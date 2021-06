Zsebre megy a játék! – Gazdasági tematikájú nyári tábor középiskolásoknak

Ma már akár a kisiskolásoknak is lehetnek „pénzügyeik”, hiszen sok családban már a legkisebbek is zsebpénzt kapnak. Sokan gyűjtenek meghatározott célokra, de a nagyobbak már az iskolai menza vagy az osztálykirándulás befizetését is önállóan intézik.

Mindenkit érint

14 éves kortól a legtöbb bankban már bankszámlát is lehet nyitni, és jár hozzá a bankkártya is. Már a legkisebbeknél fontos a pénzügyi tudatosságra nevelés. Érdemes bevásárláskor példákkal szemléltetni, hogy egy összegért mennyit lehet vásárolni élelmiszerekből, mennyi ruha, cipő vagy mozijegy jön ki belőle.

Táborok és zsebpénz

A szülők számára mindig fogós kérdés, hogy a nyári táborokba mennyi zsebpénzzel engedjék el a csemetéjüket. Főleg, hogy a gyerek hogyan fogja ezt az összeget kezelni. A legtöbb táborozás díjában benne van a programok költsége is, de a fagyizás vagy a csúszdázás a strandon nincsen. Sok tábor nem fordít különösebb figyelmet arra, hogyan kezelik a gyerekek a zsebpénzüket, hol tartják, mire költik. Ha a pénz elveszik, vagy idő előtt elfogy, a táborszervezők nem vállalják a felelősséget.



A PEOPLE TEAM kecskeméti táborában rendkívül hatékony rendszert fejlesztettek ki a probléma megoldására. A tábori büfében minden gyereknek számlája van, amelyre – pusztán kényelmi vagy biztonsági okból is – érdemes elhelyezni az összes zsebpénzét. A gyerekek vonalkódos, fényképes, személyre szóló kártyát kapnak, amely segítségével azonosítják őket a büfében. Nem fordulhat elő az, hogy valaki idegen kártyával vásárol. Természetesen nem kötelező a teljes összeget elkölteni, ha a turnus végén marad, azt a gyerekek visszakapják. A szülők egy saját link segítségével – akár óránkénti rendszerességgel – tájékozódhatnak a táborozó költéseiről.

Egymásra figyelve

A nagyobbak már önállóan tudják kezelni a számlájukat, de a kisebbeknél azért előfordul, hogy nem érzékelik a pénz értékét. Néhány esetben már két nap alatt elfogyhat az egész hétre szánt zsebpénz. Ennek elkerülésére a rendszer alkalmas arra is, hogy napi limitet állítson be. Így a gyerekek biztosan nem lépik túl a lehetőségeiket.



Nem csak a tábori büfében lehet a feltöltött zsebpénzzel gazdálkodni. A számláról bármikor felvehető készpénz is, ha a tábor helyszínén kívül szeretnének a gyerekek vásárolni.

Pénzt és tábort!

A PEOPLE TEAM nagy hangsúlyt fektet a gazdasági tudatosságra. A középiskolás korosztály részére pénzügyi témájú tábort indítanak. Csak néhány a szekció témái közül: gazdasági és matematikai alapismeretek, értékpapír-kereskedés, tőzsde, világválságok, start-upok és vállalkozások.

