Reggeli elemzÃ©s: RC â€“ Egy elemzÅ‘i Ã©rtÃ©kelÃ©s alapjÃ¡n darabokra hullott az amerikai olajÃ¡r â€“ 2020.04.20

Hát ez az olaj, ez nem semmi. Amerikai híradások szerint egy elemzési vélemény az amerikai olajhelyzetről elegendő volt ahhoz, hogy ma reggel egy 15 dollár alatti WTI olajárral és egy 27 dolláros BRENT árfolyammal szembesüljünk. Ez az az olaj, ami járt már 140 dollár környékén is, igaz elég régen. Nem nyugodt a helyzet. Még azért sem a legjobbkor ennyi az olaj, mert biztosan nem most fogunk sokat autózgatni mindenfelé, hogy soha nem látott benzinárakon utazgathassunk… Jó reggelt még mindig nem tértem vissza vicceskedő kedvemhez, de lassan nekem is fel kellene oldanom a bevezető karanténját…

Semleges