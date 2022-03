Zalaegerszegen nyitotta meg 99. éttermét a McDonald’s

Zalaegerszegen nyitotta meg 99. magyarországi éttermét a McDonald’s, amelynek jelenleg további hat településen épülnek új egységei – tájékoztatta az étteremlánc kommunikációs ügynöksége az MTI-t.

A tájékoztatás szerint a zalai megyeszékhelyen megnyitott második, több száz millió forintos beruházással kialakított McDonald’s étteremben 70 új dolgozót foglalkoztatnak, az akadálymentesített vendégtérben 90, a teraszon további 31 ülőhelyet biztosítanak a vendégeknek.

A magyarországi McDonald’s 2019-ben kezdte meg növekedési stratégiájának megvalósítását, amelynek két pillére az új éttermek nyitása, valamint a meglévő éttermek átalakítása a “Jövő Élménye” koncepció jegyében. A most megnyitott zalaegerszegi egységgel együtt már 10 új éttermet adtak át azóta, de jelenleg Pécsett, Velencén, Egerben, Szombathelyen, Baján és Kistarcsán is folynak újabb egységek építési munkálatai.

Égi Zsolt, a Progress Étteremhálózat Kft. ügyvezetője azt jelezte, hogy az autósok kiszolgálását is lehetővé tévő új zalaegerszegi étterem megnyitása alkalmából a vállalat támogatja a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány munkáját.



A gyorséttermeket üzemeltető társaság tavalyi gazdálkodási adatai még nem állnak rendelkezésre. A legutolsó nyilvános cégadatok szerint 2019-ben 41,041 milliárd, 2020-ban pedig csaknem 37,408 milliárd forintos éves árbevételt ért el a társaság. Adózott eredménye 2019-ben 5,556 milliárd, 2020-ban pedig 3,669 milliárd forint volt.(MTI)