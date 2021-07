Zöld kötvénykibocsátást tervez az AutoWallis

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett vállalatok közül elsőként az AutoWallis dolgozott ki Zöld Finanszírozási Keretrendszert, így lehetővé válik, hogy a vállalat a későbbiekben zöld kötvényeket bocsásson ki, valamint zöld hiteltermékeket is igénybe vegyen. Az AutoWallis Csoport már eddig is elkötelezett volt a fenntartható működés mellett, és a most elfogadott keretrendszer alapján további környezetvédelmi vállalásokat tett: fejleszti például az e-mobilitást, így növeli a töltőpontok, valamint saját és bérautó flottájában az elektromos autók számát. A társaság vizsgálja az ESG minősítés megszerzésének lehetőségét is, amelynek birtokában részvényeit olyan befektetési alapok is vásárolhatják majd, melyek a fenntarthatóság mellett elkötelezett vállalatok papírjait részesítik előnyben.

A Budapesti Értéktőzsde Prémium Kategóriájában jegyzett vállalatok közül elsőként dolgozott ki Zöld Finanszírozási Keretrendszert (Green Finance Framework) az AutoWallis Nyrt., amely magába foglalja a zöld kötvény és a zöld hitel keretrendszert is. A Csoport már eddig is elkötelezett volt a fenntartható működés mellett, a most elfogadott keretrendszer alapján pedig számos olyan vállalást tett, mely megteremti a lehetőségét annak, hogy a társaság a jövőben zöld kötvényeket bocsáthasson ki akár a Magyar Nemzet Bank Növekedési Kötvényprogramja keretében, valamint zöld hiteltermékeket is igénybe vegyen. Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója elmondta, hogy a közép-kelet-európai régió meghatározó autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójaként kiemelten fontosnak tartják a környezetvédelmi szempontokat, így nem volt kérdés, hogy a Csoport további lépéseket tegyen ebbe az irányba. Hozzátette: a társaság vizsgálja az ESG (Environmental, Social and Governance) minősítés megszerzésének lehetőségét is, melyhez a keretrendszer elfogadásával a társaság egy lépéssel közelebb került. Az AutoWallis célja, hogy a minősítés megszerzésével olyan befektetési alapok érdeklődését is felkeltse, melyek kizárólag a környezetvédelem iránt elkötelezett, és a megfelelő minősítéssel rendelkező vállalatok részvényeit vásárolhatják.

Az AutoWallis Csoport a Zöld Finanszírozási Keretrendszerben vállalta például, hogy fejleszti az e-mobilitást, így növeli a töltőpontok számát, gyorstöltőket telepít, saját és bérautó flottájában pedig növeli az elektromos vagy hibrid járművek számát. Ezek mellett olyan zöld beruházásokba kezd, melyek a Csoport jelenleg használt ingatlanjaiban további energiamegtakarítást eredményeznek, és működése során törekszik a megújuló energia minél nagyobb arányú előállítására és használatára. Az AutoWallis ezzel a keretrendszerrel megteremtette a Zöld Kötvények kibocsátásának és zöld hitelek igénybevételének lehetőségét, ami a környezeti-társadalmi előnyök mellett a társaság várakozása szerint finanszírozási kamatelőnyöket fog jelenteni a projektek és az operatív működés finanszírozásában egyaránt. Annak érdekében, hogy a bevont forrásokat a vállalásoknak megfelelően használja fel, és befektetési döntései meghozatalakor a zöld szempontok is érvényesüljenek, az AutoWallis zöld bizottságot is létrehozott. A testület (amelynek tagja Szabó Beatrix, az ALTEO Nyrt. Fenntarthatósági és EBK igazgatója, valamint az AutoWallis Igazgatóságának három tagja, Andrew John Prest, Antal Péter és Székely Gábor) minden évben jelentést készít a vállalások teljesüléséről. Az AutoWallis Zöld Finanszírozási Keretrendszerének hitelesítését a Sustain Advisory végezte, míg a keretrendszer kidolgozását az MKB Consulting Zrt. támogatta. Az MKB Consulting nyújt támogatást továbbá a társaság ESG keretrendszerének kialakításában is.

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában, valamint a BUX és BUMIX indexekben jegyzett AutoWallis Nyrt. célja, hogy az évtized végére a közép-kelet-európai régió meghatározó autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója legyen. A vállalat célja, hogy az autóipari befektetésekre fókuszáló befektetési portfóliójának folyamatos, akvizíciós úton történő szélesítésével klasszikus, konzervatív üzletpolitikát képviselő vagyonkezelőként működjön. Az AutoWallis Csoport a közép-kelet-európai régió 14 országában (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Bulgária, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Észak-Macedónia, Magyarország, Montenegró) gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel van jelen. A csoport által képviselt márkák közé tartoznak a BMW személyautók és motorkerékpárok, a Citroën, a Dacia, az Isuzu, a Jaguar, a Land Rover, a Maserati, a MINI, a Nissan, az Opel, a Peugeot, a Renault, a SsangYong, a Suzuki, a Toyota, a Saab alkatrészek utánpótlása és a Sixt rent-a-car. Az AutoWallis a Budapesti Értéktőzsde Legek 2020 Díjátadón elnyerte „Az év alaptőke-emelése" díjat.