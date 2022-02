Vízijártassági engedély: a hajós jogosítvány megszerzésének lépései

Amikor az ember a volán mögé ül, jogosítvánnyal kell rendelkeznie. Ez triviális, amikor autókról vagy egyéb járművekről beszélünk. Mi a helyzet a hajóknál? Ki vezethet vitorlást vagy motorcsónakot és mit nevezünk csónaknak, amit még bárkinek szabad vezetnie? Mi az a vízijártassági engedély és hogyan lehet hajós jogosítványt szerezni? Ebben a bejegyzésben ezekre a kérdésekre adjuk meg a választ.

Mi az a vízijártassági engedély?

A vízijártassági engedély köznyelven hajós jogosítvány. Enélkül nem is vezethetsz komolyabb hajót, legfeljebb csónakot. Ahogyan a közúti közlekedés során, úgy a vízen is komoly bírságra számíthat, aki nem rendelkezik jogosítvánnyal. Akár százezer forintos büntetés is lehet a vége.

Csónaknak minősül az a vízi jármű, amelynek hossza nem éri el a 7 métert és vitorlafelülete nem több 10 m2-nél, motorteljesítménye pedig maximum 14,7 kW. Egy ilyen kaliberű kishajó, vagyis csónak vezetéséhez tehát még nincs szükség a hajós jogosítványra.

Nem csak csónakázni szeretnék, hanem komoly hajót vezetni. Szükségem van a vízijártassági engedélyre?

Feltétlenül. Ha egy csónaknál komolyabb hajót vagy vitorlást vezetnél, szükség van a vízijártassági engedély megszerzésére és a megfelelő tanfolyam elvégzésére. A 7 méteres testhosszt meghaladó vagy 14,7 kW-nál nagyobb teljesítményű motorcsónakok, elektromos hajók, vagy 10 négyzetméternél nagyobb vitorlafelületű vitorlás kishajók vezetése vízijártassági engedélyhez kötött.

A vízijártassági engedély megszerzése lépésről lépésre

Ahhoz, hogy megszerezd a vízijártassági engedélyt, először is el kell végezni egy kezdő vitorlás vagy motorcsónak tanfolyamot. Ezt követően teljesíteni kell a közlekedési hatóság szervezett elméleti és gyakorlati vizsgáit. A felkészülésben egy hajós iskola fog segíteni. Ha a Lazy Jacknél tanulsz, az adminisztrációs terhekkel nem is kell foglalkoznod, csak a fejlődéssel. Megtanulod a hajózás alapjait, a legfontosabb elméleti tudnivalókat és azt is, hogyan reagálj a váratlan helyzetekre. Hiszen a vízen számtalan ilyen szituáció adódhat. Ezért elengedhetetlen az a gyakorlati rutin, amit egy hajós iskola által szervezett tanfolyamon tudsz megszerezni.

Vitorlás- és motorcsónak tanfolyam a hajós jogosítványhoz

Magyarországon és főként a Balatonon igazán népszerű a vitorlázás, a kapitányok száma egyre csak nő. A vitorlás jogosítványt hivatalosan belvízi kedvtelési célú vitorlás kishajó-vezetői engedélynek hívjuk. Ezt kell megszerezni, miután megtanultad a hajózás alapjait egy vitorlás tanfolyamon.

A motorcsónak tanfolyam és vizsga azoknak való, akik inkább a gyorsaságra és extrém körülményekre esküdnek. A megfelelő hajós jogosítvány megszerzését követően pedig akár nemzetközi vizekre is evezhetsz. Méghozzá nem akármilyen vízi járművekkel: a motorcsónak mellett jetski és yacht vezetésére is jogosult leszel.

Mentőmellény és kötelező hajófelszerelések

Ha megszerezted a hajós jogosítványt, már csak magára a vízi járműre van szükséged és a hajófelszerelésekre. A mentőmellény egyike a kötelező kellékeknek, talán mondani sem kell, miért. A Ship Store széles kínálatában több típus közül is válogathatsz, még a kutyádnak is vehetsz mentőmellényt. Más hajós felszerelések között is érdemes szétnézni. Vásárolhatsz például elsősegélycsomagot vagy tűzoltókészüléket is.