzésére, táblahatárok megkeresésére a legegyszerűbben használható a területmérő GPS. Továbbá a GPS-es területmérő nagyszerűen alkalmazható kerület mérésére is, pl. kerítés, villanypásztor, vezetékek, csövek stb. telepítésekor. Egyszerűen csak körbe kell járni az adott területet, és máris méterre pontosan tudjuk a szükséges anyagmennyiséget!

Amennyiben viszont már a táblák tényleges helyének meghatározása, vagy bizonyos pontok megkeresése a cél, komolyabb, pontosabb GPS-es területmérőre van szükség. Ebben segíthet a megújult Precision Mapper RTK-korrekcióval! Amennyiben precíziós gazdálkodást folytatnak, fontos a talaj-mintavételezési helyek megfelelő rögzítése, hiszen a későbbiekben is ezeken kell majd a talajmintákat venni. Hiába végezteti el a talajelemzést laborokban, juttatja ki helyspecifikusan a mikro- és makróelemeket, ha nem ugyanabból a pontból veszi a talajmintát! Egy precíz területmérő GPS egy apró, ámde nagyon fontos elem ebben a folyamatban!

Mivel a területek felmérhetők és térképen megjeleníthetők, önkormányzatok is előszeretettel alkalmazzák a Precision Mapper területmérő GPS-t például a parlagfűvel fertőzött területek, vagy illegális hulladéklerakó helyek beazonosítására. A nagyság is pontosan mérhető, illetve a koordinátákat helyrajzi számos térképre helyezve máris elérhetőek a tulajdonosok adatai.

A precíz pontkitűzésre új földterületek megvásárlásakor is szükség lehet. Személyes területbejárással, RTK pontos területmérővel a földhivataltól származó koordináták birtokában pontosan meghatározhatóak a táblák. A Precision Mapper területmérő GPS szoftvere sok egyéb formátum mellett képes fogadni a WGS84, illetve a Magyarországon használatos EOV72 szabványú koordinátákat is. Nem kell bajlódnia a koordináták konvertálásával, ezt a területmérő automatikusan elvégzi Önnek!

Mérjen RTK pontosan (pontot, vonalat, területet fel- és kimérni) a megújult LD-Agro Precision Mapper területmérő készülékkel! Forduljon hozzánk bizalommal, hogy segítsünk Önnek a legmegfelelőbb területmérő GPS kiválasztásában!