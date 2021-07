Zalában 32 új autóbuszt állít forgalomba a Volánbusz

Három beszállítótól összesen mintegy 700 új autóbuszt állítanak üzembe év végéig a Volánbusz országos flottájának részeként, ebből 32 korszerű járművet ezekben a hetekben helyeznek forgalomba Zala megyében – közölte az új buszok pénteki, zalaegerszegi bemutatóján a közlekedési társaság humánerőforrás vezérigazgató-helyettese.

Papp László felidézte, hogy a 2018-ban indult járműfiatalítási program keretében idén 1665 jármű megvásárlására írnak ki közbeszerzési eljárást, ebben az évben így várhatóan még mintegy 700 új busz kerül az utakra. A jövő év végéig ezzel a Volánbusz járműparkjának mintegy 40 százaléka újulhat meg – összegezte.

Kifejtette: a zalai városokat összekötő és azok térségében közlekedő új Credo autóbuszok 75 személyesek, klímával, elektronikus utastájékoztató rendszerrel, mobiltöltőkkel vannak felszerelve, a mozgássérültek számára pedig rámpával is ellátták őket. A tapasztalatok alapján a gyártó járművei ár-érték arányban és üzemeltetési költségben is jobbak a többihez képest.

Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium kereskedelempolitikai és fogyasztóvédelmi államtitkára, a dél-zalai térség országgyűlési képviselője (Fidesz) úgy vélekedett, a több mint 250 településsel rendelkező, aprófalvas Zala megyében a munkába járást és a szolgáltatások elérését nagyban megkönnyíti a közösségi közlekedés. Ennek fejlesztését a kormányzat is segíti, lehetővé téve ezzel, hogy akár az utakat terhelő személyautó-forgalmat is csökkentsék.



Vigh László, Zalaegerszeg országgyűlési képviselője (Fidesz) emlékeztetett arra, hogy a városban több közlekedési jellegű nagyberuházás is zajlik, köztük a járműipari tesztpálya, az M76-os gyorsforgalmi út, a harcjárműgyár és egy logisztikai központ építése.A zalai megyeszékhelyen abban is gondolkodnak, hogy növelnék az elektromos meghajtású buszok számát – ismertette a képviselő.Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere (Fidesz-KDNP) arról beszélt, hogy tavaly hat korszerű csuklós buszt állított üzembe a városban a Volánbusz, ezzel a 35 darabos flotta átlagéletkora kevéssel 12 év alá csökkent. Jövőre 11 elektromos buszt szeretnének forgalomba helyezni, így 7,7 évre csökkenne a buszok átlagos életkora, továbbá előkészítés alatt áll a vasútállomás és az ottani buszpályaudvar felújítása.(MTI)