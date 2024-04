Vevőszerzéshez kapnak segítséget a vállalkozások

A K&H pályázatot indít a kkv-k számára olyan kreatív, cégek közötti együttműködések kialakítására, amelyekkel a részt vevő vállalkozások egyszerre bővíthetik szolgáltatásukat és ügyfélkörüket. A K&H üzletet ide! az év kollaborációs ötlete pályázat fődíja egy 5 millió forint értékű marketing és üzletfejlesztési támogatás, amellyel sikeresen megvalósulhat az együttműködés.

Új lehetőséget kapnak a cégek üzletük fejlesztéséhez. A hét évvel ezelőtt indult vállalkozói program, a K&H üzletet ide! idén első alkalommal egy innovatív pályázattal bővül: olyan vállalkozások jelentkezését várják, akik kreatív együttműködéssel szeretnének új ügyfélkört, szélesebb vásárlói réteget elérni. A „K&H üzletet ide! az év kollaborációs ötlete” pályázat fődíjának nyertesei 5 millió forint értékű marketing és üzletfejlesztési támogatást kapnak, hogy sikerre vigyék együttműködési elképzelésüket.

„A jelenlegi, kihívásokkal teli gazdasági környezetben ahhoz, hogy a vállalkozások stabilan működjenek, kiemelten fontos, hogy lehetőségük legyen fejlődni, bővíteni ügyfélkörüket vagy akár szolgáltatásukat. Ehhez azonban nyitni kell új, akár szokatlan megoldások irányába is. Az innovatív banki és finanszírozási megoldások mellett ezért az egymással történő együttműködésben is segíteni kívánjuk a vállalkozásokat, amelyekkel viszonylag könnyen és egyszerűen fejleszthetik cégüket, akár indulásról, akár szintlépésről van szó” – tájékoztatott Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing és értékesítés vezetője arról, hogy miért bővítik tovább a Mastercard – Év bankja versenyen díjazott „Az év üzleti szegmensnek szóló programja” vállalkozói programot.

„Egy új, innovatív szemléletmódot szeretnénk meghonosítani a hazai vállalkozói körben: hogy a hasonló ügyfeleket megszólító cégek ne versenytársként, hanem partnerekként tekintsenek egymásra. Hiszen számos olyan együttműködési lehetőség van, amellyel a működési költség megosztása mellett a meglévő ügyfeleiket teljesebben ki tudják szolgálni, valamint közösen új vevőket szerezhetnek. Jó példa erre a Kicsi Zsó Reggeliző Kávézó és a Tunki-Tunki vegán mártogatós együttműködése, melynek keretében a vegán krémek felkerültek a reggeliző étlapjára, vagy a Mittersisters táskakészítő workshop és a hazai Carly’s Gin tonic márka kollaborációja, ami a kreatív alkotómunka és a koktélok összeillő párosításából született” – mutatta be Rammacher Zoltán, hogy már most is vannak olyan cégek, akik a programon keresztül sikeres együttműködést alakítottak ki, a vállalkozásfejlesztési oldal „üzlethelység megosztása” funkciójának köszönhetően.

Az együttműködésre számtalan megoldás létezhet, a közös termék kidolgozásától a kölcsönös kedvezményeken, nyereményjátékokon és hűségprogramon át az együtt megvalósított promóciós kampányig. A lényeg, az erőforrások, tudás, tapasztalat, ügyfélkör megosztásával mindkét vállalkozás valami újat tud nyújtani és ezzel új inspirációt, új vevőket, új üzleti lehetőségeket szerezhet.

A pályázat részletei az uzletetide.hu/kollab oldalon találhatók. A legjobb ötletek, együttműködések megvalósításához pedig komoly segítséget is kapnak a vállalkozások az oldalon: egy olyan kézikönyvet, amelyben a K&H és a Minner szakértői lépésről lépésre bemutatják, hogyan lehet megvalósítani a különböző kkv kollaborációkat.