Vegyesbe borult Timi, Peti, Hanna, András

Hajdanán ruhával indítottak a kínai piacok, boltok. Manapság jócskán megszaporodott a kínai vegyesboltok száma, a vietnamiakkal együtt. Budán, Pesten szép számmal leltünk ilyet. Fillérekért habverő, bőrönd, labda, bugyi, édesség: mind megfér egymás mellett. 7-8 ezer lehet a kínai, vietnami ruházati és vegyesboltok száma.<

Szépen behálózzák a kedves vásárlót a legforgalmasabb fővárosi utakon is a kínai, vietnami vegyesboltok, diszkontok. Az ázsiai – hajdanán zömében kínai – árusok piacokon kezdték, majd a boltokba lopakodtak, egyre nagyobbakba, manapság már áruháznyi tereket is birtokolnak. Szó szerint, egykor patinás áruházakat is.

A Józsefvárosi piac, Sárkánycenter, AsiaCenter mutatják is a terjeszkedés egyik irányát. Ennek része, hogy az előbb asztalkákon, majd rozoga bodegákban portékájukat kínáló árusok egyre puccosabb színterekre költöztek. A régi Józsefvárosi (Négy Tigris) piac nyolc évvel ezelőtt átköltözött a Kőbányai út túloldalára és bizony ott már az üzleteik egyre csinosabb, bevásárlóközpontos színvonalú belsőt öltöttek, ami csak belépve tűnik fel.

A másik irány, hogy inkább nagykereskedésbe váltottak a kínai ruhások. A kőbányai Monori Center környékén szépen terebélyesedett egy kínai, ázsiai árukat kínáló nagykereskedelmi központ, szép új üzletekkel. És a régi józsefvárosi ruházati árusok közül is sokán átálltak a nagykereskedésre.

A legújabb váltás pedig, amit néhány éve megindult, az a kínai, vietnami vegyesboltok, diszkontok rohamos terjeszkedése a lakóhelyek közelében. Feltehetően a ruházati piac árait a hagyományos boltokban is lejjebb szorító fast fashion is szerepet játszott ebben, vagy éppen a már említett ruhás nagykereskedelmi ág erősödése is, így a kínai ruházati boltok helyett a vegyesboltok irányába terelte az ázsiai árusokat a hagyományos boltos világban. A korábban népszerű 100 forintos, egy eurós boltok zöme el is olvadt.

Timi, Peti, Hanna, András

Sétáltunk is egyet a városban és nem volt nehéz dolgunk kínai, vietnami vegyesboltokat, diszkontokat találni. Például Budán, a Déli pályaudvar, Margit körút környékén találtunk egy tucatot belőlük, ami nem kevés. Aluljárókban is beléjük botlottunk a Nyugatinál és a Blahánál, de idáig eljutva is láttunk nem is keveset belőlük.

Egyébként próbáltunk a statisztikából is szemezgetni. Ezek segítségével is jutottunk arra a következtetésre (külföldi befektetések, foglalkoztatottjaik, vállalkozásaik száma és a jegyzők boltos nyilvántartásai alapján), hogy jelenleg a kínai és vietnami boltok száma 7-8 ezer körül járhat, hiszen még a nagyobb falvakban is akad kínai, vietnami bolt, a városokról nem is beszélve.

És az ázsiai boltos vállalkozások diszkrét bája, hogy néhányan cégüket magyar személynevek segítségével nevezték el, össze is szedtünk mutatóba néhányat, érdekesebb cégnevekkel együtt:

Timi&Peti Kft. Diszkont vegyeskereskedés Böszörmény út Hanna Family Kft Vegyeskereskedés Nagyenyed utca András Family Store Kft Ázsia diszkont Alkotás út Orsolya Market Kft Vegyesáru cikkek Kőbányai út Norbert’s Kereskedelmi Kft M.Q Vegyeskereskedés József körút Simona & Sziszi Kft Vegyesbolt Kőbányai út Olgi SB Euro Kft Vegyesbolt Nyírpalota út Timi Star 2014 Kft Vegyes Drégelyvár utca Miki Adam Diszkont Kft Vegyeskereskedés Turóc utca Európai Virág Kft Vegyes cikkek Kőbányai út Apró Bab Szem HT&T Kft Apró bab szuperdiszkont Golgota út Qui Mui Bt Tomi vegyeskereskedés Újhegyi sétány Forrás: jegyzők nyilvántartásai, cégjegyzék

És bizony vannak nagy halak is, akik nem egy-egy boltban utaznak, hanem szép kis láncokat hoztak létre. Ja, igen, és webáruházuk is van már. Az Unico-Trade például nyolc boltocskával nyomul a fővárosban, EUGROUP néven. És a webáruházával együtt.

Hát igen, nyugtaadás. Láttunk bezárt kínai boltot is, a nyilvántartásokban is több törlődőfélben van. A koronavírus járvány a kínai ruhás boltokat sem kímélte. És nyilván az online kasszarendszer és az online számlázás is megbökdöste ezt a boltos kört is, hiszen hajdanán errefelé nem volt módi nyugtát is adni a kedves vásárlónak (jó, legyünk igazságosak, máshol sem mindig).

És hogy mit is láttunk röpke sétánk alatt, pusztán Budapest belvárosában, már ami a kínai és vietnami boltokat illeti:

